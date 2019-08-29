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 Политика Украины
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Все про:ВР (23363) Пристайко (130) Загороднюк (4)

 Рада поддержала назначение Загороднюка и Пристайко главами Минобороны и МИД

Верховная Рада поддержала назначение Андрея Загороднюка на должность министра обороны Украины и Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел по представлению президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За назначение Загороднюка проголосовали 314 парламентариев. Кандидатуру Пристайко поддержали 310 нардепов. 

Напомним, министр обороны и министр иностранных дел назначаются Верховной Радой по представлению президента Украины, а другие члены правительства назначаются парламентом по представлению премьер-министра.

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А.Загороднюк - экс-руководитель проектного офиса реформ Минобороны, учился в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко, Университете Уарвик и в Оксфордском университете. Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С 2014 года - общественный активист, волонтер Вооруженных сил Украины. 5 июля 2019 года был назначен внештатным советником президента Зеленского.

В.Пристайко родился 20 февраля 1970 года в Одесской области. В 1994 году окончил Киевский политехнический институт, в 1998-м - Украинскую академию внешней торговли. В 1993-1994 гг. был соучредителем информационной компании "Электронные вести". В 1994-1997 гг. - главный экономист, начальник отдела, заместитель начальника Управления торгово-экономических связей со странами Африки, Азии и Тихоокеанского региона Министерства внешних экономических связей и торговли Украины. В 1997- 2000 гг. - заместитель заведующего отделом стран Азии и Тихоокеанского региона Пятого территориального управления МИД. В 200-2001 гг. - консул Генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия).

В 2001 – 2002 гг. был главным консультантом Главного управления по вопросам внешней политики администрации президента Украины. В 2002-2006 гг. - советником по политическим вопросам, временным поверенным по делам Украины в Канаде.

В 2007 - 2009 годах - заместитель директора департамента НАТО, в 2009-2012 гг. - советник-посланник, заместитель руководителя миссии посольства Украины в США. В 2012-2014 гг. - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Канаде. В 2014-2017 гг. - заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата, первый заместитель главы МИДа. С 2017 года назначен главой миссии Украины при НАТО.

В мае 2019 года Пристайко назначен на пост заместителя администрации президента Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3145402
 
   
 Топ комментарии
 
и все - самые тупые клоуны Рада поддержала назначение Загороднюка и Пристайко главами Минобороны и МИД - Цензор.НЕТ 3188
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У Коломойского теперь есть:
- марионеточный президент;
- полностью марионеточное правительство;
- полностью марионеточная ВР;
- полностью марионеточный силовой блок;
- марионеточная прокуратура;
- марионеточные суды;
- поданы проекты про марионеточные НАБУ и ГБР.

У зебилов теперь есть:
...
то же, что и было - отсутствие достоинства, голый зад и неконтролируемые оргазмы от ЗЕлупы.
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клоун это мародёр Порошенко и его ботоферма... Их изгнал украинский народ, а они как тараканы лезут везде гадить... не могут жить без этого
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Обычно первыми закапывают ,таких хероев как ты,так что побериги свои силы.
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Не чув только,что доллар уже постописят,фронт развалился и т.д. и т.п.
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Фронт перетворили на сафарі для розваги іхтамнетів.
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Я повторно задаю вопрос:
Только мне одному кажется, что Президент какой-то странный на заседании ВР?
Обезвоживание организма?
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отвечаю еще раз:
обезкуривание, обезнюхивание, забыл надеть броник.
Нужное подчеркнуть.=))
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Яким був, таким і залишився. Дива не сталось, а зебобіки так волали.
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За назначение Загороднюка проголосовали 314 парламентариев. Источник: https://censor.net.ua/n3145402\\\\\\\\\\

Есть такое понятие "314-й кабинет".....
Знаки существуют. И этот не особо приятный(крутит блюдца, тасует карты Таро, лепит куклы Вуду)
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