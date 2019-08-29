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 США в ближайшее время решат вопрос о размере военной помощи Украине, - Болтон

В ближайшее время Соединенные Штаты планируют решить вопрос о размере военной помощи Украине.

Об этом советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил журналистам в Минске, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас будет ответ на этот вопрос в ближайшем будущем", - сказал Болтон.

Он отметил, что и в прошлом, и в настоящее время США широко сотрудничают в сфере обороны с Украиной и другими странами в регионе.

"Мне кажется, оно (сотрудничество. – Ред.) было взаимовыгодным. И в ближайшем будущем мы определимся и примем решение по этому поводу", - подчеркнул Болтон.

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Ранее американское издание Politico сообщило, что президент США Дональд Трамп попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, в рамках которой Вашингтон намерен дополнительно выделить $250 млн.

По словам источника издания, высокопоставленного чиновника администрации, Трамп хочет обеспечить приоритет интересов США, когда речь заходит о внешней помощи, и ищет гарантии того, что другие страны "платят свою справедливую долю".

Источник: https://censor.net.ua/n3145418
 
 
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Сотрудничество было было взаимовыгодным, для кого? Для вас, янки? И чем же это вы помогли Украине, большой озабоченностью, это круто.
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Досить нас годувати обіцянками! Краще ми в Китаї купимо собі все щоб нам потрібно! 5 років чекаємо допомоги від стратегічного союзника, скільки ще чекати? В Китаї є все що нам потрібно, нові літаки Міг-29 та Су-27, нові штурмовики, нові бомбардувальники, танки, БМП, БТР, протикорабельні ракети, протиповітряні системи, військові кораблі та супутники зв'язку! Навіщо нам ще 5-10-15 років чекати поки США нам щось дасть? Ми самі з китайцями про все домовимось в обмін на наші військові технології!
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А не послать ли нам этих помощников на хер ?? США в ближайшее время решат вопрос о размере военной помощи Украине, - Болтон - Цензор.НЕТ 6737
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