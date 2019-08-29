 Гончарук анонсировал кадровые чистки в неэффективных госорганах: Там и анализировать нечего

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил, выступая в Верховной Раде перед утверждением в должности.
"Нет простых решений сложных проблем. Мои первые шаги - кадровые. Я считаю, что по отдельным ветвями сидят персонажи, которые до сих пор пилят наши с вами ресурсы, распределяют в свою пользу государственные доходы…Нужно начинать с оценки эффективности. Мы намерены в ближайшие месяцы проанализировать деятельность всех органов и уволить всех неэффективных руководителей. А отдельно там и анализировать нечего. ГАСИ, Госкомзем - на выход сразу", - сказал он.
Как сообщалось, Верховная Рада 9-го созыва назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины. За его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовали в четверг 290 депутатов.
Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
https://censor.net.ua/news/3083731/ya_vas_razdavlyu_krichal_putin_na_poroshenko_v_minske_eksprezident_frantsii_olland_detalno_opisal_peregovory
це як посвідчення дзержинця
И к гадалке не ходи