 Зеленский уволил Гончарука с должности своего советника

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующем указе №631 на сайте главы государства.
Ранее сегодня Верховная Рада проголосовала за кандидатуру Алексея Гончарука на должность премьер-министра.
35-летний Алексей Гончарук родом из Черниговщины. По образованию он юрист. Работал юристом в инвестиционной компании и всеукраинской общественной организации "Офис эффективного урегулирования".
Сюмар, которая больше всех клеймила Шуфрича, сегодня радостно с ним в обнимашки играла:
песики. они таки песики, брехливі і подліе