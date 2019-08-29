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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9306) Луценко (7592) Рябошапка Руслан (78)

 Луценко о Рябошапке: Ему будет сложнее быть генпрокурором

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сказал, что лично не знаком с кандидатом на должность генпрокурора Русланом Рябошапкой.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом Луценко сказал в эфире на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона.

"Я знаю Рябошапку фактически заочно. Часто видел его на различных форумах по вопросам антикоррупционной деятельности. По выступлениям видно, что он разбирается в этих вопросах. Когда он работал в НАПК, в отношении него было организовано заказное дело. Он ушел из НАПК, а ему вдогонку организовали заказное дело", – сказал он.

По мнению Луценко, Рябошапке "будет сложнее" быть генпрокурором.

"Мой политический вес позволял мне не считается с партийной позицией. У меня были опыт и знание цены ошибок. Я мог говорить "нет" и депутатам, и президенту, и премьеру, хотя очень часто и сотрудничал с ними, за что очень благодарен. Сможет ли это делать Рябошапка? Посмотрим", – сказал он.

Кроме того, Луценко утверждает, что в проекте изменений к закону "О прокуратуре" есть много негативных моментов. В частности, по мнению генпрокурора, нельзя ликвидировать военную прокуратуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада в течение дня может принять решение по реформированию Генпрокуратуры, - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/n3145430
 
 
 Топ комментарии
 
Юга, как там погодка на Сейшелах?
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Эта острота достойна 95 квартала...она способна рассмешить вовку-комика!
Вот тока не пойму, где ржать???
Зебилы, давайте без импровизаций, по сценарию...
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Эта острота достойна 95 квартала...она способна рассмешить вовку-комика!
Вот тока не пойму, где ржать???
Зебилы, давайте без импровизаций, по сценарию...
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уверен, что нет! самодовольная, беспардонная, наглая, приспособленческая, скотина! это я тебе как знающий его человек говорю.
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Ну за це, не в курсі. Кам'янець-Подільский парубок, знаємо його добре Луценко про Рябошапку: Йому буде складніше бути генпрокурором - Цензор.НЕТ 2821
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Мне тот юга нужен, как зайцу триппер... о нем я знаю только то, что он юзает женщину 3го тысячелетия...а от этого любой запьёт...поэтому, зебил, в холостую стрельнул...но меня приводят в уныние ваши остроты... практикуйте их среди 73% одаренного населения, а от меня атдзынь, зебил...
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Это правда! Они выхолстились торгуя лицом среди 73%. А там главная шутка- тортом в морду! Вот они и думают,шо когда они достают свой палец из штанов- все должны умреть со смеху.
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Твоим языком,да подбрить бы кое где,сильно заточен,восьмипроцентный.
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Политический вес- это очень громко сказано
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Пить водяру никому сложнее не стало. Или тебя Юглык наверное никто не перепьет.
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он с социАлистофф начинал Луценко о Рябошапке: Ему будет сложнее быть генпрокурором - Цензор.НЕТ 7884 Сашке Морозу спасибо за "ПОДАРОК"
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Починав він із комуняк - папашка був головним комунякою Рівненщини.
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а папашка тут причем? дети за отцов..................... не в ответе
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Какой политический вес петушара? Ты покорно сидел последние месяцы, цепляясь за должность с ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ - не дать посадить петруху и ко.
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Да ты "аналитег! Едрен -батон! Ну,теперь засажают наверное....Токо ты смотри,от удовольствия не обделайся!
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Да куда уж ему после вяликого херпрокурора,без образования юридического,бывшего комсомольца и т.д. и т.п.Начищай кружку,пригодится.Ну и пете обьясни,что там да как в Мене.Только буквы не перепутай первые Луценко о Рябошапке: Ему будет сложнее быть генпрокурором - Цензор.НЕТ 1881
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Рябошапка-Выпускник ВУЗа Международный Соломонов университет (МСУ).МСУ был создан ученым Тетельбаумом и бизнесменами - Эпштейном и Шапшовичем. По замыслу Тетельбаума это учебное заведение, где молодые люди будут получать образование с элементами еврейского воспитания - изучать свой язык, свою историю, свою культуру. Что сделает сразу изучивший свою культуру но не служивший в армии Рябошапка-известно.Разгонит военную прокуратуру к такой то матери.
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та кто знает? может у него печень крепче и почки здоровые??? ))))
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гляжу на это действо последнего периода и понимаю, и правда - харашо там шо нас нет.
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Коли почув,шо луценко написав на звільнення і криші в ГПУ тепер нема
Луценко о Рябошапке: Ему будет сложнее быть генпрокурором - Цензор.НЕТ 3679
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Он мог говорить НЕТ, и депутатам, и президенту Луценко о Рябошапке: Ему будет сложнее быть генпрокурором - Цензор.НЕТ 6565 Луценко о Рябошапке: Ему будет сложнее быть генпрокурором - Цензор.НЕТ 6565 Луценко о Рябошапке: Ему будет сложнее быть генпрокурором - Цензор.НЕТ 6565
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будет сложнее быть
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П134ЄЦ
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вазьмітє міня наработу коррєктаром
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После луцика , наверное там любому будет тяжело
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Пока все пустые бутылки из кабинета повыносишь, так можно и устать.
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Зато если их сдать, то как раз насобирается на месячную зарплату Генпрокурора Луценко про Рябошапку: Йому буде складніше бути генпрокурором - Цензор.НЕТ 5235
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Падло алкашне зробило із прокуратури сєпарське ОЗУ.
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Та шо там говорить,Юро! Молодежь ныне негодная пошла, не то что в наше время....
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Всё Юра в жизни относительно, и ему в ГПУ будет сложнее, но и тюрьма не кабинет генпрокурора, так что ты бы о себе подумал.
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Юра, бери закусывай ! - Нет !!! Вот только в таких случаях он говорил "нет" президенту и депутатам.
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Все,алколуцик досвидос,воров порохоботов больше никто не крышует.
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Особенно смешно было про политический вес Походу, югик с таким весом легче воздуха
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От Рябошапки требуется только одно - как можно скорее посадить верхушку соевой банды за решетку. Естественно, с полной конфискацией награбленного у народа Украины. Если этого не сделать, Зеленского ожидает катастрофическое падение рейтинга, ведь очень многие голосовали за него из-за обещания посадить соевую мразь
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На море я тоже бухаю и отдыхаю, вот работать потом сложнее.
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Эх! Жаль югца! Зачетный БУХАРЬ! был........... А эта мисисссс БОТЭКС! Ваще улет!!!!
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Иди бухай, правда ты только это и делал на пАсаде - безполезный трутень пустослов, про тебя забудут за неделю!
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потому что не алкаш и не помпезый дебил ?
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