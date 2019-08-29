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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2857) ВР (23363) Арахамия (25)

 Аваков должен остаться еще на полгода и назначить новых замов. После он сам уйдет, - Арахамия

Арсен Аваков должен сохранить пост министра внутренних дел на переходной период сроком в полгода.

Такое мнение в комментарии журналистам высказал Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за это время он должен набрать новую команду и начать реформу полиции, которую украинцам обещали провести после реформы патрульной полиции.

"Мое мнение: переходной период должен длиться 6 месяцев. Он должен нанять новых заместителей. Заместители должны начать работать, набираться опыта и начать делать реформу, которую нам обещали. Помните, после реформы патрульной полиции следующей реформой должна была быть реформа всей полиции. Эта реформа реализована? Ответ очевиден", - сказал Арахамия.

На вопрос будет ли Аваков уволен спустя полгода глава фракции СН ответил: "Не уволен. Я думаю он сам уйдет".

Смотрите также: Под парламентом жгли файеры, требуя отставки Авакова. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3145405
 
 
 Топ комментарии
 
Правильно.
Авакяна треба залишити.
Ато Петя нападе.
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Аваков должен остаться еще на полгода и назначить новых замов. После он сам уйдет, - Арахамия
он должен не сам уйти
его должны сопроводить на скамью подсудимых
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Про то, что Аваков сам уйдёт говорили ещё в 2014 году. ХВАТИТ ВРАТЬ!
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За півроку "роботи" Авакова у відставку піде вже весь уряд, Верховна Рада та Президент Зеленський!
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Вбивці Катерини Гандзюк досі не засуджені, поліція фальсифіковувала кримінальне провадження та зливала інформацію замовникам вбивства! Хіба це не достатня причина для звільнення Авакова? Чи будемо чекати чергового гучного вбивства активістів ментівськими вбивцями? Серійні напади на активістів та патріотів по всій Україні руками навколоментівських бандитів чи не з дозволу Авакова відбувались? Хочете продовження? Ще півроку повбиваємо активістів та патріотів а далі Аваков піде на пенсію? Аваков має йти під суд, за здачу Криму, за корупцію, за службові злочини і за попередні свої кримінальні вчинки! Не може така людина як Аваков керувати МВС, бо він провалив поліцейську реформу і фактично помножив на нуль рейтинг порошенка! Тепер він рейтинг Зеленського помножить на нуль, бо це мафія!
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ты шо.. зебилам же сказали - низя! меняй методичку Аваков должен остаться еще на полгода и назначить новых замов. После он сам уйдет, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2955
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новые отмазки для зебилов - чтобы оставить авакова:
https://sm-news.ru/poroshenko-gotovit-perevorot-tajnaya-perepiska-deputata-rady-popala-v-kadr-6851/

«Леночка, я попозже напишу об этом пост. Представляю себе атаку ФБ на всю фракцию «СН». Хочу только тебе написать. Мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждёт, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать», - написала Богуцкая.


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Чет не верю, Пеця он вообще не пучтитст, вот если бы Юля, то это да... это да,
а Пеця не ревюлюционер, да и при его бабле, когда можно жить в удовольствие на островах, нафиг ему это надо?!
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порошенко готує переворот, в 60 етапів на 300 сторінок тексту?
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не ссы, через пару денй ты сам будешь орать о перевороте и что "нужно оставить авакова".. зебилам все объяснят по г+г
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Вот те на... Петя таки уверен что в тюрьму не пойдет!
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судя по активности 5% секты то так оно и есть. у петриллы крышу срывает из-за того что его оторвали от корыта и направляют в тюрягу, а ведь есть за что и долго сидеть будет вот крысёныш и прыгает.
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Одного сектанта уже посадили.. в кресло премьер министра

Аваков має залишитися ще на півроку і призначити нових заступників. Потім він сам піде, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7736
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что за бред? что бы был путч, переворот нужна веская причина. она будет если зеля согласится на автономию донбаса с правом вето на законы украины
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Нельзя исключить, что ПАП и Пу в теме и развели ЗЕ. Ну вот не верю что ПУ ради G-8 отдаст пленных .
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Это на Декабрь петя готовит путч и авакян до декабря должен быть министром.Где логика????!!!!!))))))))Типа всё путч начался уходи в отставку?Что они там курят?
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Почему тогда главу СБУ уволили? Тут нет логики, есть коррупционное решалово и на ходу придуманные отмазки. Депутатов СН поставили перед фактом и они как бараны без обсуждения проголосовали. Теперь будут как в РФ «Парламент - не место для дискуссий»
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для того и учили "слуг" - работать по отмашке. А чтобы не вздумали отходить от генеральной линии - надзор и контроль Аваков должен остаться еще на полгода и назначить новых замов. После он сам уйдет, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5355
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" Депутатов СН поставили перед фактом и они как бараны без обсуждения проголосовали."

