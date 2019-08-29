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 Политика Украины
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 Супрун писала, что маты - это полезно, поэтому я не вижу криминала, - Радуцкий о своей переписке

Нардеп от СН Михаил Радуцкий сказал, что не обижается за то, что журналисты опубликовали его личную переписку, однако обращает внимание на то, что личные данные защищены 31 статьей Конституции.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Так, Радуцкий пояснил свои слова, когда он назвал Зоряну Черненко своим человеком, отметив, что имел в виду то, что он не лоббирует кандидатуру Супрун.

"Это личная переписка, не официальная. Три дня меня обвиняют, что я лоббируют Супрун. И когда мой друг в моей личной переписке говорит мне в некорректной форме, что я такой-сякой и лоббирую Супрун, то я ему так и ответил. Я лоббирую Черненко. У меня просьба не перекручивать. Я член фракции "Слуга народа", и фракция решила поддержать конкретного человека, и именно его я поддерживаю. И вы увидите это на голосовании. Я не вижу ничего криминального - благодаря тому, что госпожа Супрун два месяца назад делала запись в соцсетях о том, что маты хорошо поднимают здоровье", - сказал Радуцкий.

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Однако он попросил взять во внимание, что в эпицентре скандала оказалась его личная переписка.

"Если уж журналисты публикуют переписку, и я не против этого, то давайте изменим 31 статью Конституции. Но я не обижаюсь на журналистов. Тем более, я очень уважаю издание Цензор.НЕТ. Не меньше я уважаю госпожу Супрун как человека. А как министр - считаю, что кандидатура, которую подаст фракция, гораздо лучше", - резюмировал нардеп.

Напомним, сегодня Радуцкий в личной переписке в сессионном зале Рады эмоционально высказался, обсуждая вопрос назначения нового главы Минздрава. В частности, он употребил нецензурную лексику в адрес тех людей, которые говорят, что он поддерживает и.о. министра здравоохранения Супрун. После публикации новости о данной переписке на Цензоре Радуцкий задумался о том, чтобы попробовать снять новость, но его от этого отговорил собеседник.

Источник: https://censor.net.ua/n3145423
 
   
 Топ комментарии
 
"Это личная переписка, не официальная. Три дня меня обвиняют, что я лоббирую Супрун. И когда мой друг в моей личной переписке говорит мне в некорректной форме, что я такой-сякой и лоббирую Супрун, то я ему так и ответил. Я лоббирую Черненко"

...
Зачітна розшифровка Супрун писала, что маты - это полезно, поэтому я не вижу криминала, - Радуцкий о своей переписке - Цензор.НЕТ 4571 Нагадало анекдот:

ЧП в детском саду - дети начали массово материться в три этажа. Выяснилось, что за несколько дней до ЧП в детсаду работала ремонтная бригада. Ну вызвали их "на ковёр" и просят всё разъяснить.
Один из рабочих и говорит:
- Я стою и держу стремянку, а Коля заваривает трубу. В какой-то момент мне за шиворот упал кусочек жидкого железа. Ну я ему и говорю: "Коля, неужели ты не видишь, что раскалённый металл капает мне за воротник? Будь добр, относись ответственнее к требованиям техники безопасности..."
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Показывают фигляра в Раде в прямом эфире по 112 - без кокса видимо мается! Просто позор - почесывается, глаза закрывает! В носу ковыряется! Какой стыд! Зелеботы, ненавижу вас!
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Супрун нужно положить на годик в любую районную больницу, а потом пусть проводит свою реформу и дальше.
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Ну Вы прямо садист какой то, на годик! Достаточно недельку полечиться у сельского ветеринара дяди Васи, который, по совместительству ещё и заведует сельским ФАПом.
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В якісь мірі, і Віктор Федорович бува звучить як матюк
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Скоро тебя и положат, и успокоят галоперидолом.
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Та её надо положить в психушку пожизненно!
Ни одному европейскому врачу не придёт в голову посоветовать маты при депрессии. Но вона же не врач!
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Тобто мати це корисно🤣 Так відповідно до цього треба змінити правила Ради Форумчан на Цензорі🤗
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Супрун російської мови не знає. Для неї матом є іди під три чорти. По правді я не знаю, яка користь з тих трьох чортів...
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У нас є спеціаліст по боротьбі з чортами. Ми їх йому віддамо🤣
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О! Та ви я бачу з Хфедоровичем коаліцію організували?
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Супрун говорила о выругаться, а не кого-то обругать или оскорбить...
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Не брэши! Вона сказала - матюки на букву *Б*.
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Лишнехромомсомный, а не пойти ли тебе на Радуцкого?
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Я член фракции "Слуга народа"

