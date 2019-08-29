 Рада уволила Грицака с должности главы СБУ

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение проголосовали 333 народных депутата на пленарном заседании первой сессии парламента в четверг вечером.

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