 Прокурора по делам Майдана Донского сократят - Луценко подписал предупреждение

Об этом он сообщил изданию Insider, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот документ подписан был сегодня Луценко", - сообщил он. Донской также добавил, что получил это предупреждение.

Речь идет о сокращении из органов прокуратуры.

"Вакансии на выбор мне предложили, но равнозначных среди них не было, поэтому я, конечно же, не согласился. Теперь 30 октября меня могут уволить", - сообщил Донской.

Ранее 12 августа приказом Луценко был расформирован отдел прокуроров, которые поддерживали обвинение в части майдановских дел в суде (его возглавлял Донской) и вспомогательный аналитический отдел, который ранее помогал следователям по делам Майдана.

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Вместо расформированных отделов ожидалось создание подразделения, в котором должны быть собраны все дела Майдана (часть из них до сих пор разбросаны по другим отделам и территориальным подразделениям), а также все прокуроры, бывшие следователи прокуратуры и аналитики, которые ранее проявили себя с положительной стороны в расследовании и представительстве обвинения по делам Майдана.

Луценко действительно подписал приказ о создании такого управления, однако в его штат были назначены меньше десятка (из более чем сотни) знакомых с делами Майдана прокуроров и бывших следователей. Ключевые следователи во многих эпизодах и основные представители обвинения в наиболее резонансных судебных делах в это подразделение не попали. Подразделение возглавил Виктор Мисяк, который до этого не имел отношения к расследованию дел Майдана.

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Кроме того, с ноября этого года следствием по делам Майдана больше не сможет заниматься Управление спецрасследований Горбатюка. По закону эти дела должны быть переданы в ГБР. Впрочем, в ГБР не существует и не планируется к созданию отдел следствия по делам Майдана, и подготовка подготовка к передаче десятков тысяч томов по этим делам еще не началась. Прогнозируется, что новые следователи, вероятно, потратят месяцы, а то и годы на ознакомление с уже существующими материалами.

Большая часть дел Майдана расследовалась с 2014 Управлением спецрасследований, а обвинение в суде в части этих дел поддерживали прокуроры отдела Донского.

Следствие и процессуальное руководство другой частью дел Майдана рассеяны по подразделениям прокуратуры и полиции.