 Арахамия не доволен темпом принятия решений в Раде: Нужны изменения в регламент

Об этом он сказал журналистам в кулуарах, передает Цензор.НЕТ.

"Накопилась масса важных законопроектов, которые должен рассмотреть парламент. Каждый день заседаний Верховная Рада должна принимать не менее 10 законов. Такой темп, как сегодня - это неудовлетворительно, и президент в своей речи намекнул на это", - сказал он.

Арахамия заявил о необходимости внесения изменений в регламент для ускорения принятия решений.

Отвечая на вопрос, как он оценивает уровень зарплаты нардепа (которую ранее он назвал мизерной), Арахамия сказал: "Для такого показателя, как сегодня, и эти 30 тысяч зарплаты много".

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