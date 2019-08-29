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Все про:история (1620) Кипиани (21) книги (468) Медведчук (961) Стус (46) суд (22498)

 Медведчук подал в суд на Кипиани: требует запретить распространение книги о Стусе

Народный депутат Украины, кум президента РФ Путина Виктор Медведчук подал в суд на журналиста Вахтанга Кипиани.

Об этом Кипиани сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Кум и пособник Путина Виктор Медведчук подал на меня в суд по защите своей "чести", "достоинства" и "деловой репутации" и "опровержению недостоверной информации" [кавычки мои]", - написал Кипиани.

По его словам, речь идет о книге "Дело Василия Стуса" авторства Кипиани, опубликованной в издательстве Vivat. Издательство является в этом деле соответчиком.

"Медведчук требует запретить распространение (продажу) в любой форме и на любой территории экземпляров этой книги. Итак, кто хочет иметь это издание - поспешите, кто знает, что будет завтра. И это, конечно, не реванш ;)", - написал Кипиани.

Первое заседание по этому делу состоится в Дарницком суде 2 октября 2019 года.

Также на Цензор.НЕТ: "Последнее дело Стуса", - историк и журналист Кипиани написал книгу об известном диссиденте

Во времена СССР Виктор Медведчук был адвокатом. Он был назначен защитником поэта Василия Стуса, когда его в 1980 году арестовали во второй раз. Стус был категорически против Медведчука в роли адвоката.

Суд проходил за закрытыми дверями. Стус был удален из зала, приговор зачитали без его присутствия. Медведчук поддержал обвинение и признал вину своего подзащитного за него самого. Стус был осужден на 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки и умер в лагере.

Летом 2018 года во время съемок фильма о Василе Стусе под названием "Запрещенный" актер Геннадий Попенко написал в Facebook, что из ленты вырезали сцену финального судебного заседания над диссидентом, где его защищал Виктор Медведчук. По его информации, это произошло якобы из-за звонков представителей Медведчука творческому коллективу фильма с требованием убрать все упоминания о нем.

Режиссер Роман Бровко утверждал, что сцену убрали по просьбе сына Стуса Дмитрия, но тот опроверг его слова.

Читайте на Цензор.НЕТ: Фильм о поэте и диссиденте Стусе завершен и выйдет в прокат 5 сентября, сцену с Медведчуком оставили

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Минкульту и Госкино проверить, правдиво ли рассказана история об украинском писателе и диссиденте Василе Стусе в фильме, который снимается за государственные деньги.

Учитывая общественный резонанс авторы фильма про Василя Стуса решили вернуть удаленную ранее из сценария сцену суда над поэтом с участием адвоката.

Источник: https://censor.net.ua/n3145396
 
   
 Топ комментарии
 
Трохи дивно що у вільній незалежній Україні, кати Стуса продовжують жити і ще чимось володіти! Медведчук має переховуватись десь в амазонії від українських патріотів, а він ходить собі по Києву до Верховної Ради на роботу! Мабуть ця Україна це не та Україна за яку бились упівці та загинув в тюрмі Стус. Це ще радянська Україна, з кдбшниками на чолі! Медведчук вже 28 років має горіти в пеклі.
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І він виграє. Бо Зе йому допоможе
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Совет форумчанПравила форума
 
Медведчук *****, а Зе молодець поки що. Такий от когнітивний дисонанс)
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Трохи дивно що у вільній незалежній Україні, кати Стуса продовжують жити і ще чимось володіти! Медведчук має переховуватись десь в амазонії від українських патріотів, а він ходить собі по Києву до Верховної Ради на роботу! Мабуть ця Україна це не та Україна за яку бились упівці та загинув в тюрмі Стус. Це ще радянська Україна, з кдбшниками на чолі! Медведчук вже 28 років має горіти в пеклі.
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зе молодец против овец, а против молодца он и сам овца.
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"...требует запретить распространение (продажу) в любой форме и на любой территории экземпляров этой книги.."

а что еще оно требует запретить "на любой территории"?? Медведчук подал в суд на Кипиани: требует запретить распространение книги о Стусе - Цензор.НЕТ 2421
медвечук - реально тупой.. не знает что запреты судов коломойского не действуют вне территории Украины? Медведчук подал в суд на Кипиани: требует запретить распространение книги о Стусе - Цензор.НЕТ 2421
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Кум ***** і кум ***** мальдивської.
Гнида паскудна.
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Знають діти в кожній хаті,кум *****, ***** в квадраті.
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Вже зашевелився, на кумонька надіється Медведчук подал в суд на Кипиани: требует запретить распространение книги о Стусе - Цензор.НЕТ 1
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І він виграє. Бо Зе йому допоможе
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А порохоботи допомогли виграти порошенку? Медведчук подал в суд на Кипиани: требует запретить распространение книги о Стусе - Цензор.НЕТ 5004
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Головне не Порошенко, а ВІРА, АРМІЯ, МОВА, НАТО, ЄС, подалі від москви.
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Не допоможе. Зе абсолютно не потрібно чергове об'єднання лібералів з націоналістами і перетворення Майдану 30 тисяч на Майдан 400 тис. Поки Зе подобається звичайним людям, робить гарні піар-ходи, знімає гуморні відяшки, він може бути спокійний. Йому головне центр не чипати і бути своїм в доску для трьох міст: Київ, Одеса, Харків. Ні, ще Дніпро. І все, це головне для утримання стабільності. Львову він не сподобається, Луганську теж, можна й не намагатися. І ті і ті хочуть крайнощів, а битися за електорат Порошенко чи Медведчука марна справа - втратиш все. Так що політика Зе буде креативною, спокійною, та прогнозованою, ось побачите.
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та вже бачимо:портнов богдан i iншi цюцюрки
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По этому делу чука можно привлечь за соучастии в убийстве,он должен был знать про угрозу смерти подзащитного в российском лагере.
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почалось...таке було при Табачніку--викорінення всього українського...і Шухрич в підмогу
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Вже зашевелився, на кумонька надіється Медведчук подал в суд на Кипиани: требует запретить распространение книги о Стусе - Цензор.НЕТ 4107
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П.О. Порошенко, доречі, теж його кум.
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Так, Мертведчука - Мертведчук хрестив дитину Порошенка.
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ну, Шуфрич же, як головний по свободі слова, його підтримає, сподіваюсь?
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Кем? Те, кто его рехтовал, не в вашем лагере.

