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 Политика Украины
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 Рада поддержала назначение Баканова главой СБУ

Верховная Рада поддержала назначение Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", за назначение Баканова главой СБУ проголосовали 319 депутатов.

В четверг вечером в ходе выступления с трибуны парламента Баканов подчеркнул необходимость принять новый закон об СБУ, который "устранит деструктивную конкуренцию между правоохранительными органами".

Отвечая на вопрос депутатов, какой он видит СБУ - как правоохранительный орган или как ведомство со специальной службой, Баканов сказал: "Есть смысл объединить правоохранительную и специальную функцию".

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Иван Баканов родился 2 мая 1975 года в Кривом Роге (Днепропетровская обл.). Имеет экономическое и юридическое образование: в 1997 году окончил Киевский национальный экономический университет, в 2016 году – Академию труда и социальных отношений Федерации профессиональных союзов Украины. С 2013 года Баканов был руководителем ООО "Студия Квартал-95".

До мая 2019 года возглавлял партию "Слуга народа", во время предвыборной кампании руководил штабом нынешнего президента Украины Зеленского.

В мае 2019 года указом президента Украины Баканов назначен первым заместителем главы СБУ – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3145409
 
 
 Топ комментарии
 
ще один спєц з 95го кварталу...тож фсб, мосад, мі6 дрожиттє гади Рада поддержала назначение Баканова главой СБУ - Цензор.НЕТ 5658
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Барыга уходит в запой на свободе гулять считанные моменты... Рада поддержала назначение Баканова главой СБУ - Цензор.НЕТ 396
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День ото дня мощьно возрастает кількість божої роси у очі... ©
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Краще б Трепака призначили! Баканов слабкий керівник СБУ, багато чого просто не знає, бо не мав допуску до певног рівня інформації, на його навчання підуть роки, а років в нас немає, йде війна!
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ще один спєц з 95го кварталу...тож фсб, мосад, мі6 дрожиттє гади
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Тремтіть бариги й підбарижники.
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Не навроч, бо всю Банкову Кондратій схватить.
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ЦРУ точно нагнути може.
ЦРУ висрало: ми не очікували захоплення Криму.
Та навіть розвідка Антарктиди знала, а ЦРУ з бюджетом, певно як два наших(країни) - Рада поддержала назначение Баканова главой СБУ - Цензор.НЕТ 5769 Рада поддержала назначение Баканова главой СБУ - Цензор.НЕТ 3714
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Та вони «не очікували» й крах СРСР
Ви що, від спецлужб хочете почути правду?
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А **** вони тоді Рашку кусають санкціями, якщо знали шо Крим хочуть захопити і не завадили? Якщо вони за нас, то могли б допомогти, "демократи" хрєнові. На словах вони за мир, а реально - може з Путіним навіть домовились.
Ні один сенатор чи конгресмен не зажадав пояснень від амерської гебні за це?
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Интересно, перестанет ли СБУ кошмарить бизнес (как то некоторые заявляли) и займется то в конце то концов безпекою України?
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День ото дня мощьно возрастает кількість божої роси у очі... ©
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Барыга уходит в запой на свободе гулять считанные моменты...
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Интернациональная сборная порохоботов Цензора его в обиду не даст, съедуться со всего мира. Рада поддержала назначение Баканова главой СБУ - Цензор.НЕТ 8747
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украинские прокси, недорого (обращаться в личку)
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"Пиджак"-старлей, ни дня не служивший, без профильного образования - глава службы безопасности воюющей страны. Это днище...
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Ой, а просвітіть, будь ласка, яка "профільна освіта" повинна бути у Голови СБУ?
А який відсоток "піджаків" в СБУ знаєте?
А який відсоток у особовому складі СБУ складають випускники Нацакадемії СБУ ?
А який відсоток випускників Нацакадемії СБУ серед керівників СБУ ?
А кого випускає Нацакадемія СБУ?
А який відсоток оперів або просто "непіджаків" серед керівництва СБУ?
Так ото ніхрін триндоботити.
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Реально неловко вышло с наездами на Петка о кумовстве, и тут эта ситуация с Баканом.(звание)
Но и Семочко тоже не подарок(пишут что уничтожил 200 поциентов, чет там не позволял покупать лекарства)
Короче, обе команды по своему хороши. Шалом, то есть Слово б*гУ
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кумики, любі друзі, друзі дитинства, кварталівці всі при владі, як і обіцяв Зєлєбєня...
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Ми їх зробили разом! Рада поддержала назначение Баканова главой СБУ - Цензор.НЕТ 4094
Опустили ублюдкі до "двопроцентних", а підбарижників - до "восьмипроцентних" (можна було і краще).
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Сипилявий Мойсєйчук, вимовляє це слово, як «пефф», «пеффики» ...

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ага, побежал тебе в рожу нассать))))))))
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Страшные времена наступают для фирташевских барыг-прихвостней - шо для Ющенка-Порошенка, шо для Бойка-Медведчука...

И это радует!..)))
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Можно в жизни заниматься чем угодно, но если твой одноклассник - президент, то будь готов возглавить СБУ.
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Стало відоме військове звання Баканова.- Баканов не служил и на воинском учёте не стоял./ Моя жена находится в процессе оформления украинского гражданства, Баканов .- Моя жена с 1998 г. живет в Украине с видом на жительство/ Поставленный слугой народа Коломойского главным волкодавом-скорохватом шпионов и диверсантов.
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Чорт на чортові сидить, і чортом поганяє...
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Дайте мне телефон Баканова, я знаю где много чертей, чертов, и чортов.
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Ну какой из него глава СБУ, ни нужного образования ни опыта.
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Как раз это норм, во многих странах президенты не служили в армии.
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Ну вот , теперь, когда Зельцман обнюхаецца, будет кому его чертей ловить!) Баклан- лучший истребител ь чертей во Вселенной! Заказы - через оффис зели. Цена договорная с каломойским.)
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А профільний комітет кандидатуру розглянув і підиримав?
А мав розглянути і підтримати...
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Said_
А профільний комітет кандидатуру розглянув і підиримав?
А мав розглянути і підтримати...
Рада підтримала призначення Баканова главою СБУ - Цензор.НЕТ 8226

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За результатами обрання Прем'єра, міністрів оборони та іноземних справ, Голови СБУ сформувалась апазіция - ЗаЖОП, ПЕС і Глас.
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Медведчук подав на Кіпіані до суду і хоче заборонити випуск книги про Стуса ... что делает Медведчук в Украиине? это равносильно, что в годы Второй мировой войны,по Кремлю гуляет племянник германского Фюрера Гитлера,а Лаврентий Берия только смотрит на немецкого шпиёна и зевает Рада підтримала призначення Баканова главою СБУ - Цензор.НЕТ 8987
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Нахріна Службі Безпеки України професійні розвідники, під час війни, коли є "свинарчук" по-парадняку самого презЕ?
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