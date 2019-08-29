 Враг совершил 9 обстрелов наших позиций с начала суток 29 августа, потерь нет, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:
рядом Марьинкой - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем;
около Новогнатовка - со станкового противотанкового гранатомета;
вблизи Гнутово - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:
дважды вблизи Пивденного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
в районе Зайцево - из вооружения БМП и стрелкового оружия;
возле Луганского - из крупнокалиберных пулеметов".
До чого тут маячню несете?
***** стреляет - Украина отвечает.
И так месяцы, годы.
Вроде так и должно быть, ведь Украина защищается...
Но всё не так...
***** оооочень выгодна ТАКАЯ военная ситуация. Он просто испытывает здесь свои стрелковое и тактическое опужие, боеприпасы, артиллерию, мины, дроны, средства РЭБ и противоснайперскую тактику...
Годы вялых перестрелок, ребкие по сравнению с полномасштабной войной дертвы приводят к тому, что война забывается. И Украина забывается. Это 100% как Карабах. Вот ты, кто читает написанное мною, что ты знаешь о сегодняшнем положении там? Я тебе отвечу: НИЧЕГО.
Что же делать!?
Делать то, что делает Зеленский. Он напомнил миру о войне России против Украины... и выступил с активной мирной позицией! Мир не может промолчать. И ***** - тоже обязан отвечать!
Есть теоретически 2 варианта: ***** согласится на мир и проиграет, либо ***** не согласится на мир - и проиграет!
1 вариант, в который я не верю - это то, что ***** пойдёт на мирное соглашение. НЕ ПОЙДЁТ ОН. Суверенитетом Украина не поступится, и этого не допустят демократические страны, заявлявшие об этом многократно. Но представим, что ***** прекратил войну под давлением санкций. Что тогда? Если Зеленский не позволит коррупции и далее душить Украину - в страну хлынут инвестиции, занятость и уровень жизни возрастут. Это НЕМИНУЕМО вызовет бунты в России. ***** спросят: ты прекратил войну, и хохлы начали лучше жить!? Тогда за что на Донбассе дохли россияне!? ***** боится бунтов... И потому я думаю, что он не прекратит войну.
И это второй вариант. Он, говоря о "мире", будет продолжать войну. При этом животворные санкции будут продолжены. Отставание будет продолжать нарастать. И вскоре наступит момент БУНТОВ ПО СОЦИАЛЬНЫМ, ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ: из-за безработицы, снижения социальных стандартов и т.д.
И так, и так - режиму КОНЕЦ!
Отвечая "войной на войну", Порошенко играл по правилам *****. И эта игра была проигрышной для Украины, потому что это разрушало экономику страны, а экономике ************ не давало быстро проваливаться, за счёт военных разработок и ПРИВЫКАНИЯ К САНКЦИЯМ... Да, что-то Свынарчуки продавали и из Украины. Но слово "война" блокирует инвестиции. И если у ************ есть сырьё, которое частично это покрыло, то у Украины - сырья нет. Вот почему экономика шла вниз параллельно с вражеской...
Поэтому ход Зеленского кажется простым до абсурда, но является очень сильным:
ОН НЕ ОСТАВОЯЕТ ***** ВЫБОРА.
И даже больше: он не оставляет выбора Западу. Если мир - Украине будут масштабно помогать, если мира нет - на Рашку будут накладываться свежие санкции. И то, и другое разрушает кремлёвский режим.