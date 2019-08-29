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Все про:ГПУ (9306) Луценко (7592) майдан (3917)

 Прокурора по делам Майдана Донского сократят - Луценко подписал предупреждение

Руководитель расформированного приказом генпрокурора отдела прокуроров по делам Майдана Алексей Донской получил предупреждение о сокращении.

Об этом он сообщил изданию Insider, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот документ подписан был сегодня Луценко", - сообщил он. Донской также добавил, что получил это предупреждение.

Речь идет о сокращении из органов прокуратуры.

"Вакансии на выбор мне предложили, но равнозначных среди них не было, поэтому я, конечно же, не согласился. Теперь 30 октября меня могут уволить", - сообщил Донской.

Ранее 12 августа приказом Луценко был расформирован отдел прокуроров, которые поддерживали обвинение в части майдановских дел в суде (его возглавлял Донской) и вспомогательный аналитический отдел, который ранее помогал следователям по делам Майдана.

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Вместо расформированных отделов ожидалось создание подразделения, в котором должны быть собраны все дела Майдана (часть из них до сих пор разбросаны по другим отделам и территориальным подразделениям), а также все прокуроры, бывшие следователи прокуратуры и аналитики, которые ранее проявили себя с положительной стороны в расследовании и представительстве обвинения по делам Майдана.

Луценко действительно подписал приказ о создании такого управления, однако в его штат были назначены меньше десятка (из более чем сотни) знакомых с делами Майдана прокуроров и бывших следователей. Ключевые следователи во многих эпизодах и основные представители обвинения в наиболее резонансных судебных делах в это подразделение не попали. Подразделение возглавил Виктор Мисяк, который до этого не имел отношения к расследованию дел Майдана.

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Кроме того, с ноября этого года следствием по делам Майдана больше не сможет заниматься Управление спецрасследований Горбатюка. По закону эти дела должны быть переданы в ГБР. Впрочем, в ГБР не существует и не планируется к созданию отдел следствия по делам Майдана, и подготовка подготовка к передаче десятков тысяч томов по этим делам еще не началась. Прогнозируется, что новые следователи, вероятно, потратят месяцы, а то и годы на ознакомление с уже существующими материалами.

Большая часть дел Майдана расследовалась с 2014 Управлением спецрасследований, а обвинение в суде в части этих дел поддерживали прокуроры отдела Донского.

Следствие и процессуальное руководство другой частью дел Майдана рассеяны по подразделениям прокуратуры и полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3145437
 
 
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https://prm.ua/chergoviy-sorom-u-noviy-radi-bakanov-zayaviv-shho-sbu-maye-zabezpechuvati-rozpodil-sotsialnih-blag/

БАКАНОВ ЗАЯВИВ, ЩО СБУ МАЄ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ РОЗПОДІЛ СОЦІАЛЬНИХ БЛАГ

"Робота СБУ дуже проста. Ми повинні забезпечувати справедливий розподіл основних соціальних благ, законності і справедливості...."

кто там из зебилов-бизнесменов ждал послаблений?) становись в очередь за распределением.. 73% доходов отстегивать на СБУ - это справедливый розподил))
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та ти ж "Тоніс" ретранслюєш , а він завжди бреше.
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ждем от баканова заяв в суд что оно "такого не говорило".. Или никаких заяв не будет?) Прокурора по делам Майдана Донского сократят - Луценко подписал предупреждение - Цензор.НЕТ 9948
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ждати вам , порохобілам кацапським , не преждати ! Свинка вже всьо ... Прокурора по делам Майдана Донского сократят - Луценко подписал предупреждение - Цензор.НЕТ 4090
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рябошапка сейчас всё расследует и всех пересажает
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перед відставкою не напідписуєшся, прямо як кум, спати не лягатиме.
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только свиновальц еще и мядальки соевые жополизам раздавал, у кого был язык помягче.
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Пять лет прошло, видать есть, что скрывать.
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Юра-підозра,це могильщик справ з 2004 року.
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а те , що робить Луцик , для порохососів , це зрада чи "перамога" ..?
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это на посошок, и придупреждение свиновальцу о том, что пейсатого отмазывать больше некому.
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Луцик не дарма ж , на весні , літав до Бєні в Ізраїль ...
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вони радіють , коли Україна страждає .І кум же - їхнього ідола..
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а этот донский не рассказал чем он занимался эти 5 лет? за что ему деньги народ Украины платил? скольких мусорских беркутявых палачей он изловил и отдал под суд?
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