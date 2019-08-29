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Все про:Олифер (224) Трехсторонняя контактная группа (136) Станица Луганская (55)

 Трехсторонняя контактная группа провела видеоконференцию "с приглашением представителей ОРДЛО", - Олифер

ТКГ провела скайп-конференцию, на которой обсуждалось начало ремонта моста в станице Луганской. В обсуждении приняли участие "представители ОРДЛО".

Об этом написала в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер, информирует Цензор.НЕТ.

"По инициативе украинской стороны состоялась видеоконференция Трехсторонней контактной группы с приглашением представителей ОРДЛО", - написала она.

По словам Олифер, ремонт моста невозможно начать, пока не будут демонтированы фортификационные сооружения и флаг "квазигруппировок ОРЛО".

"СММ ОБСЕ констатировала: НВФ ОРЛО не выполнили взятых на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений, вместо этого установили на этом участке контейнер, вокруг которого находятся шины с песком, которые фактически стали еще одним фортификационным сооружением, установленным вопреки Рамочному решению ТКГ", - добавила она.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Продолжается разбор фортификационных сооружений в Станице Луганской, - Луганская ОВГА. ФОТОрепортаж

Украинская сторона начала подготовительные работы для восстановления моста и готова трудиться круглосуточно в режиме 24/7, чтобы все работы были завершены до конца осени, добавила Олифер.

"Украинская сторона призвала ОБСЕ и РФ обеспечить надлежащие условия для ведения ремонта", - подытожила она.

Трехсторонняя контактная группа провела видеоконференцию с приглашением представителей ОРДЛО, - Олифер 01

Источник: https://censor.net.ua/n3145415
 
 
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Наконец-то ополченцев легитимизировали окончательно. Дождались-таки болезные хорошего президента Украины.
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Тобто ордло обдурила владу Зеленського. Це все, що треба знати про ці домовленості.
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Дело не в хитрости сепаратистов и не в дурости нового президента. Мир меняется на глазах. Трамп блокирует помощь и ждёт когда ему помогут вальнуть Джо Байдена копроматом с Украины. Макрон желает обскакать фрау пенсионерку и договориться о новом мире от Португалии до Владивостока. Типа новый лидер Европы. Американцы даже не против, их больше страшит сближение Германии с РФ. У них экономические расклады уже откорректированы. И все страны свободного мира обеспокоены перспективой союза РФ - Китай. В таких условиях если не будет новых идей от Зеленского, решение могут принять где-нибудь в Минске. Зеленского потом просто проинформируют, чем ему заниматься. А сепаратисты и раньше в Европе называли повстанцами, особой разницы не вижу - ополченцы, повстанцы..
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яка канхВЄРЄНЦІЯ, якщо з того бокунічогісінько не роблять щодо розмінувань, Не розбирають загородження, укриття- н і ч о г о...Тільки з нашого боку вже все розмінували та розібрали...Така ганьба...Ну, не можна довіряти жодному слову х(йловським вилупкам- зрозуміло всьому світові...На що добре сподіваються ці члєни ТКГ????Дурня ж повна, якщо не відверта зрада...
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Даярке пора показывать пример. Кайло и лопату в зубы и ай-да!! Под обстрелы!!
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Посмотрите как, филигранно и тонко, страну готовят к опусканию.Совещание трехсторонней группы с приглашением ордлы.Мол без них,ну никак.Вы, клоуны, еще на колени станьте,перед ними,чтобы сепары укрепления разобрали.Не хотят разбирать?Ну и флаг им в руки.Пусть по трапам лазят их власовцы.
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Почалася легитимізація терористів.
Порох усьому світу розказував,що воюємо з рф,а вийшло по Бєніному,-громадянська війна.
Це-державна зрада.
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Зебенята, поясніть нафіга ваш бох так вперто хоче ремонтувати той міст?
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В моєму будинку ломбард, так от там справжні специ, їх ніхто не може обдурити, і десять грн не дадуть просто так. Принесеш телефон, кажуть, давай паспорт на телефон , і ще свій папорт,ще і пиши розписку що це твій. От би їх туди
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вже незабаром зюзя з чепушилой будуть у десна лупашитись
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Нам всем надо понять главное, что "помириться" с тем государством и народом,которые не признают нас ни государством, ни народом и хотят нас "проглотить" в конечном итоге -невозможно в обозримый период и любые попытки сделать это, сделают нас беззащитными перед новым ударом врага. Единственный выход- делать настоящую границу с Лугандоном, прекратить движение туда транспорта и товаров, ограничить возможность пересечения линии разделения, ввести визовый режим с Россией, закрыть путь в Украину диверсантам, наркотикам, оружия и пропаганды. Надо прекратить рассказывать народу Украины сказки про Лугандон, что там "наши люди" и что им надо "помогать" Там уже некому помогать.
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