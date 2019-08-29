 Верховная Рада назначила Гончарука премьер-министром Украины. ВИДЕО

За его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовали в четверг 290 депутатов, сообщает Цензор.НЕТ.
7413 114
Материалы по теме: Новая Рада
Верховная Рада назначила Оксану Маркарову министром финансов Украины
Верховная Рада назначила Ирину Фриз министром по делам ветеранов
Гончарук будет премьер-министром, - Герус после заседания фракции "Слуга народа"
Пашинян назначен премьер-министром Армении
Премьер - Гончарук, министр экономики - Милованов, министр здравоохранения - Петренко, - Лещенко о вероятных назначениях в новом Кабмине. ВИДЕО
+29
Шоколадные мародёры - вешайтесь
+13
Ура!!!
Умный молодой человек.
Умный молодой человек.
+11
В добрый путь. Зеленский сегодня столько подал нужных законопроектов, что уже вошел в историю. А помните порошенковскую полугодичную коалициаду, имел конституционное большинство, но скотина ничего не сделал, только мародерил страну.
не скрины
все решения будут приниматься в офисе президента.
парламент будет кнопки нажимать, а этот чел брать на себя весь негатив от неудачных решений или результатов "реформ".
это зиц-председатель Фукс.
Вакарчук. Зе .. ну щас... офигенная поддержка от Вакарчука!!!.
Вакарчук ... мы не поддерживаем.
Зе ..ваще упал ...И ... чуть не обосрался.
Почему? Та просто... Вакарчук. Стадион Олимпийский. 50 тыщ. ... Вечер. Два слова в конце концерта "А нах нам Зе?".
И ...все. Через пол часа (всего лишь два квартала пройти ) , и Зе... нету.