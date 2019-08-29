 Рада уволила Грицака с должности главы СБУ

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение проголосовали 333 народных депутата на пленарном заседании первой сессии парламента в четверг вечером.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение проголосовали 333 народных депутата на пленарном заседании первой сессии парламента в четверг вечером.
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а те, що ви маєте на увазі називається яєчка,
однак ні совісті , ні патріотизму вони не визначають.
Грицак- просто порошенківський зручний довбень і нічого більше. Водій за спеціальністю.
Для СБУ- він просто порошенківська затичка, людина, що займає важливу посаду і від якоїї можна не боятися, що заважатиме розкрадати країну, або матиме власний план дій. Пусте місце.
Але якщо його почнуть викликати на допити ... Який з нього штірліц?