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 Политика Украины
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Все про:декларация (1086) Минэкологии (242) САП (1133)

 САП согласовала подозрение замминистру экологии: Не задекларировал дом и участок на 5 млн

Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовила подозрение заместителю министра экологии и природных ресурсов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

Так, прокуроры САП согласовали подозрение заместителю министра экологии по факту представления недостоверных сведений в декларациях. В частности, он умышленно не задекларировал дом и участок под Киевом общей стоимостью более 5 млн гривен.

В САП не называют чиновника, однако сегодня Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что выявило признаки декларирования недостоверной информации у бывшего заместителя министра экологии и природных ресурсов Украины Виктора Канцурака.

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САП согласовала подозрение замминистру экологии: Не задекларировал дом и участок на 5 млн 01

Источник: https://censor.net.ua/n3145394
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
якщо не задекларував, то хатинка не його. Злі люди підкинули разом з земельною ділянкою, щоб скомпрометувати 200 % чесну людину. Просто конфіскуйте будиночок, щоб не було компромату.
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