Ну а нахрена туда заводили "мох и болото" в виде фотографов, тамад, безработных? Для проведнния реформ?
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А чєрєз пол года, лібо емір, лібо ішак, лібо Ходжа
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Ага "логично", Рюкзакян назначит замов, какую то там команду.... и спокойно уйдет отказавшись от потоков контрабанды, на которой сейчас сидит и начнет честную жизнь!!!
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Аваков должен остаться еще на полгода и назначить новых замов. После он сам уйдет, - Арахамия
он должен не сам уйти
его должны сопроводить на скамью подсудимых
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Правильно.
Авакяна треба залишити.
Ато Петя нападе.
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Кстати, а почему Цензор не выложил сообщение Лизоньки "Овен" Богуцкой "Авакова нельзя убирать, а то Порох нападет"?
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Лизка спятила совсем....
Цензор хотя новостями и не перебирает, но даже для него это слишком...
Сейчас над этой буйной из Слуги Бени угорают все соц.сети...
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Я еще со времен её фанатичного облизывания Саакашвили понял, что дамочка "слегка не в своем уме".
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уже не с легка...., как наконец то взяли ее во власть.., так тронулась совсем... Аваков должен остаться еще на полгода и назначить новых замов. После он сам уйдет, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3552
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Ну да! Знаете как он соскучился по честной жизни, как устал сидеть на потоках контрабанды ненавистных барыг!
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что означает " скачать альбом Арахамия." ?
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Наверное уже диск "Байки от Арахамии" выпустили )))
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Это видимо тест на то сколько людей из коментирующих читают собственно текст статьи Как видим, процент невелик.
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Сперва я думал " что за дичь понабирали в цензор на места ньсмейкеров" но потом на минутку подумал " черт, это ж надо насколько развитые таланты в сегодняшней раде, вон Арахамия сольный альбом записал, наверное известный в узкий кругах"
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А якщо Аваков не піде, а самі Слуги прогнозовано втратять підтримку? Не кажи гоп, Арахамія. Де пройшов Аваков, там Арахамії нема чого робити.
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Про то, что Аваков сам уйдёт говорили ещё в 2014 году. ХВАТИТ ВРАТЬ!
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Все теже договорняки, что и при Порохе...
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Какая изящная отмазка, чтобы сохранить Арсену Борисовичу кресло министра МВД
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Надеюсь, через полгода в Украине не будет не только Авакяна, но и всей зелиной шоблы. Аваков должен остаться еще на полгода и назначить новых замов. После он сам уйдет, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7675
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Через пів року в Украіні не буде Украіни...
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Це як: Лєопольд, подлий трус виході?
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Было бы засчитано, как удачная шутка. Но поскольку Коломойский "угадал" состав кабмина то вам максимум премия им. Задорнова светит.
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Відмовляюся від цієї премії на вашу користь. P. S. Починайте писати українською, бо вас Разумков звільнить🤗
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Він мені казав що мене залишать, оскільки ідіоти типу Алі Хасана, котрі не мають своєі думки, возвеличують будь-які твоі слова і постійно заглядають у рот, це, звісно весело але швидко набридає. Тому, шукай собі нового господаря.
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У мене нема і не буде господаря. Але є домовленість, що ми з ними примиримося після того, як вас посадять🤗
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Цікаво за що мене садити)) хоча для вас вмі хто проти вашого ідола хоч слово криве скаже відразу порохоботом стає, мені вас жаль, якщо не зміните світогляд будете все життя як перекотиполе, а в кінці залишетесь нікому непотрібним. Удачі.
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За що садити? А багато кого садили не по своїм вчинкам. Саме таким погрожували ваші боти. Тому краще вивчіть історію, де побачите саме такий сценарій розвитку наступних подій. Ви ще просто дитинка, якщо це не зрозуміли.
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Н4 побачив про усе життя🤣 Ви знаєте скільки мені років?
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Щось не вписується цей собачий фейс в " тільки нові обличчя" оголошені Зефіром 95.
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Ну а кули? Богатыреву на лекарства поставят. Жити по новому
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Да и все пафосные разговоры новой власти о борьбе с коррупцией разбиваются о стенку под названием "Арсен Аваков".
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Таки да. Своей позицией иуды на выборах он "оплатил" еще пол года своего не увольнения...
Мерзко как то это всё...
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Какие полгода? Он будет теневым премьером. Все его люди останутся и Мининфраструктуры и в других местах. Аваков должен остаться еще на полгода и назначить новых замов. После он сам уйдет, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7788
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ще одна сеча в очі Зе білят. краще цитуйте богуцьку, яка на весь світ писала шо пєця на грудень готує заколот, і тому тре лишити авакова
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Во парят зебилам репу Аваков должен остаться еще на полгода и назначить новых замов. После он сам уйдет, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4491 Просто пять. Они и своих депутатов-зебилят за петрушку держат, паря им про "Порошенко нападет " Аваков должен остаться еще на полгода и назначить новых замов. После он сам уйдет, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4512
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А через полгода все уляжется и Аваков вечный министр.
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Тоже самое хотела написать, но Вы были быстрее🙂.........
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Так холодно у Якутії, тому швидкість це життя🤗
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на полгода....

