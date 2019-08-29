 Аваков должен остаться еще на полгода и назначить новых замов. После он сам уйдет, - Арахамия

Такое мнение в комментарии журналистам высказал Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, за это время он должен набрать новую команду и начать реформу полиции, которую украинцам обещали провести после реформы патрульной полиции.
"Мое мнение: переходной период должен длиться 6 месяцев. Он должен нанять новых заместителей. Заместители должны начать работать, набираться опыта и начать делать реформу, которую нам обещали. Помните, после реформы патрульной полиции следующей реформой должна была быть реформа всей полиции. Эта реформа реализована? Ответ очевиден", - сказал Арахамия.
На вопрос будет ли Аваков уволен спустя полгода глава фракции СН ответил: "Не уволен. Я думаю он сам уйдет".
https://sm-news.ru/poroshenko-gotovit-perevorot-tajnaya-perepiska-deputata-rady-popala-v-kadr-6851/
«Леночка, я попозже напишу об этом пост. Представляю себе атаку ФБ на всю фракцию «СН». Хочу только тебе написать. Мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждёт, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать», - написала Богуцкая.
а Пеця не ревюлюционер, да и при его бабле, когда можно жить в удовольствие на островах, нафиг ему это надо?!
Ну а нахрена туда заводили "мох и болото" в виде фотографов, тамад, безработных? Для проведнния реформ?
он должен не сам уйти
его должны сопроводить на скамью подсудимых
Авакяна треба залишити.
Ато Петя нападе.
Цензор хотя новостями и не перебирает, но даже для него это слишком...
Сейчас над этой буйной из Слуги Бени угорают все соц.сети...
https://sm-news.ru/poroshenko-gotovit-perevorot-tajnaya-perepiska-deputata-rady-popala-v-kadr-6851/
Мерзко как то это всё...
Аваков тебя, Арахамия пересидит вместе с твоим Клоуном, а после обоссыт ваши полит.трупы..
Молодец 😂😂😂
И глаза страшные, надеюсь, при этом сделала
-что значит "переходной период" в 6 месяцев? Тогда почему не оставили весь прежний Кабмин на 6 месяцев для переходного периода?
-назначить новых замов. Зачем назначать новых замов на "переходной период"?
-провести реформу полиции. А что мешало 5 лет?
Почему то вспомнилась старая поговорка: "Нет ничего более вечного, чем временное".
Относительно "сам уйдет", я думаю он будет "уходить" еще как минимум 5 лет.
Гы
Ось-ось ми від нього почуємо: "Даєш БАМ!"; "Даєш п'ятирічку за три роки!"