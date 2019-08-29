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 Политика Украины
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 "Тогда на Майдане было страшно, сейчас - нет", - Гончарук

Претендент на должность премьер-министра Алексей Гончарук рассказал о своем участии в событиях на Майдане и сравнил это с возможной работой в правительстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Вчера мне прислали видео с 2013 года, где я на Майдане со своими товарищами эмоционально объясняю отдельным журналистам. Мы тогда пытались поставить палатки и кто-то был против", - рассказал он.

Гончарук отметил, что тогда объяснял, почему это очень важно, потому что "важно что-то делать, чтобы страна изменилась".

"Тогда на вопрос кто я такой, ответил: я гражданин Украины. С тех пор ничего не изменилось. Я простой гражданин Украины. Изменилось другое. Тогда на Майдане было страшно. Сейчас - нет. Сейчас в этой стране не страшно. Это главное достижение, которое у нас есть после Майдана", - подчеркнул он.

Напомним, что депутат ВР от фракции "Слуга народа", представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус сообщил, что заместитель главы Офиса президента Украины Алексей Гончарук будет премьер-министром Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145373
 
   
 Топ комментарии
 
ну не то, что мародёр, который защищал администрацию своего шефа Януковича во время Майдана, и за это получил по морде от протестующих майдановцев.
"Тоді на Майдані було страшно, зараз - ні", - Гончарук - Цензор.НЕТ 7421
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А эбонитовые палочки не смешили новую ряху премьера? А то харанту оч смешно было вместе с лысым, шутники эдакие есть в новай зека манде...
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Ну этот точно не на бульдозере "керував", да и цукерками в него не кидались.
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Ну этот точно не на бульдозере "керував", да и цукерками в него не кидались.
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ну не то, что мародёр, который защищал администрацию своего шефа Януковича во время Майдана, и за это получил по морде от протестующих майдановцев.

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Пока не будет сидеть, никто не забудет.
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Было такое, было. Чистили ребята вафельницу, возле трактора. Там и у плохо понятого народом Виталика Кличко едва толпой пояса не забрали. ))))) Я в тот день возле АПы хорошенько газом подышал... Уйти было нельзя и некуда, гранатка была в толпе почти подо мной, ветра ноль, всё в рожу парило, даже ноги через джинсы жгло газом... Думал, конец.
Ничего, прочихался через денёк. ))
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Так это у нас, как с войной: чем больше времени после окончания, тем гуще ряды ветеранов. И кахдый в медалях, от фуражки до каблуков, как карась в чешуе
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не страшно?
- впереди (с) "Собачье сердце"
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То що, у нас Прем'єром, врешті, став майданівець, а не торговець труселями?
Зра-а-а-а-да!
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"Мы тогда пытались поставить палатки и кто-то был против Источник: https://censor.net.ua/n3145373"
он ЧУЖОЙ на майдане.. спекулянт
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"Тоді на Майдані було страшно".
Антимайданівцям страшно не було, їх охороняли бєркутасти.
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"...на Майдане со своими товарищами хотели поставить палатку..." сосисочная вечеринка? правильно сделали что не разрешили.
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А эбонитовые палочки не смешили новую ряху премьера? А то харанту оч смешно было вместе с лысым, шутники эдакие есть в новай зека манде...
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А эбонитовые палочки не смешили новую ряху премьера? А то харанту оч смешно было вместе с лысым, шутники эдакие есть в новай зека манде...
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скоро снова будет страшно, не переживай и ТЫ это обеспечишь... это будет и ТВОЯ заслуга ))))))
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скоро будешь драпать на ростов.тогда будет страшно
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Петики, а кто из вас был на Майдане? Ну, хоть один есть?
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интересно а ты с топазиком жигуля угонял тогда "Тоді на Майдані було страшно, зараз - ні", - Гончарук - Цензор.НЕТ 5547
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сотня барикада имя Локи "Тоді на Майдані було страшно, зараз - ні", - Гончарук - Цензор.НЕТ 4467 не дашь ответ за 3 минуты - кацап "Тоді на Майдані було страшно, зараз - ні", - Гончарук - Цензор.НЕТ 2405
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Так, а где это самое видео? Хотелось бы глянуть, что он там объясняет
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так а его эпик выступление в студию где ипотека в гривне под 12 % и по контрабасу как системному явлению который всё
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когда не страшно,тогда и начинается беззаконие
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ця зелена погань повертає часи овощча... - якого повертаються бєня, портнови з богатирьовими - мають гарантії??? наступний азіров з яником???
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сопля ты в отцеплении нг там бегала ну шо помогли тебе беркута а
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так что нг свалило гастерить "Тоді на Майдані було страшно, зараз - ні", - Гончарук - Цензор.НЕТ 7785 что блондинка в кудахте не дала "Тоді на Майдані було страшно, зараз - ні", - Гончарук - Цензор.НЕТ 7785
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Тогда на Майдане было страшно. Сейчас - нет. Сейчас в этой стране не страшно.

_______________

Тварь зелёная, а провести дальше логическую цепочку?
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Вы не понимаете! Он в танке горел, он лётчик!
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Чем больше проходит лет после Майдана и АТО, тем больше в стране появляется майдановцев, волонтеров и ветеранов АТО. Но как только начинаешь листать соцсети этих "героев",то получается чудесная картина: тот в январе-феврале 2014-го был в турциях и египтах, тот летом 2014-го был в гейропе... и Диву даешься, когда они успевали "воевать и майданить"?!..
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