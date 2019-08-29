 Пристайко намерен улучшать отношения с Венгрией, Польшей и Румынией вдумчиво, креативно, но принципиально

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Пристайко заявил, выступая в парламенте в четверг во время обсуждения его кандидатуры.
"Мы будем вдумчиво, креативно, но принципиально искать пути, которыми сможем восстановить круг друзей вокруг себя. В первую очередь это касается Венгрии, Польши, Румынии", - сказал он.
Пристайко отметил, что Украина должна "внимательно следить за тем, что происходит в Молдове и Грузии", потому что эти страны входят в сферу ее непосредственных интересов.
"Первые контакты с белорусским руководством обнадеживающие. Прибалтийские государства остаются нашими друзьями, которые хорошо понимают все наши проблемы и готовы действовать совместно с нами", - указал он.
Это ответ от США, по поводу продажи стратегического авиационного завода "МОТОР СИЧ" китайцам! Вы не далекие люди! Играть с США я вам не советую! Сотрут в порошок.
Мало Вам помощи от Америки?! Да если бы США не оказали помощь и поддержку Украине все эти 5 лет...
Так писать может только проплаченный кацап, заинтерессованный в уничтожении Украины и ее народа!