 Рада назначила новый Кабмин

Свое представление он зачитал с трибуны Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Соответствующее решение поддержали 281 народный депутат.

Перед этим Гончарук представил кандидатов на должности вице-премьер-министров и министров.

В частности:

вице-премьер-министром, министром цифровой трансформации предлагалось назначить советника Президента Михаила Федорова

вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции - представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу

министром финансов - действующего министра Оксану Маркарову

министром внутренних дел - действующего министра Арсена Авакова

министром здравоохранения - эксперта по вопросам медицинской реформы в "Реанимационном пакете реформ" Зоряну Скалецкую (Черненко)

министром энергетики и защиты окружающей среды - руководитель сектора "Энергетика" Офиса эффективного регулирования (BRDO) Алексей Оржель

министром инфраструктуры - депутата от "Слуги народа", руководителя Главного сервисного центра МВД Владислава Криклия

министром образования - депутата от "Слуги народа" Анну Новосад

министром экономики и сельского хозяйства - президента Kyiv School of Economics (KSE) Тимофея Милованова

министром по вопросам культуры, молодежи и спорта - экс-гендиректора телеканала СТБ Владимира Бородянского

министром развития общин и территорий - экс-депутата Рады от фракции "Самопомич" Алену Бабак

министром социальной политики - советника в Минфине Юлию Соколовскую

министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины - действующего замминистра по делам ветеранов Оксану Коляду (Гаврилюк)

министром Кабинета Министров - бывшего заместителя председателя правления "Приватбанка" Дмитрия Дубилета

министром юстиции - Дениса Малюська

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