Полный текст: я обрезанный член фракции...
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Мати, чтоб преодолеть болевой синдром, а не чтоб почесать
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Смешно получилось конечно))
Обосрался знатно, со вкусом. Но криминала и вправду нет. Хоть бы фотографа не посадили Супрун писала, что маты - это полезно, поэтому я не вижу криминала, - Радуцкий о своей переписке - Цензор.НЕТ 3890
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Это да. Но на прозвище он себе наработал в первый же день. Талант. Это встанет в один ряд с "Кулей в лоб" или даже Кровосисей
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А как будет именоваться данный товарищ? ХВЖ?)
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Актор суперовий. І розумний чолов'яга. Наші кловуни поруч з ним навіть близько не стояли.
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Показывают фигляра в Раде в прямом эфире по 112 - без кокса видимо мается! Просто позор - почесывается, глаза закрывает! В носу ковыряется! Какой стыд! Зелеботы, ненавижу вас!
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Зеля не хуже добкина младшего обдолбаный в хлам.
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Он всю ночь работал с дакумєнтамі! точькі над і расставлял!
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Да я как-то и не против! бум ждать новогоднего путча
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не-не...пардон, не кисляк, а молоко ))) с кефиром лучше грибы...поганки )))) Супрун писала, що матюки - це корисно, тому я не бачу криміналу, - Радуцький про своє листування - Цензор.НЕТ 5284
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"Это личная переписка, не официальная. Три дня меня обвиняют, что я лоббирую Супрун. И когда мой друг в моей личной переписке говорит мне в некорректной форме, что я такой-сякой и лоббирую Супрун, то я ему так и ответил. Я лоббирую Черненко"

...
Зачітна розшифровка Супрун писала, что маты - это полезно, поэтому я не вижу криминала, - Радуцкий о своей переписке - Цензор.НЕТ 4571 Нагадало анекдот:

ЧП в детском саду - дети начали массово материться в три этажа. Выяснилось, что за несколько дней до ЧП в детсаду работала ремонтная бригада. Ну вызвали их "на ковёр" и просят всё разъяснить.
Один из рабочих и говорит:
- Я стою и держу стремянку, а Коля заваривает трубу. В какой-то момент мне за шиворот упал кусочек жидкого железа. Ну я ему и говорю: "Коля, неужели ты не видишь, что раскалённый металл капает мне за воротник? Будь добр, относись ответственнее к требованиям техники безопасности..."
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"Этот Василий Аллибабаевич, этот нехороший человек, мне на ногу сбросил.. п?дла!(с) Супрун писала, що матюки - це корисно, тому я не бачу криміналу, - Радуцький про своє листування - Цензор.НЕТ 7063
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А что клоуны в Раде ещё и материться могут, во чудеса.
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Ха-ха.Взрослый дядька,"нардеп"(прости Господи),а как малолетка за тётеньку Супрун спрятался.

Подозреваемый - следователю:
- Я не виноват, я не виноват!
Следователь:
- Все так говорят...
- Вот видите, значит я прав
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Он много говорит, у него вообще есть разрешение от фракции на общение с людьми?
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Еще 30 лет назад японские ученые доказали что маты убивают...Я молчу про библейское отношение к сквернословию...Русский мат вообще проклятие на уровне ДНК! И это люди которые нас лечат? Алкоголик, курильщик , матерщинник не может лечить ! Может механически выполнять медицинские процедуры...
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супруниха никого лечить не имеет права, потому что она не медик!
В Италии никогда не слышали от медиков маты. Медицинская Деонтология говорит, что деонтологические правила касаются поведения врача как на работе, так и вне работы!
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Хто буде дивитись серіал "слуга народу" у Верховні Раді?
сьогодні перша серія почалась..кажуть -триллер Супрун писала, що матюки - це корисно, тому я не бачу криміналу, - Радуцький про своє листування - Цензор.НЕТ 7211
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Моисей сказал: Всё от Бога.
Соломон сказал: Всё от ума.
Иисус сказал: Все от сердца.
Фрейд сказал: Все от секса.
Эйнштейн сказал: Всё относительно
Радуцкий сказал: Всё от Супрун.
Столько евреев - столько мнений.
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Круто! Біблія говорить, що спочатку було слово. Тепер я знаю, що це перше слово було матюком🐸
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Я колись сміявся, коли мій товариш розповідав про свого знайомого - директора універмагу у Пекині. У нього прізвище таке було🤣 з трьох літер.
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Якби ти жив у Києві у шестидесяті, то знав би, хто такий Хасан.
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Згадав одразу Супрун писала, що матюки - це корисно, тому я не бачу криміналу, - Радуцький про своє листування - Цензор.НЕТ 7737

