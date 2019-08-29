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 Политика Украины
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 Верховная Рада назначила Гончарука премьер-министром Украины. ВИДЕО

Верховная Рада 9-го созыва назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины.

За его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовали в четверг 290 депутатов, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Тогда на Майдане было страшно, сейчас - нет", - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3145377
 
   
 Топ комментарии
 
Шоколадные мародёры - вешайтесь
Верховная Рада назначила Гончарука преьмер-министром Украины - Цензор.НЕТ 6861
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Ура!!!
Умный молодой человек.
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В добрый путь. Зеленский сегодня столько подал нужных законопроектов, что уже вошел в историю. А помните порошенковскую полугодичную коалициаду, имел конституционное большинство, но скотина ничего не сделал, только мародерил страну.
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кіно почалось? перша серія нормально
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Теперь что тигрюлевцы,псы и гнусавые всегда будут голосовать в унисон с медведчуковскими гнидами?
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У клована выражение лица, как будто не догоняет
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Так он по жизни не догоняет . А оно ему и не надо - у него для себя есть пастух Коломойский .
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Соевые все!Теперь их(виноватых)по клетках с конфискацией.
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збс, конечно, но этот чел не будет принимать никаких решений.
все решения будут приниматься в офисе президента.
парламент будет кнопки нажимать, а этот чел брать на себя весь негатив от неудачных решений или результатов "реформ".
это зиц-председатель Фукс.
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сфинарчук на двух креслах еле уместился... Действительно, не удобные кресла Верховна Рада призначила Гончарука прем'єр-міністром України - Цензор.НЕТ 9962
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Главное что собаков на месте. Победа зебилов!
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Паниковский: -Всё, женюсь, Шурочка, женюсь!
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.Гончарук - сю-сю , сю-сю тю, а если сю, то тю тю.
Вакарчук. Зе .. ну щас... офигенная поддержка от Вакарчука!!!.
Вакарчук ... мы не поддерживаем.
Зе ..ваще упал ...И ... чуть не обосрался.
Почему? Та просто... Вакарчук. Стадион Олимпийский. 50 тыщ. ... Вечер. Два слова в конце концерта "А нах нам Зе?".
И ...все. Через пол часа (всего лишь два квартала пройти ) , и Зе... нету.
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