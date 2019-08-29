 Это советчина - раздают стосы бумаги! - нардеп от СН Верещук настаивает на реформировании аппарата Рады

Об этом журналистам сказала нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ.
"Теперь я понимаю, куда уходят 13 миллионов, которые выделяются на работу Рады в день. С этим нужно что-то делать! Это советчина - раздают стосы бумаги, мы и половины не успеваем прочесть. А возможно и не нужно все это читать - документы всех подкомитетов и так далее", - отметила она.
В связи с этим, Верещук убеждена, что аппарат Рады необходимо реформировать в части ограничения бумажного документооборота.
Це нові матюки?
Ты же нардеп- подготовь закон, пройди процедуру принятия, а потом ознакомь избирателей со своим достижением в законотворчестве.
И не забудь, что сокращать придется, а это в госструктурах очень сложный процесс на года .
На всіх кнопках пульту ТВ - верещить , перебиває співрозмовників , хамить Ірина Верещук .
Ні , це вже не соціальний ліфт , це катапульта !)) (имхо)
Попросите проносить половину от этих "стосов". Может успевать читать будете