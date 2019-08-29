 Рада поддержала назначение Баканова главой СБУ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", за назначение Баканова главой СБУ проголосовали 319 депутатов.
В четверг вечером в ходе выступления с трибуны парламента Баканов подчеркнул необходимость принять новый закон об СБУ, который "устранит деструктивную конкуренцию между правоохранительными органами".
Отвечая на вопрос депутатов, какой он видит СБУ - как правоохранительный орган или как ведомство со специальной службой, Баканов сказал: "Есть смысл объединить правоохранительную и специальную функцию".
Иван Баканов родился 2 мая 1975 года в Кривом Роге (Днепропетровская обл.). Имеет экономическое и юридическое образование: в 1997 году окончил Киевский национальный экономический университет, в 2016 году – Академию труда и социальных отношений Федерации профессиональных союзов Украины. С 2013 года Баканов был руководителем ООО "Студия Квартал-95".
До мая 2019 года возглавлял партию "Слуга народа", во время предвыборной кампании руководил штабом нынешнего президента Украины Зеленского.
В мае 2019 года указом президента Украины Баканов назначен первым заместителем главы СБУ – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.
ЦРУ висрало: ми не очікували захоплення Криму.
Та навіть розвідка Антарктиди знала, а ЦРУ з бюджетом, певно як два наших(країни) -
Ви що, від спецлужб хочете почути правду?
Ні один сенатор чи конгресмен не зажадав пояснень від амерської гебні за це?
А який відсоток "піджаків" в СБУ знаєте?
А який відсоток у особовому складі СБУ складають випускники Нацакадемії СБУ ?
А який відсоток випускників Нацакадемії СБУ серед керівників СБУ ?
А кого випускає Нацакадемія СБУ?
А який відсоток оперів або просто "непіджаків" серед керівництва СБУ?
Так ото ніхрін триндоботити.
Но и Семочко тоже не подарок(пишут что уничтожил 200 поциентов, чет там не позволял покупать лекарства)
Короче, обе команды по своему хороши. Шалом, то есть Слово б*гУ
Опустили ублюдкі до "двопроцентних", а підбарижників - до "восьмипроцентних" (можна було і краще).
И это радует!..)))
А мав розглянути і підтримати...
А профільний комітет кандидатуру розглянув і підиримав?
А мав розглянути і підтримати...