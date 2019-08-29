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 Политика Украины
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Все про:депутат (2713) Кабмин (11102) присяга (148)

 Рада досрочно прекратила полномочия нардепов Малюськи, Оржеля, Криклия, Новосад, Федорова, которые перешли работать в Кабмин

Верховная Рада 9-го созыва досрочно прекратила полномочия 5 народных депутатов из фракции "Слуга народа" в связи с тем, что назначила их членами Кабинета Министров во главе с Алексеем Гончаруком.

Как передает Цензор.НЕТ,  досрочно прекращены полномочия Дениса Малюськи, Алексея Оржеля, Владислава Криклия, Анны Новосад, Михаила Федорова, которые приняли присягу народных депутатов в этот же день утром.

Как сообщалось, Малюська стал министром юстиции Украины, Оржель – министерства энергетики и защиты окружающей среды, Криклий – министром инфраструктуры, Новосад – министром образования и науки, Федорова – вице-премьером – министром цифровой трансформации.

После этого члены нового Кабинета Министров приняли присягу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада назначила новый Кабмин

Источник: https://censor.net.ua/n3145436
 
 
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Фу, мєтєори. За вісім годин стали депутатами, стали міністрами, перестали бути депутатами. Страшно й подумати, що з ними станеться до ранку.
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Там один из ихних про х"й в жопу что-то писал..
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В президентской партии "Слуга народа" заявили, что зарплата народного депутата должна соответствовать отметке в 100 тысяч гривень, поделился мнением новоизбранный нардеп, №48 в списке политсилы Александр Качура.
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Соціальний ліфт чи соціальна катапульта? Рада досрочно прекратила полномочия нардепов Малюськи, Оржеля, Криклия, Новосад, Федорова, которые перешли работать в Кабмин - Цензор.НЕТ 1836
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Одни новости об Раде, увольнениях, назначения. Такое ощущение, что это было сделано специально, чтобы "забыть" об Иловайске....
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Казали, що зло злом можна прогнати. Тільки тоді вже два зла, так що навряд чи.
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