Аваков тебя, Арахамия пересидит вместе с твоим Клоуном, а после обоссыт ваши полит.трупы..
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Це ще питання🤗 Але те, що у майбутньому всі будуть трупами - незаперечний факт.
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Гыыыы
Молодец 😂😂😂
И глаза страшные, надеюсь, при этом сделала
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Я понимаю, что "слуги народа" ищут оправдания, потому что в первую очередь зелефаны в легком ступоре, но в этом тексте так много смешного:
-что значит "переходной период" в 6 месяцев? Тогда почему не оставили весь прежний Кабмин на 6 месяцев для переходного периода? Аваков должен остаться еще на полгода и назначить новых замов. После он сам уйдет, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5516
-назначить новых замов. Зачем назначать новых замов на "переходной период"?
-провести реформу полиции. А что мешало 5 лет?
Почему то вспомнилась старая поговорка: "Нет ничего более вечного, чем временное".
Относительно "сам уйдет", я думаю он будет "уходить" еще как минимум 5 лет.
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Переходной период - это значит зебилы будут со...ть в переходе
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Вчера вечером написала что Авакова уйдут через полгода где-то
Гы
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А після цього тебе почне виганяти твій чоловік.
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С такими талантами как тебя на Прямой до сих пор не взяли 😁
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Ты тут люльку парило, что новые лица, новые лица. Теперь пошла куйня про полгода Собакова, что мол недореформировал, "Петя переворот" и прочая х...ня. Короче обсра...сь вы знатно и красиво. Впрочем не в первый раз.
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У кого набраться опыта? У Авакяна? По закупке рюкзаков? Что он #лядь несет!!!
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В чём прикол?! Народ против черта! Шо не ясно?! Аваков должен остаться еще на полгода и назначить новых замов. После он сам уйдет, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8492
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Да кому тот народ интересен, без Арсена Борисовича у них не получится полицейское государство. Опыта мало, плюс бойцы у него. Да и чисто замашки гопника радуют Зебила.
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Аваков ну так потрібний Україні , геть як колись Литвин . ВЕЛИКИЙ ХАМЕЛЕОН
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Литвин был великий проститут, а не хамелеон. Как и Мороз. Сейчас со...т морковку оба Аваков має залишитися ще на півроку і призначити нових заступників. Потім він сам піде, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9274
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Мені одній цей Арахамія нагадує якогось комсомольського Павку Корчагіна?
Ось-ось ми від нього почуємо: "Даєш БАМ!"; "Даєш п'ятирічку за три роки!"
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Отлично теперь ОТВЕТСТВЕННОСТЬ уже у НОВОЙ ВЛАСТИ ЗА РАБОТУ ПОЛИЦИИ отмазок не будет что попередники-значит устраивает этот попередник(аваков) кто вам не давал назначить новые лица
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Найцікавіше, що після сьогоднішньої моєї розмови (напряму бе інтернету) прихильники Зе чекають розгона його партії. Це просто сюр
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Аваков уходи, ты плохой, мы не хотим с тобой играть.
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Арахамія в сосну вїбав#я! Аваков має сидіти разом з сином і шити військовим рюкзаки!!!
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Eto ne emu sudit kogda ujdiot Avakov.Benia ego naznacil on i resit kak budet dalse Аваков має залишитися ще на півроку і призначити нових заступників. Потім він сам піде, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8402
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СН действуют грамотно, прикрытие, деза в нескольких источниках, противоречивые заявления на грани провокации, отвлечение внимания на пустой рояль, а сами стремительно берут быка за рога. а, те не могут понять, что происходит? и где их делают?
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Все було би добре, але надалі з'являється відповідальність і неможливість втримати владу🤔
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ну да ну да защита власти от народа куда важней защиты страны от врага - министра обороны можна турнуть без проблем во время войны а вот министра мвд низьзя вдруг вместе с ним все менты в отставку уйдут - народ не будьте наивными перед нами обыкновенная оплата долгов
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СН действуют грамотно. прикрытие, деза в нескольких источниках, противоречивые заявления на грани провокации, отвлечение внимания на пустой рояль, а сами стремительно берут быка за рога. а, те не могут понять, что происходит? и где их делают?
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