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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2580) Гончарук_Алексей (19)

 Зеленский уволил Гончарука с должности своего советника

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Алексея Гончарука с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующем указе №631 на сайте главы государства.

Ранее сегодня Верховная Рада проголосовала за кандидатуру Алексея Гончарука на должность премьер-министра.

35-летний Алексей Гончарук родом из Черниговщины. По образованию он юрист. Работал юристом в инвестиционной компании и всеукраинской общественной организации "Офис эффективного урегулирования".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Верховная Рада назначила Гончарука премьер-министром Украины. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3145421
 
 
 Топ комментарии
 
Если уже постили - звыняюсь, но уж оч хорошая новость

Зеленский уволил Гончарука с должности своего советника - Цензор.НЕТ 2084
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Юрист стал премьером? Гениально, особенно прикольными был регламент обсуждения кандидата - 1 минута. Представляете этот цирк?
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Если уже постили - звыняюсь, но уж оч хорошая новость

Зеленский уволил Гончарука с должности своего советника - Цензор.НЕТ 2084
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Гончарук посоветовал Зеленскому назначить его премьером!)
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Юрист стал премьером? Гениально, особенно прикольными был регламент обсуждения кандидата - 1 минута. Представляете этот цирк?
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Даже если бі мозг продавался в аптеке, зебил вроде тебя не смог бі его купить.
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Стецьки, зрада зрадная!!!
Сюмар, которая больше всех клеймила Шуфрича, сегодня радостно с ним в обнимашки играла:
Зеленский уволил Гончарука с должности своего советника - Цензор.НЕТ 9717
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так Сюмар же, есси не ошибаюсь,как раз и есть бівшая глава єтого же комитета? И номер 16 в списке ПЕСа? .Передает полномочия свому другу и преемнику
песики. они таки песики, брехливі і подліе
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Зебєня переставляє ліжка в своїй канторі.
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