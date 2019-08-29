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Все про:экология (1171) Крымский титан (25) Армянск (23)

 Завод в оккупированном Армянске закрыл один из цехов из-за экологии

Завод по производству диоксида титана в Армянске на севере оккупированного Крыма, ранее известный как "Крымский титан", остановил один из цехов, чтобы предотвратить ухудшение экологической ситуации.

Об этом сообщила оккупационный "заместитель министра экологии и природных ресурсов" Крыма Ольга Славгородская, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Решение было принято заводом. У нас есть приказ, который предоставил завод, о начале разгрузки одного из цехов со сроком окончания - во вторник (27 августа. – Ред.). Думаю, это сделано с целью предупреждения негативной ситуации, которая может возникнуть из-за высокого температурного режима", - сказала Славгородская.

По ее словам, единоразовое превышение максимальной разовой концентрации хлористого водорода было зафиксировано в Армянске впервые с начала 2019 года один раз - 22 августа. После этого специалисты перешли на среднесуточные замеры - этот показатель за ту же дату не превысил норм предельно допустимой концентрации.

Читайте на Цензор.НЕТ: Жители оккупированного Армянска снова жалуются на выбросы с "Крымского титана"

Напомним, в конце августа 2018 года появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили повышенное содержание химических веществ в воздухе.

В июне 2019 года жители Армянска вновь жаловались на плохое самочувствие и связывали это с ухудшением экологической обстановки в городе. В начале августа специалисты Гидрометцентра зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха в оккупированных Армянске и Красноперекопске.

Завод "Крымский титан" начал работу еще в 1971 году, а в начале 2000-ых перешел под контроль компании Groop DF Дмитрия Фирташа. Главным направлением предприятия является производство диоксида титана - вещества, которое применяется в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих других отраслях.

Также на Цензор.НЕТ: В оккупированном Крыму снова зафиксировано повышенное загрязнение воздуха в Армянске и Красноперекопске

В 2014 году, после оккупации Крыма Россией, Дмитрий Фирташ изменил структуру управления заводом. В октябре Group DF передала ЧАО "Крымский титан" российскому дочернему предприятию ООО "Титановые инвестиции". В 2015 году ЧАО "Крымский титан" был переименован в "Юкрейниан кемикал продактс".

Источник: https://censor.net.ua/n3145376
 
 
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теперь знают. и еще кучу медицинских терминов в придачу.
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Завод в оккупированном Армянске закрыл один из цехов из-за экологии.
Личный состав ДРГ "Экология" под командованием Зоряна и Шкиряка представлен к соответствующим наградам за успешно проведенную операцию Завод в оккупированном Армянске закрыл один из цехов из-за экологии - Цензор.НЕТ 1162
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да кстати, в место сеив газ могли петь крым наш, тогда это будет справедливей, заказывали - распишитесь и получите.
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И? Теперь пожалеть "тамнашилюдей" или его собственника Фирташа?
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Даже российский МИД вынужден признать: Крым - это Украина!
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Та хоч каміння з неба.
І так, дівки хай там освоюють отакі outfits
...хоча ніт, незкріпно ж бо... ну як хочете )))0)00))
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Решение принято заводом, на людей, как это обычно принято в Рашке, плевать, "новых нарожают".
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