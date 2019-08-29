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 Политика Украины
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Все про:ВР (23363) Гончарук (6) Кабмин (11102)

 Рада назначила новый Кабмин

Премьер-министр Алексей Гончарук озвучил кандидатов на должности министров в новом Кабмине, а нардепы поддержали их.

Свое представление он зачитал с трибуны Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Соответствующее решение поддержали 281 народный депутат.

Перед этим Гончарук представил кандидатов на должности вице-премьер-министров и министров.

В частности:

  • вице-премьер-министром, министром цифровой трансформации предлагалось назначить советника Президента Михаила Федорова
  • вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции - представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу
  • министром финансов - действующего министра Оксану Маркарову
  • министром внутренних дел - действующего министра Арсена Авакова
  • министром здравоохранения - эксперта по вопросам медицинской реформы в "Реанимационном пакете реформ" Зоряну Скалецкую (Черненко)
  • министром энергетики и защиты окружающей среды - руководитель сектора "Энергетика" Офиса эффективного регулирования (BRDO) Алексей Оржель
  • министром инфраструктуры - депутата от "Слуги народа", руководителя Главного сервисного центра МВД Владислава Криклия
  • министром образования - депутата от "Слуги народа" Анну Новосад
  • министром экономики и сельского хозяйства - президента Kyiv School of Economics (KSE) Тимофея Милованова
  • министром по вопросам культуры, молодежи и спорта - экс-гендиректора телеканала СТБ Владимира Бородянского
  • министром развития общин и территорий - экс-депутата Рады от фракции "Самопомич" Алену Бабак
  • министром социальной политики - советника в Минфине Юлию Соколовскую
  • министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины - действующего замминистра по делам ветеранов Оксану Коляду (Гаврилюк)
  • министром Кабинета Министров - бывшего заместителя председателя правления "Приватбанка" Дмитрия Дубилета
  • министром юстиции - Дениса Малюська

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Источник: https://censor.net.ua/n3145428
 
   
 Топ комментарии
 
Це так виглядає реванш.В перший день путріотка сюмар облизує москаля шуфрича
Рада назначила новый Кабмин - Цензор.НЕТ 2007
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"министром внутренних дел - действующего министра Арсена Авакова"

лица все новее и новее
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Тепер я вірю, що в Україні буде все добре. Старі обличчя валіть всі на припічок, ваш час скінчився.
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что скажите почитатели секты Зе?помню националисты-порох наживается на войне-мальдивы-аваков-рейдерство крышевание он убил Сашка Билого поменяется власть аваков ответит по закону медведчуки бойки враги Украины-теперь еще ближе еще больше полномочий что скажете порох не посадил это его плоды? но так стоп новая власть могла избавится от Авакова(ваша власть)-что простите ему, проглотите?
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Просто!!! Украине нужен мир и ЗЕ его сделают...
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мир ценою капитуляции или скрытых договоренностей не в пользу Украины?или вы думаете путин даст отмашку покинуть донбас ничего не выторговавши у украинской власти и помирится ?или вы наивный или кацап что скажет что там рос войск нет а местные сепаратисты
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Украина проиграла войну и уступки с её стороны неизбежны.
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Щас-щас. Упоротым зедебилам не хватает еще нового Генерального прокурора, новых судов, нового начальника тюрьмы, ремонта в следственном изоляторе.. и ваще, мало ли вещей, которые могут мешать настоящему танцору зедебилу.
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Аваков при Петрусе набрался такой силы, что стал вторым центром влияний в стране...
Низя трогать Авакова а то Порошенко нападьот
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И шо. за целый день нету больших букетов роз назначенным и нету лобызания а-ля Брежнев-Хонекер?
И никакой спикириады, коллициады, премьериады...
Походу вместе с Петрусем уходит совок...
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Ось тут ти помиляєшся, все буде як в рф тишком нишком і попробуй вякнути
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Вот с этого момента и можно начинать конструктивную критику работы Зеленского и его команды, имеют в руках практически все инструменты для работы, за все и будут отвечать.
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Пэтыки-Пэсыки и конструктивная критика????? Это из области бреда....
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При слове "критика" зедебилы сразу обсираются, ибо критика требует мыслительных процессов, не свойственных среднестатистическому зедебилу.
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Ваша "критика" это наброс говна на вентилятор, серете где попало как и положено Пэсыкам....
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Призедент №6, тепер Зе-рада, Зе-кабмін, що далі? Країно, куди котимось?
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Слухайте, малята. Подивився я собі в Ютубі декілька відеоматеріалів дот. сьогоднішньої Ради. Під ними нема буквально жодного позитивного коментаря (наприклад, див. відео, де ізраїльтянин Куницький говорить про вірменина Авакова). Ще раз: немає жодного позитивного коментаря.
А потім соціольоґи нам розповідають, що 80% населення підтримує зелений режим. Де вони, оці сенсаційні відсотки? Може, в якомусь "ексклюзивному" сеґменті Інтернету? На "Цензорі" добра половина зеботів - очевидні тролі на зарплатні. В Ютубі їх майже нема. У Фейсбуку трохи є, але теж не видно шаленої підтримки.
На ходу жалюгідності Бадоєва-Зєлєнского прийшло менш народу, ніж на поховання популярного сільського батюшки. На марш військових - у десятки разів більше. Де вона, ця зелена більшість? Чи вона взагалі існує? Чи вона взагалі існувала? Де подіваються всі ці виборці найкращого кнесету за всю історію України?
Чи я один починаю думати, що вибори було сфальсифіковано в нечуваних масштабах?
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так, була нечувана тотальна фальсифікація
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Сходи сосни у Бацка! Может он тАбе и расскажет....
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Оце приклад типової кацапсьскої шльондри зазєлєнскава. Фіксація на фалічно-фекальних темах є маркером кацапських тролів.
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На жаль ні,таки голосували за зеро.Якщо й були десь фальсифікації,то не значні.Просто частина зелохторату взагалі не дружить з компом(там зомбовізор рулить),а частина вже починає розуміти,що вони натворили,і просто стидається признатись,що приклали руку до того
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Не без того. Але ще треба врахувати, що внаслідок природної тупості більшість зедебілів майже неписьмені, слово з трьох літер на заборі - це максимум розумової діяльності. Тому ті олігофрени, що залишають про вазєліна та його шоблу схвальні відгуки, належать до зедебільнї іліти , а її чисельність значно менша.
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Вова, позвони Баканову по поводу этого чёрта из МВД!
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Беня же вам, зелюшата, сказал, что Аваков его подельник. Так что молчите и голосуйте за кого скажут.
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Мой человек - Зоряна Скалецкая!(с) Но, это не коррупция, это не кумовство...
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