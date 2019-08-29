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 Соединенные Штаты еще не приняли решения о сокращении военной помощи Украине, - Тейлор

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор заявляет, что в США не принимали никакого решения о сокращении помощи в сфере безопасности для Украины. При этом он подтверждает, что в Штатах происходит процесс пересмотра бюджета.

Об этом Тейлор сказал журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Все, что я могу сказать - что ни одно решение не принималось", - заявил Тейлор.

При этом дипломат заявил, что происходит пересмотр бюджета, в частности, в отношении зарубежной помощи.

По его словам, когда происходит пересмотр, финансирование утвержденных программ приостанавливается.

"Но нет никакого решения. Я надеюсь, что решение будет принято вскоре", - заявил Тейлор.

При этом он не пояснил, что является причиной пересмотра бюджета. "Я не знаю, я хотел бы знать", - сказал Тейлор.

Читайте на Цензор.НЕТ: Блог американского полковника с обвинениями в адрес украинских военных является фейком, - военная прокуратура

В четверг, 29 августа американское издание Politico сообщило, что президент США Дональд Трамп попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, в рамках которой Вашингтон намерен дополнительно выделить $250 млн.

По словам источника издания, высокопоставленного чиновника администрации, Трамп хочет обеспечить приоритет интересов США, когда речь заходит о внешней помощи, и ищет гарантии того, что другие страны "платят свою справедливую долю".

Советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил журналистам в Минске, что вопрос о размере военной помощи Украине будет решен в ближайшее время.

Также на Цензор.НЕТ: Украина приветствовала бы присоединение США к "нормандскому формату", - Зеленский на встрече с Болтоном. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3145435
 
 
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Видатна перемога команди ЗЕ!
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поняли что к власти в Украине пришла русня...
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Невменяемое, т.е. описаное в статье - это таки зрада, да?
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Китайозька Моторсіч вилазить боком? Янкі показали батога? Думай Зєля, думай...
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Трамп, любитель Ху.ла, получив болт по Байдену, решил маленько нагадить.
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Просто решил не дарить, а продавать
Что в общем-то нормально
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Значит Украина для трампона просто страна, а не партнер по борьбе с рашкой. Ведь трампон хочет дружить с ней. США наш союзник в укреплении Украины, а трампон временный барыга.
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штати теж ворог , але прихований .Розігрують Україну в "доброго і поганого поліцейського".Навіть посла відізвали , лише тимчасовий повірений .
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Дык, не совсем понятно, скулить порохоскоту или ещё нет? Амеры вечно как-то туманно выражаются, а 8%-ым переможникам шо робыть-то?
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вже можуть радіти , паскуди, вони завжди радіють із негараздів України.
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поняли что к власти в Украине пришла русня...
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То ли дело джавелины в Яворе.При пете трамадол,помогал нечего делать.
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А то! На львивщине они акуетительно боронят Неньку!
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ти ще згадай поламані контрбатарейні радари , із зламаною функцією " вирахувати координати для вогню у відповідь". Лише попереджають про обстріл , але не визначають - звідки.
Нехай ще намиста скляного пришлють в рахунок "допомоги" , падли.
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Американська зброя нам не світить.
Бо ж ЗЕ не буле воювати. То навіщо нам допомагати ?
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Прикро, що ми так і не дочкались зустрічі двох президентів.
Трамп натякав на богдана, але його не почули - тепер майте.
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Що тут додаси? "Здобутки" нової влади. Війні кінець, Україні ... "Тристороння контактна група провела відеоконференцію "із запрошенням представників ОРДЛО", - Оліфер"
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Трамп---Україна ж не збирається відвойовувати свої землі..то навіщо зброя і фінансування
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Переводя на простой язык: США приняли решение об увеличении военной помощи Украине на 250 млн. $, но на бл*дский цирк эти деньги они не отдадут. Соединенные Штаты еще не приняли решения о сокращении военной помощи Украине, - Тейлор - Цензор.НЕТ 975
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Тонкий намек, что продавать китайцам Мотор Сич не стоит.
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