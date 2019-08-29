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 Политика Украины
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Все про:декларация (1086) доходы (498) Гончарук_Алексей (19)

 Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация. ДОКУМЕНТ

Назначенный сегодня премьер-министром Украины 35-летний Алексей Гончарук указал в декларации за 2018 год 1,851 млн грн доходов.

Декларация Гончарука размещена в Едином государственном реестре деклараций, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно этому документу, Гончарук за 2018 год получил 60 772 грн заработной платы в общественной организации "Офис эффективного регулирования", 1 789 972 грн – дохода от предпринимательской деятельности и 634 грн доходов на банковский счет.

Кроме того, он задекларировал 89 617 грн на счетах в "УниверсалБанке" и 68 744 грн в "АльфаБанке", а также 100 тыс. грн, 84 тыс. долларов и 36 тыс. евро наличных средств.

Согласно декларации, Гончарук арендует в Киеве квартиру площадью 74 кв. м, а сам зарегистрирован в Чернигове в квартире площадью 71 кв. м.

Премьеру принадлежит автомобиль Jaguar X-TYPE 2007 года выпуска.

Также на Цензор.НЕТ: "Тогда на Майдане было страшно, сейчас - нет", - Гончарук

Кроме того, в декларации указано, что Гончарук владеет корпоративными правами обслуживающего кооператива "Садовое общество "Астрон", где является главой правления (доля не указана) и 33,33% фирмы "Глобал Хелс Резолюшен Патісіпейшен БІ.ВІ." (Нидерланды).

Как сообщалось, Верховная Рада 9-го созыва назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины. За его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовали в четверг 290 депутатов.

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Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация 01
Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация 02
Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация 03
Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация 04
Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация 05
Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация 06
Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация 07
Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация 08
Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация 09
Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация 10
Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация 11
Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация 12
Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация 13

Источник: https://censor.net.ua/n3145431
 
   
 Топ комментарии
 
подивимось ...як він опухне..як почне "міняти"
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Это уже зебобика коболев..... Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация - Цензор.НЕТ 710
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Я - зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при нэпе! Как я сидел при нэпе! Это были лучшие дни моей жизни.
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А теперь вспмните как выглядел Грося. Этот Чел реально на человека который пришел страну менять хоть похож
Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация - Цензор.НЕТ 3452
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подивимось ...як він опухне..як почне "міняти"
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Офигеть! А как ты определяешь? Например делает он "ку" или носит красные штаны?
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Я - зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при нэпе! Как я сидел при нэпе! Это были лучшие дни моей жизни.
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И даже єто в 10 раз меньше, чем получает Петин Коболев за месяц в государственном предприятии из бюджета Украиньі
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На лодочника не тянешь, но хотя бьі будешь стрелочником
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Да бог с тобой зебобик...какой лодочник...какие стрелки?? Пети уже четыре месяца нет...а коболев на своем месте працюе....
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А кто его не уволил? Петина Рада и Петин уряд, побрехенька соева
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Проснись и пой...с сего дня уже и уряд и рада...все зебобика.....
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И ни один зебобик из партии слуга урода не заикнулся....о том что коболева менять надо....
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Через год у него в пиджаке за подкладку больше засыпется..
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1,851 млн грн--у 2018... як думаєте? на скільки збідніє? у 2020 році?
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У него еще 4 месяца 2019-го...он и за них неплохо "обеднеть" успеет.... Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация - Цензор.НЕТ 3521
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Мутнорылый юрыст,но вы главное верьте в неподкупность полицейских,в русалок,в домовых.
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Ванги от пети,тут как тут Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация - Цензор.НЕТ 6777. Чего доллар по стописят не скупаете Гончарук в 2018 году получил 1,851 млн грн доходов, - декларация - Цензор.НЕТ 6777
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Я вірю в Україну, що сядуть всі хто її довів до жебрацтва.
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В спам всіх, хто проти України і українців.
Скільки можна терпіти це позаребрикове лайно???
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Нормальный парень. Во время перекрасился. Теперь начнёт рулить. Посмотрим. Я как то не пишу, ни белое, ни чёрное. Всё определит результат....
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Прийшов час, суки, імунітет вже ніякий не спасе, хто працював із нардепів на власну кишеню будуть сидіти, з конфіскацією всього, плять нажитого не чесно. Ховаєтесь, суки!!!!
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