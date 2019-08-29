 Зеленский уволил Гончарука с должности своего советника

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующем указе №631 на сайте главы государства.

Ранее сегодня Верховная Рада проголосовала за кандидатуру Алексея Гончарука на должность премьер-министра.

35-летний Алексей Гончарук родом из Черниговщины. По образованию он юрист. Работал юристом в инвестиционной компании и всеукраинской общественной организации "Офис эффективного урегулирования".





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