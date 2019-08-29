 Новое правительство представит программу в течение месяца, - Гончарук

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил с парламентской трибуны после присяги членов нового Кабинета министров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Правительство может подать программу в течение месяца", - сказал он.
Премьер отметил, что у нового состава Кабмина министров есть представление о том, что происходит в стране, однако необходимо оценить состояние дел.
Читайте на Цензор.НЕТ: Рада назначила новый Кабмин
"Нам нужно оценить состояние дел", - отметил Гончарук.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в четверг, 29 августа Верховная Рада назначила новое правительство во главе с Алексеем Гончаруком.
писец
ахринеть. т.е. этих бобиков утвердили без программы их работы?
писец
но Бюджет на 2020 год покажет, где насрано.
В цифрах покажет )))
Не знаю как там "жирок" у нарота, но мне хозяйка квартиры тока шо сказала, шоб я готовился к повышению квартплаты."Опалення подорожчає".Дык зеленский же сказал, що подешевеет? Посмотрела на меня как на идиота. Хотел спросить у кого тарифы более злочинные, но уже не стал накалять.
09:10"Сніданок з 1+1". Інформаційно-розважальна програма
09:30"Одруження наосліп", 2 сезон, 6 еп
11:00"Міняю жінку"
12:00Тсн12:20"Міняю жінку"
14:00"Сімейні мелодрами", 6 сезон
15:00Т/с "Величне століття. Роксолана"
16:45Тсн
17:10Т/с "Наречена зі Стамбула"
19:30Тсн
20:25"Ліга сміху", 3 сезон
00:35"Київ Вечірній"
02:35"Ліга сміху", 3 сезон
04:55Тсн
цікаво .чи в цій програмі буде--"на добраніч діти"?
Как это? Еще месяц тарифы не будут понижаться? Непорядок.
А потом выступил:
"Работа СБУ очень проста. Мы должны обеспечивать справедливое распределение основных социальных благ, законности и справедливости. Сделать это очень просто. Мы все должны жить по законам и принципам. Не понятиями, а принципам. И для этого мы все должны реформироваться, в том числе, СБУ", - заявил он с трибуны.
По его мнению, реформа СБУ - "это когда сотрудника СБУ встречает простой человек и улыбается ему в ответ, потому что чувствует себя спокойно и защищенно".
"Еще одна наша мечта - это демилитаризация (это на 6-ом году войны).
Если мы демилитаризируемся, это будет означать только то, что в Украине наступил мир", - добавил Баканов.
Ха-Ха, получите голову СБУ!!!
Не получишь ты премии...топорно работаешь....
халвуню бушь?
"На дверях висит программа -
Срать не меньше килограмма.
Кто насерет целый пуд,
Тому премию дадут".
Петекантропы, а какая программа была у кроля, а потом у гроси? Хрен скажите.