В первый день господь сотворил твердь небесную, во второй день - твердь земную. На третий день - твердь морскую. На четвёртый населил моря тварями. На пятый населил тварями землю. На шестой создал человека. На седьмой день бог создал женщину.
На восьмой посмотрел на всё это дело и сказал:
- Зае*ись!!!
И всё зае*лось...
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Германия начала интенсивно развиваться только после... И это уже не смешно.
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всьо фігня, ікону вальцмана на когось іншого вже поміняли?
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Хто такій «вальцман», та чому з нього писали ікони?
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ета адна із трьох вєрховних сущьнастєй учєнія ЗЄбілізма...вальцман-свінарчюкі-роттердам+
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Аааа, тіпа: Отця, Сина та Святого духа? Ну, такі - амінь.
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Бібісіська, чао, бамбіна! А що в Біблії про Радуцького не було? Про Фройда та Енштейна точно було, я пам'ятаю.
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І таких дебілів, у яких у шафці з написом "любімиє діскі" лежать усякі круги і воровайки -- половина парламенту.

Та що там, чверть країни. На жаль....
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Та все в порядке, мы оценили вашу интеллигентность, а наклонности то такое...
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Хряк уронил свое депутатское удостоверение. Свиноботы ,это примета,когда посадовэць роняет свое удостоверение?
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Криминала нет конечно. Просто кто-то из недоброжелателей наложил Радуцкому в штаны,а Радуцкий, оправдываясь,поясняет, что это деяние было сделано им самим,что оно является актуальным, востребованным, хотя и не ординарным эпизодом и входило в расписание его рабочего дня))
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Так выкрутится мог только Одессит! Шо,я в штаны нагадил?Так это гои на швейной фабрике так мне так пошили- шо видно!
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за особисті справи на робочому місці має бути штраф, я б його прив'язав до задекларованих доходів
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Ще один жллбядник пийсатий буде 5 років грабувати країну.
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Так, а про путч уже було на цензорі?
Супрун писала, що матюки - це корисно, тому я не бачу криміналу, - Радуцький про своє листування - Цензор.НЕТ 7741

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молодець - все правильно відповів ! Супрун писала, що матюки - це корисно, тому я не бачу криміналу, - Радуцький про своє листування - Цензор.НЕТ 2025
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З легкої руки одного з зєбілів у ВР тепер їх можна обгрунтовано називати Зє...членами . 😃
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Зебы на форуме не возражают, говорят - всё правильно .
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В перший день перебування в Раді, чувак ( власник клініки "Борис") ********** в міністри охорони здоров'я " Мой человек Зоряна Черненко" !!! Супрун писала, що матюки - це корисно, тому я не бачу криміналу, - Радуцький про своє листування - Цензор.НЕТ 3822 Зебіки, то ви ж хотіли боротьби з корупцією, чи вже передумали? КОРУПЦІОНЕРИ зробили вас разом !!!
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Радуцкий, твою переписку можно бьіло бьі считать личной, если бьі тьі, чмо написало "х..й мне в опу простату лечить". Тогда да, еще и в суд могд бьі подать за раскрьітие диагноза.
Но твоя писанина касалась кандидатурьі возможного министра здравохранерия, а значит всех нас.
Усекло, ЧМО? Так что х.й тебе в горло, чмо, чтоб голова не шаталась.
И еще, ушлепок: послушай песню "какая боль" группьі "Чайф", а потом Супрун упоминай, ублюдок.
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