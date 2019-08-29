 Рада назначила новый Кабмин

Свое представление он зачитал с трибуны Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Соответствующее решение поддержали 281 народный депутат.
Перед этим Гончарук представил кандидатов на должности вице-премьер-министров и министров.
В частности:
- вице-премьер-министром, министром цифровой трансформации предлагалось назначить советника Президента Михаила Федорова
- вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции - представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу
- министром финансов - действующего министра Оксану Маркарову
- министром внутренних дел - действующего министра Арсена Авакова
- министром здравоохранения - эксперта по вопросам медицинской реформы в "Реанимационном пакете реформ" Зоряну Скалецкую (Черненко)
- министром энергетики и защиты окружающей среды - руководитель сектора "Энергетика" Офиса эффективного регулирования (BRDO) Алексей Оржель
- министром инфраструктуры - депутата от "Слуги народа", руководителя Главного сервисного центра МВД Владислава Криклия
- министром образования - депутата от "Слуги народа" Анну Новосад
- министром экономики и сельского хозяйства - президента Kyiv School of Economics (KSE) Тимофея Милованова
- министром по вопросам культуры, молодежи и спорта - экс-гендиректора телеканала СТБ Владимира Бородянского
- министром развития общин и территорий - экс-депутата Рады от фракции "Самопомич" Алену Бабак
- министром социальной политики - советника в Минфине Юлию Соколовскую
- министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины - действующего замминистра по делам ветеранов Оксану Коляду (Гаврилюк)
- министром Кабинета Министров - бывшего заместителя председателя правления "Приватбанка" Дмитрия Дубилета
- министром юстиции - Дениса Малюська
танцорузедебилу.
Низя трогать Авакова а то Порошенко нападьот
И никакой спикириады, коллициады, премьериады...
Походу вместе с Петрусем уходит совок...
А потім соціольоґи нам розповідають, що 80% населення підтримує зелений режим. Де вони, оці сенсаційні відсотки? Може, в якомусь "ексклюзивному" сеґменті Інтернету? На "Цензорі" добра половина зеботів - очевидні тролі на зарплатні. В Ютубі їх майже нема. У Фейсбуку трохи є, але теж не видно шаленої підтримки.
На ходу жалюгідності Бадоєва-Зєлєнского прийшло менш народу, ніж на поховання популярного сільського батюшки. На марш військових - у десятки разів більше. Де вона, ця зелена більшість? Чи вона взагалі існує? Чи вона взагалі існувала? Де подіваються всі ці виборці найкращого кнесету за всю історію України?
Чи я один починаю думати, що вибори було сфальсифіковано в нечуваних масштабах?