 Трехсторонняя контактная группа провела видеоконференцию "с приглашением представителей ОРДЛО", - Олифер

Об этом написала в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер, информирует Цензор.НЕТ.

"По инициативе украинской стороны состоялась видеоконференция Трехсторонней контактной группы с приглашением представителей ОРДЛО", - написала она.

По словам Олифер, ремонт моста невозможно начать, пока не будут демонтированы фортификационные сооружения и флаг "квазигруппировок ОРЛО".

"СММ ОБСЕ констатировала: НВФ ОРЛО не выполнили взятых на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений, вместо этого установили на этом участке контейнер, вокруг которого находятся шины с песком, которые фактически стали еще одним фортификационным сооружением, установленным вопреки Рамочному решению ТКГ", - добавила она.

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Украинская сторона начала подготовительные работы для восстановления моста и готова трудиться круглосуточно в режиме 24/7, чтобы все работы были завершены до конца осени, добавила Олифер.

"Украинская сторона призвала ОБСЕ и РФ обеспечить надлежащие условия для ведения ремонта", - подытожила она.