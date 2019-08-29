EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  1014  26
Все про:кадры (479) госслужащие (226) Гончарук_Алексей (12)

 Гончарук анонсировал кадровые чистки в неэффективных госорганах: Там и анализировать нечего

Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсирует в ближайшие месяцы увольнение глав Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра и других неэффективных руководителей ведомств.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил, выступая в Верховной Раде перед утверждением в должности.

"Нет простых решений сложных проблем. Мои первые шаги - кадровые. Я считаю, что по отдельным ветвями сидят персонажи, которые до сих пор пилят наши с вами ресурсы, распределяют в свою пользу государственные доходы…Нужно начинать с оценки эффективности. Мы намерены в ближайшие месяцы проанализировать деятельность всех органов и уволить всех неэффективных руководителей. А отдельно там и анализировать нечего. ГАСИ, Госкомзем - на выход сразу", - сказал он.

Читайте также: "Тогда на Майдане было страшно, сейчас - нет", - Гончарук

Как сообщалось, Верховная Рада 9-го созыва назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины. За его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовали в четверг 290 депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3145382
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Все буде добре.

 показать весь комментарий
 
 
шо, без лахтінських фотожоппєров, нікак?

 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Два пуйла, два ворога України

 показать весь комментарий
 
 
"Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске.
Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
https://censor.net.ua/news/3083731/ya_vas_razdavlyu_krichal_putin_na_poroshenko_v_minske_eksprezident_frantsii_olland_detalno_opisal_peregovory
Гончарук анонсировал кадровые чистки в неэффективных госорганах: Там и анализировать нечего - Цензор.НЕТ 9766
 показать весь комментарий
 
 
кацапи, ви палитесь оцим "мародер"
це як посвідчення дзержинця
 показать весь комментарий
 
- В твоем случае, Петро, самоубийство, это не грех))
 показать весь комментарий
 
Сокращать надо половину органов. Много нахлебников и бездельников.
 показать весь комментарий
 
Соевый мародер развел повсюду в стране тотальное воровство и коррупцию. Среди соевой звиздобратии нет и не может быть по определению честных людей. Без исключений.
 показать весь комментарий
 
 
Бот, попросі у ІТ- прапорщіка, чтоп тєбє, подкоррєктіровалі прграмму.
 показать весь комментарий
 
 
поэтому ты голосовал за вовочку, который ни копейки налогов в Украине не платит, держит все бабло в офшорах, имеет кучу недвижимости по миру, оформляет субсидии на комуналку в Украине и отмывает на кино расейские и бенины криминальные деньги!
 показать весь комментарий
 
Ты смотри какой а кучму-ющенка-януковича-порошенка они устраивали, думали уже должность по наследству передавать а тут на те. И куда им потом, в порохоботы ?
 показать весь комментарий
 
 
о да, схемы ломать намного приятнее, еще приятнее садить тех, кто их использует
 показать весь комментарий
 
 
Сабаков эффективный министр, и остальных кто договорился с вашим хозяином, тоже будете вылизывать, бенины шлюшки
 показать весь комментарий
 
 
Аваков доказал свою эффективность на деле, когда не дал порохоскотам фальсифицировать выборы.
 показать весь комментарий
 
Волшебное KPI вражеский агент
И к гадалке не ходи
 показать весь комментарий
 
А куда девать людей, которые только неэффективничать умеют?
 показать весь комментарий
 
Этот геюка тоже из квартала? оно глаза вылупляет еще смешнее чем зебоба)))))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх