 Супрун писала, что маты - это полезно, поэтому я не вижу криминала, - Радуцкий о своей переписке

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.
Так, Радуцкий пояснил свои слова, когда он назвал Зоряну Черненко своим человеком, отметив, что имел в виду то, что он не лоббирует кандидатуру Супрун.
"Это личная переписка, не официальная. Три дня меня обвиняют, что я лоббируют Супрун. И когда мой друг в моей личной переписке говорит мне в некорректной форме, что я такой-сякой и лоббирую Супрун, то я ему так и ответил. Я лоббирую Черненко. У меня просьба не перекручивать. Я член фракции "Слуга народа", и фракция решила поддержать конкретного человека, и именно его я поддерживаю. И вы увидите это на голосовании. Я не вижу ничего криминального - благодаря тому, что госпожа Супрун два месяца назад делала запись в соцсетях о том, что маты хорошо поднимают здоровье", - сказал Радуцкий.
Однако он попросил взять во внимание, что в эпицентре скандала оказалась его личная переписка.
"Если уж журналисты публикуют переписку, и я не против этого, то давайте изменим 31 статью Конституции. Но я не обижаюсь на журналистов. Тем более, я очень уважаю издание Цензор.НЕТ. Не меньше я уважаю госпожу Супрун как человека. А как министр - считаю, что кандидатура, которую подаст фракция, гораздо лучше", - резюмировал нардеп.
Напомним, сегодня Радуцкий в личной переписке в сессионном зале Рады эмоционально высказался, обсуждая вопрос назначения нового главы Минздрава. В частности, он употребил нецензурную лексику в адрес тех людей, которые говорят, что он поддерживает и.о. министра здравоохранения Супрун. После публикации новости о данной переписке на Цензоре Радуцкий задумался о том, чтобы попробовать снять новость, но его от этого отговорил собеседник.
https://youtube.com/watch?v=LRLzHEEjB3Q
Ни одному европейскому врачу не придёт в голову посоветовать маты при депрессии. Но вона же не врач!
Полный текст: я обрезанный член фракции...
Обосрался знатно, со вкусом. Но криминала и вправду нет. Хоть бы фотографа не посадили
Поверніть Порошенка!!!!!
...
Зачітна розшифровка Нагадало анекдот:
ЧП в детском саду - дети начали массово материться в три этажа. Выяснилось, что за несколько дней до ЧП в детсаду работала ремонтная бригада. Ну вызвали их "на ковёр" и просят всё разъяснить.
Один из рабочих и говорит:
- Я стою и держу стремянку, а Коля заваривает трубу. В какой-то момент мне за шиворот упал кусочек жидкого железа. Ну я ему и говорю: "Коля, неужели ты не видишь, что раскалённый металл капает мне за воротник? Будь добр, относись ответственнее к требованиям техники безопасности..."
Подозреваемый - следователю:
- Я не виноват, я не виноват!
Следователь:
- Все так говорят...
- Вот видите, значит я прав
В Италии никогда не слышали от медиков маты. Медицинская Деонтология говорит, что деонтологические правила касаются поведения врача как на работе, так и вне работы!
сьогодні перша серія почалась..кажуть -триллер
Соломон сказал: Всё от ума.
Иисус сказал: Все от сердца.
Фрейд сказал: Все от секса.
Эйнштейн сказал: Всё относительно
Радуцкий сказал: Всё от Супрун.
Столько евреев - столько мнений.
В первый день господь сотворил твердь небесную, во второй день - твердь земную. На третий день - твердь морскую. На четвёртый населил моря тварями. На пятый населил тварями землю. На шестой создал человека. На седьмой день бог создал женщину.
На восьмой посмотрел на всё это дело и сказал:
- Зае*ись!!!
И всё зае*лось...
Та що там, чверть країни. На жаль....
Но твоя писанина касалась кандидатурьі возможного министра здравохранерия, а значит всех нас.
Усекло, ЧМО? Так что х.й тебе в горло, чмо, чтоб голова не шаталась.
И еще, ушлепок: послушай песню "какая боль" группьі "Чайф", а потом Супрун упоминай, ублюдок.