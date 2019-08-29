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 Политика Украины
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 В "Слуге народа" выбрали депутатов, которым можно общаться со СМИ, - theБабель

Партия "Слуга народа" назначила депутатов для общения со СМИ. Говорить с журналистами имеют право только 50 депутатов, они получили заготовки для ответов на вопросы.

Об этом сообщает издание theБабель со ссылкой на одного из руководителей фракции "Слуга народа". Информацию подтвердили и источники издания "Левый берег", передает Цензор.НЕТ.

По словам источника theБабель, во фракции выбрали трех спикеров, которые могут говорить, что посчитают нужным. "Это Дима Разумков, Александр Корниенко и Давид Арахамия", — рассказал собеседник журналистам.

Кроме того, есть группа из 50 депутатов, которые могут ходить по эфирам. "Для них в ежедневном режиме готовят тезисы для комментирования. Этим занимается группа, куда входит Корниенко, Никита Потураев, технолог Денис Семенов и нардеп Евгения Кравчук. Со стороны Офиса президента туда входит Кирилл Тимошенко, — это нужно для того, чтобы позиция фракции совпадала с позицией офиса президента, потому что многие вещи делаются с колес", — пояснил источник.

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Он также добавил, что более половины депутатов фракции "не горят желанием общаться с журналистами" из-за неудобных вопросов. "Для них это общение началось в Трускавце с "экзаменов по статьям Конституции" и вопросов о свадебном фотографе, но готовы общаться с журналистами, если они относятся корректно", — отметил собеседник theБабеля.

На репетиции первого пленарного заседания Рады, 28 августа, депутатам от "Слуги народа" раздали тезисы, как правильно отвечать на вопросы прессы. К примеру, на вопрос "С кем создаст коалицию "Слуга народа" предлагается шесть вариантов ответов, среди которых: "Мы получили мандат от украинского народа. 254 мандата. Народ возложил на нас ответственность за результат", "Мы отказываемся от формирования коалиции по принципу распределения портфелей и должностей, сфер влияния", "Если кто-то из депутатов присоединится к голосованиям за наши законопроекты — мы будем это приветствовать".

Депутатам рекомендуют выучить точное название своего комитета и подготовить краткое пояснение, почему именно в этом комитете они будут работать. Среди вариантов ответов предлагаются: "Потому что у меня на округе с этим связана такая-то проблема"; "Потому что я занимался этим раньше"; "Потому что я хочу изменить что-то в этой сфере".

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В ответ на вопросы о кадровых назначениях в Кабмине предлагается говорить: "Все назначения СМИ узнают в момент представления кандидатур соответственно президентом и премьером". К слову, этот ответ сегодня повторяли журналистам многие депутаты "Слуги народа", и в таком же ключе отвечал глава партии "Голос" Святослав Вакарчук.

О зарплате депутатам посоветовали говорить так: "Это меньше, чем получает менеджер среднего звена в крупной компании"; "Во время каденции я не должен думать о том, где бы заработать денег".

Депутатам, которые занимались бизнесом, советуют подчеркивать следующее: "Я имею все, что нужно, чтобы достойно жить. Мне не нужны яхты, самолеты, отдых на Мальдивах. Мы сюда идем не деньги зарабатывать, а менять Украину".

На вопрос о помощниках советуют говорить, что люди готовы работать за небольшие деньги (средняя зарплата помощника — 19 тысяч гривен), вспоминать о волонтерах, студентах и активистах.

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В разговоре о первостепенных задачах рекомендуется акцентировать внимание на восстановлении доверия, экономическом росте и борьбе с коррупцией.

О погибших на Донбассе бойцах рекомендуется говорить так: "Мы несем ответственность перед теми, кто погиб за нашу независимость", "29 августа избран Днем памяти защитников Украины, потому что в этот день в Иловайском котле погибло больше всего бойцов за все время войны на Донбассе".

Источник: https://censor.net.ua/n3145420
 
   
 Топ комментарии
 
Решта тупі.
Їм перед змі не варто світитись.
Це ж і президента стосується.
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Вот в какой ещё стране мира существует ограничение для парламентария на общение с прессой ?
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Пам'ятаєте,всі з Царьова ржали.А тепер майже ціла ВР таких "царьових".
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Olga Mansika
Пам'ятаєте,всі з Царьова ржали.А тепер майже ціла ВР таких "царьових".
В "Слуге народа" выбрали депутатов, которым можно общаться со СМИ, - theБабель - Цензор.НЕТ 3534

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Когда он только видео квадратик, где можно написать и отправить сообщение. Включается рефлекс зебарана, и все равно, что за тема.
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Дивився щойно випуск новин на ICTV.

Баканов щось плів: "...про завдання СБУ забезпечити справедливий розподіл соціальних благ..." В "Слуге народа" выбрали депутатов, которым можно общаться со СМИ, - theБабель - Цензор.НЕТ 3891
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Было обучение работе в зале ВРУ - там главное правильно давить на кнопки (думаю, что образования хватит). (Богдан Яременко, нардеп "СН")
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Мда, людям, які мають приймати закони для України, рекомендували спробувати вивчити назву свого комітету. В "Слуге народа" выбрали депутатов, которым можно общаться со СМИ, - theБабель - Цензор.НЕТ 5385
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На Прямом зато все нормально, сидят все бывшие нардепы и те скоро приходит не будут .
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Не знаю как кого,но меня, лично, потешило то,что "слуг", их хозяева проклеймили зелеными значками.Когда хозяин,чтобы легче было находить свой скот в стаде,клеймит его разными побрякушками.так и этих,чтобы различать -это свой,а то чужой.
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Сюриализм какой то! Сталин нервно курит в сторонке! При нем просто боялись говорить, а тут- полный запрет на свободу общения! Это что?????? Я реально в шоке! Вы говорите про Кассапов? Так ***** отдыхает! Зебил переплюнул всех! Вот представьте, мне интересно мнение какого то депутата не из числа "пятидесятников"- почему он голосовал за тот или иной Закон? Что он думает по этому поводу? Я в шоке за какое дерьмо вас всех держат эти Клоуны!
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ім думать нільзя! ат етава парахаботамі становяцца!!!
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Организация прямо как у пригожинцев - методички, тезисы.
Незря Зеля с х*лом общался, тот таки помог Зелюшке, поделился опытом овцеводства.
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