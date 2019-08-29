 Бывший IT-директор "Приватбанка" Дубилет может стать министром Кабмина

Об этом написал другой сооснователь monobank Олег Гороховский в своем Telegram-блоге, передает Цензор.НЕТ.
"Дмитрий Дубилет будет министром Кабинета министров и, к огромному сожалению, покидает проект monobank. Если Рада поддержит его кандидату, разумеется", - написал Гороховский.
Он выразил уверенность, что работа Дубилета на госслужбе принесет стране много пользы.
Как сообщалось, в июле 2019 года Дмитрий Дубилет был назначен советником временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.
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Во времена настали...))) Порохоботне - страдать!
Сейчас Монобанк сейчас его делает! Монобанк делал тоже он.
Если он будет делать работу в министерстве также качественно - дело у нас пройдет ..
будешь по югику скучать или реве?
Рева: "Украинцы едят много, поэтому тратят на еду больше, чем немцы"
хотів висловити те що нами керували моральні уроди і вони тебе цілком влаштовували.
Ведь наша страна уже почти Нью-Израиль.
Шануйся, Україно, ти у лайні.
За гинули наші хлопці?
За владу хитродупих?
це вже точно малоросія