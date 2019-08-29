 США в ближайшее время решат вопрос о размере военной помощи Украине, - Болтон

Об этом советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил журналистам в Минске, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас будет ответ на этот вопрос в ближайшем будущем", - сказал Болтон.

Он отметил, что и в прошлом, и в настоящее время США широко сотрудничают в сфере обороны с Украиной и другими странами в регионе.

"Мне кажется, оно (сотрудничество. – Ред.) было взаимовыгодным. И в ближайшем будущем мы определимся и примем решение по этому поводу", - подчеркнул Болтон.

Читайте на Цензор.НЕТ: Новый министр обороны Загороднюк хочет завершить "апгрейд" украинской армии до стандартов НАТО

Ранее американское издание Politico сообщило, что президент США Дональд Трамп попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, в рамках которой Вашингтон намерен дополнительно выделить $250 млн.

По словам источника издания, высокопоставленного чиновника администрации, Трамп хочет обеспечить приоритет интересов США, когда речь заходит о внешней помощи, и ищет гарантии того, что другие страны "платят свою справедливую долю".