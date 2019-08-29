 Луценко о Рябошапке: Ему будет сложнее быть генпрокурором

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Луценко сказал в эфире на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона.

"Я знаю Рябошапку фактически заочно. Часто видел его на различных форумах по вопросам антикоррупционной деятельности. По выступлениям видно, что он разбирается в этих вопросах. Когда он работал в НАПК, в отношении него было организовано заказное дело. Он ушел из НАПК, а ему вдогонку организовали заказное дело", – сказал он.



По мнению Луценко, Рябошапке "будет сложнее" быть генпрокурором.



"Мой политический вес позволял мне не считается с партийной позицией. У меня были опыт и знание цены ошибок. Я мог говорить "нет" и депутатам, и президенту, и премьеру, хотя очень часто и сотрудничал с ними, за что очень благодарен. Сможет ли это делать Рябошапка? Посмотрим", – сказал он.



Кроме того, Луценко утверждает, что в проекте изменений к закону "О прокуратуре" есть много негативных моментов. В частности, по мнению генпрокурора, нельзя ликвидировать военную прокуратуру.





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