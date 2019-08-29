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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Венгрия (838) МИД (5111) Польша (4869) Румыния (579) Пристайко (130)

 Пристайко намерен улучшать отношения с Венгрией, Польшей и Румынией вдумчиво, креативно, но принципиально

Новоназначенный министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подчеркнул, что Украина должна искать пути улучшения отношений со своими ближайшими соседями Венгрией, Польшей и Румынией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Пристайко заявил, выступая в парламенте в четверг во время обсуждения его кандидатуры.

"Мы будем вдумчиво, креативно, но принципиально искать пути, которыми сможем восстановить круг друзей вокруг себя. В первую очередь это касается Венгрии, Польши, Румынии", - сказал он.

Пристайко отметил, что Украина должна "внимательно следить за тем, что происходит в Молдове и Грузии", потому что эти страны входят в сферу ее непосредственных интересов.

"Первые контакты с белорусским руководством обнадеживающие. Прибалтийские государства остаются нашими друзьями, которые хорошо понимают все наши проблемы и готовы действовать совместно с нами", - указал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145419
 
   
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Такої ганьби, щоб покращувати відносини з демократичними сусідами та партнерами - при Пеці не було!
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Один из немногих более менее нормальных министров из свеженазначеных.
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Что еще и перед мадьярами раскорячимся в их хотелках?
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Нормальный министр,ни чем не хуже клима.
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Так толку-то? Будет гнуться все-равно линия из ЗЕ-офиса. А что там в головах - одному Яхве известно. Вон Бессмертный наиболее адекватным был в новоназначенной минской группе. Стоило ему свое мнение высказать после гибели четырех морпехов, Зеко-***** его сразу и выгнала.
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США ПРИОСТАНОВИЛА ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ?!
Это ответ от США, по поводу продажи стратегического авиационного завода "МОТОР СИЧ" китайцам! Вы не далекие люди! Играть с США я вам не советую! Сотрут в порошок.
Мало Вам помощи от Америки?! Да если бы США не оказали помощь и поддержку Украине все эти 5 лет...
Так писать может только проплаченный кацап, заинтерессованный в уничтожении Украины и ее народа!
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Что хотят? Кемскую волость? Да забирайте...
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