Мы теперь заинтересованы в том, чтобы ваши избранники страну довели до белого каления, а вас согнули в кривой рог.
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О, повилазила кремлівська шобла... Ось чого ви бажаєте країні і людям....
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Абсолютно искренне. Чтобы после Коломойского можно было вас больше не разгибать.

В согнутом положении вы гораздо полезнее Украине.
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Тобі там п'ятеро лайкнули... І їх - до купи.(проявились троляки, а як петі жопу лизати... ВДОХНОВЄННО!)
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А кто из нардепов ВР 8 созыва написал заяву на Чука . Зато пиарится в СМИ могут.
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Неужели пукин не видит,что мертвечук неэфективен и его голос в Украине-это писк комара?
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А він на нього і не ставить все, тут ще є Бойко, Вілкул, Рабінович, та інша камарілья, і все на грошах Москви. Хтось да вистрілить, як власне і сталося.
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Мертвечук это даже не комар...и даже не комариный член..это струйка из члена,когда комар малую нужду справляет.
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Ну, с почином, зелебобики!
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х.з. где это еще возможно. чтобы такая упыряка неоднократно была парламентарием.

к "чести" этого ублюдка, оно не особо и скрывает кто оно такое и что планирует делать.
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радуцкий может неплохо отписаться медведчуку по поводу его требования )
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может даже сам сделать что обещал
медведчуку даже понравится
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Медвейчух, а щодо повісті "Нарцис" Дмитра Чобота? Чи виграв у нього 1 гривню відшкодування моральної шкоди?
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По-правді цього Медведчука слід би було присудити до 15 років примусових робіт.
Чи його люстрація не стосується?
Чи він не причетний до фальсифікацій правосуддя?
Чи він не є ворогом України і народу України ??
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Не знаю як зараз, давно там не був і мабуть вже не буду.
Але три роки тому проїздом був в окупованій Макіївці, є там ДК ім.Кірсанова,
так от побачив на ньому вивеску Біблиотека им. Василя Стуса..
Дошка зроблена окупаціонною владою.
Зараз пошукаю лінк.
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Щось там дивне, зверніть увагу слово "тести" написано українською. Підручник Хімії теж українською.
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У них два так би мовити гсударственных языка.
Але газет українською нема, у школах час вивчання скорочений.
Зустрічаються старі дорожні знаки українською, старі вивіски магазинів.
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"Кум и пособник Путина Виктор Медведчук подал на меня в суд по защите своей "чести", "достоинства" и "деловой репутации" и "опровержению недостоверной информации" [кавычки мои]", - написал Кипиани. Источник: https://censor.net.ua/n3145396
как ,можно ,защитить то чего в априори нету у этого ведмедчука???
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Защита чести, достоинства и деловой репутации... Нечисть считает, что у неё есть честь. Достоинство - кум плешфюрера и КГБ-шная гнида, вот и всё достоинство. Деловая репутация - враг Украины пошёл в депутаты Украины. (Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників.)
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Значит надо посадить за измену родине (там уже набралось). Присягу давал??? Выбрали, мля, урода...
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Правильно Кіпіані взяв ці слова у лапки. У підлого стукача, котрий писав звіти та характеристики на своїх однокурсників та викладачів, ніякої гідності не може бути.
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Замовив 2 примірники книги.
Тільки за Стуса ту гниду мертвечука, порошенківського кума, треба роздерти за ноги.
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щось не зрозумів коли це мерверчук став порошенківським кумом, давай аргументуй!
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Ну зебил посади гада ты ж обещал зебелью
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а зачем ... зебил уже самореализовался ... а охлократию никто не отменял
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Всіх підбарижників потрібно ставити у стійло! А то геть розперезались. Медведчук подав до суду на Кіпіані: вимагає заборонити розповсюдження книги про Стуса - Цензор.НЕТ 7853
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З цього випливає, що книжка вдала та правдива! Коли ти вже здохнеш скАтіна кгбістска мерТвечук!
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А якщо б Медведчук висів на гіляці, то і проблеми б не було.
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Лучшая реклама, скоро в сеть выложат.
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