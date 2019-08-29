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 Политика Украины
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 Арахамия не доволен темпом принятия решений в Раде: Нужны изменения в регламент

Глава фракции СН Давид Арахамия не доволен нынешним днём работы парламента из-за длительного принятия решений.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах, передает Цензор.НЕТ.

"Накопилась масса важных законопроектов, которые должен рассмотреть парламент. Каждый день заседаний Верховная Рада должна принимать не менее 10 законов. Такой темп, как сегодня - это неудовлетворительно, и президент в своей речи намекнул на это", - сказал он.

Арахамия заявил о необходимости внесения изменений в регламент для ускорения принятия решений.

Отвечая на вопрос, как он оценивает уровень зарплаты нардепа (которую ранее он назвал мизерной), Арахамия сказал: "Для такого показателя, как сегодня, и эти 30 тысяч зарплаты много".

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Источник: https://censor.net.ua/n3145390
 
 
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Міністр оборони... вже хвилин 20 не можуть знайти. Цей кандидат точно має стати міністром? Оборони! Арахамия не доволен темпом принятия решений в Раде: Нужны изменения в регламент - Цензор.НЕТ 154Його Юзік з"їв
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щоб бєнівських котів у мішку, не вдупляючись по суті, одноголосно затверджували суцільним "одобрямсом"?
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розбити Раду на групи і голосувати погрупно
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Як сказав якийсь ординець - парламент это не место для дискуссий.
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Все правильно...регламент нужно менять...что стадо обученное в Трускавце голосовало ща законы даже не читая их.
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Прям очень долго, Обсуждение фракций, потом обсуждения депутатов, и каждый раз голосование. Регламент такой, как будто кота за яйца тянут
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А как надо？ без обсуждений？ как в паРаше？
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нет чтобы одним списком голосовать за все поправки, чего тянуть)) и по домам))
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Арахамия та к черту тот регламент, давай в селепую конвеером принимать все то что рожает зе
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У Радуцкого, видимо, это подсознательное желание- получить #уй в свою жопу. Ну и дебилы.
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іде тот министр оборони... готов сюжетик для 95 квартала! але вони у в Раді.... Шо делать?
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Заведите кнопку ЗА 255 "БЕЗЕелёных прислуг" на смартфон Каломумойского и процес пойдёт гораздо быстрее
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надо темп такой чтобы смс-ки с матами некогда было писать
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а чо им париться, глава конституционного суда чокается с богданом в ВР во время принятия присяги депутатов, так что можно что угодно принимать и любого качества, КСУ оценит положительно
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