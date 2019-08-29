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Все про:конвертцентр (365) ГФС (3406)

 Конвертационный центр, организованный группой киевлян, через который прошло более 120 млн. грн, ликвидирован в столице, - ГФС

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева прекратили деятельность конвертационного центра, оборот средств которого в течение 2018-2019 гг. составил более 120 млн. грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27, ч.1 ст. 205, ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа жителей столицы, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по переводу безналичных средств в наличные, документального прикрытия бестоварных операций и формирования незаконного налогового кредита.

Для прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты зарегистрировали и/или приобрели корпоративные права ряда транзитно-конвертационных СХД, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли средства якобы за приобретаемые товарно-материальные ценности (работы, услуги).

В дальнейшем часть денежных средств фигуранты снимали наличными с расчетных счетов.

Полученную наличность, за исключением 12%, которые служили вознаграждением указанной группе лиц за предоставление незаконных услуг, вместе с поддельными первичными документами передавали должностным лицам реально действующих компаний, которые заказывали указанные незаконные услуги.

Таким образом в течение 2018-2019 гг. было проконвертировано более 120 млн. грн.

На основании постановлений суда проведены обыски в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов. По результатам обысков из незаконного оборота изъято и передано на хранение денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 611 тыс. гривен, черновые записи, финансово-хозяйственные и бухгалтерские документы, 40 печатей подконтрольных предприятий с признаками фиктивности, а также электронные носители информации и компьютерную технику.

Продолжается следствие".

Конвертационный центр, организованный группой киевлян, через который прошло более 120 млн. грн, ликвидирован в столице, - ГФС 01
Конвертационный центр, организованный группой киевлян, через который прошло более 120 млн. грн, ликвидирован в столице, - ГФС 02
Конвертационный центр, организованный группой киевлян, через который прошло более 120 млн. грн, ликвидирован в столице, - ГФС 03
Конвертационный центр, организованный группой киевлян, через который прошло более 120 млн. грн, ликвидирован в столице, - ГФС 04
Конвертационный центр, организованный группой киевлян, через который прошло более 120 млн. грн, ликвидирован в столице, - ГФС 05
Конвертационный центр, организованный группой киевлян, через который прошло более 120 млн. грн, ликвидирован в столице, - ГФС 06

Источник: https://censor.net.ua/n3145399
 
 
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Запах денег продолжает привлекать потроховских воришек на налоговых должностях.
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Отмените свой коррупционный налог НДС и сделаете налог на прибыль 15-18% и все закончится за 1 банковский день. А так получается закрываю конверты конкурентов, потом свои окрыввют, потом чнова их бомбят, а терпилы бизнесмены на этих всех трутнев работают включая самих же гфс !
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