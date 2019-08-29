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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ВР (23363) законопроект (2091) Гончарук_Алексей (19)

 Гончарук заявил, что за 3-4 месяца Рада проголосует за первоочередные законопроекты

Новый премьер-министр Алексей Гончарук призвал Верховную Раду в ближайшие три-четыре месяца утвердить все системные структурные законопроекты, а в следующем году работать над их имплементацией, чтобы ускорить рост экономики Украины с 2-3% до, как минимум, 5-7%.

"Уже зарегистрировано 37 законопроектов в Раде, которые являются нашими первоочередными", – сообщил он, выступая в парламенте нового созыва в первый день его работы, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Гончарук подчеркнул, что самая важная задача правительства – экономический рост. "Это должно дать нам 1 млн рабочих мест", – добавил он.

Помимо необходимости обеспечить дешевые ресурсы, премьер также заявил о намерении установить равные правила игры.

"Очень долго в стране большое количество людей считало, что Украину как государство можно использовать для создания для себя конкурентных преимуществ. Мы это прекратим. Железную дорогу, облэнерго, облгазы и так далее и тому подобное нельзя использовать для получения сверхприбылей за счет других", – подчеркнул Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главная задача нового правительства - экономический рост, - премьер-министр Гончарук

Как отметил глава правительства, это означает, что энергорынки, инфраструктура - это сферы, где приоритетно должна быть обеспечена конкуренция.

По его словам, в этом году также важно "очистить" от коррупции вновь созданную во главе с Сергеем Верлановым Государственную налоговую службу (ГНС), навести порядок в налоговом администрировании, чтобы бизнес и другие плательщики налогов ощущали себя комфортно в отношениях с государством.

"У нас там (в ГНС) есть очень хороший, по моему мнению, менеджер. Мы будем всячески поддерживать", – сказал Гончарук.

В настоящее время на сайте Верховной Рады опубликовано 34 законопроекта от депутатов фракции "Слуга народа". Тексты документов пока не обнародованы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук анонсировал кадровые чистки в неэффективных госорганах: Там и анализировать нечего

Источник: https://censor.net.ua/n3145416
 
   
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Сейчас рост 4,6%. Может новый премьер ещё не в курсе?
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а куда делись 100 законов в первый день? кто собирался сидеть в раде пока все не попринимают? аааа там же кресла неудобные, вот незадача....
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Тю блин, да с 250 депутатами и как я смотрю поддержкой Голоса и Юльки и за неделю можно все проголосовать.))
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Андрей Бондаренко 80fa57a1
Тю блин, да с 250 депутатами и как я смотрю поддержкой Голоса и Юльки и за неделю можно все проголосовать.))


А потім як імітувати "роботу" 4 роки? Гончарук заявил, что за 3-4 месяца Рада проголосует за первоочередные законопроекты - Цензор.НЕТ 9105
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Украинский сайт «Гордон» подвергся самой мощной DDоS-атаке за все время существования
Сайт атакуют с IP-адресов, расположенных в оккупированных Крыму, Донецке, Луганске, и из РФ.



29 августа интернет-издание "Гордон" подверглось хакерской атаке, и в течение нескольких часов сайт был недоступен для пользователей. Об этом в своем Facebook сообщила главред издания Алеся Бацман.
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Гордону вместе со Смешко пора валить из страны.
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зебілам залишилось ще нємножко потєрпєть - 3-4 місяці і почнеться зужиріння Гончарук заявил, что за 3-4 месяца Рада проголосует за первоочередные законопроекты - Цензор.НЕТ 5206
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