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 Политика Украины
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Все про:ВР (23363) Слуга народа (259) Верещук (1)

 Это советчина - раздают стосы бумаги! - нардеп от СН Верещук настаивает на реформировании аппарата Рады

Аппарат Верховной Рады нуждается в реформе из-за вала бумаг, на которые расходуются миллионы гривен.

Об этом журналистам сказала нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Теперь я понимаю, куда уходят 13 миллионов, которые выделяются на работу Рады в день. С этим нужно что-то делать! Это советчина - раздают стосы бумаги, мы и половины не успеваем прочесть. А возможно и не нужно все это читать - документы всех подкомитетов и так далее", - отметила она.

В связи с этим, Верещук убеждена, что аппарат Рады необходимо реформировать в части ограничения бумажного документооборота.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145412
 
 
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Электронный документооборот (часть диджитализации меж прочим)
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Ні це старовинне візантійське заклинання для привернення грошей і влади
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Вы находите читать законы легче с гаджета?
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просто она хочет новый гаджет вместо бумаг)) читать им и не обязательно, главное голосовать))
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С планшета 10'' почему бы и нет. Или кип бумаги за собой таскать легче?. Я вон в прошлом году купил пацаненку в школу фаблет 10 дюймов. Сын доваолен. Отходил в школу с мебольшим рюкзачком где только фаблет, тетратки и пенал. А не тонну книжек на горбу тягал.
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///возможно и не нужно все это читать/// Это - ваша работа.
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баба дєло говорить - нєчєго ті закони читати, каламойський сказав галасавать - гельмінти тиснуть кнопки і галасують
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Я прочитал, узнал, дальше что. Это советчина - раздают стосы бумаги! - нардеп от СН Верещук настаивает на реформировании аппарата Рады - Цензор.НЕТ 2355
Ты же нардеп- подготовь закон, пройди процедуру принятия, а потом ознакомь избирателей со своим достижением в законотворчестве.
И не забудь, что сокращать придется, а это в госструктурах очень сложный процесс на года . Это советчина - раздают стосы бумаги! - нардеп от СН Верещук настаивает на реформировании аппарата Рады - Цензор.НЕТ 1402
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А какже завхоз ВР теперь будет жить?
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Никудышний парламент Великобритании.
Это советчина - раздают стосы бумаги! - нардеп от СН Верещук настаивает на реформировании аппарата Рады - Цензор.НЕТ 6876
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Один депутат физически не может все подряд читать. Для этого существуют его помощники, комитеты и депутаты, которые лучше его разбираются в той или иной темы законов. Его задача быть информированным и самому или с фракцией принять решение.
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Ця новообрана депутатка , ще й дня не проробивши , мене вже дістала - от чесне слово !
На всіх кнопках пульту ТВ - верещить , перебиває співрозмовників , хамить Ірина Верещук .
Ні , це вже не соціальний ліфт , це катапульта !)) (имхо)
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"Теперь я понимаю, куда уходят 13 миллионов, которые выделяются на работу Рады в день. С этим нужно что-то делать! Это советчина - раздают стосы бумаги, мы и половины не успеваем прочесть Источник: https://censor.net.ua/n3145412

Попросите проносить половину от этих "стосов". Может успевать читать будете
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Совсем пропащий парламент Германии:

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