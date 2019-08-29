 Верховная Рада назначила Гончарука премьер-министром Украины. ВИДЕО

За его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовали в четверг 290 депутатов, сообщает Цензор.НЕТ.

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