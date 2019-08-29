 В течение нескольких недель в Украину прибудет миссия МВФ, - Гончарук

Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
"Поэтому уже через несколько недель в Киеве будет миссия МВФ, с которой мы будем вести переговоры по новой, на 3-4 года, программе сотрудничества с Украиной", заявил Гончарук.
По его словам, сотрудничество с международными кредиторами является необходимым условием для обеспечения финансовой стабильности Украины.
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Ранее в Нацбанке сообщали, что новая программа сотрудничества с МВФ будет сроком до 4 лет, а объем ее финансирования составит до 10 млрд долларов.
В МВФ ранее заявляли, что миссия фонда, которая будет вести переговоры с Украиной, прибудет в Киев тогда, когда новое правительство будет сформировано и определится с приоритетами своей работы.
Напомним, ранее замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Украина может получить следующий транш МВФ до конца 2019 года.
В рамках утвержденной программы страна должна была получить второй транш в мае, но после решения о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных выборов миссия МВФ пообещала вернуться к обсуждению этого вопроса после формирования нового правительства.
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От нее пучит голову....
Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
https://censor.net.ua/news/3083731/ya_vas_razdavlyu_krichal_putin_na_poroshenko_v_minske_eksprezident_frantsii_olland_detalno_opisal_peregovory
Посмотрим, на его первые шаги на посту премьера... тогда будем судить о нём.
и миллионы живущие на минималку и афганскую пенсию
учителя зарабатывают от 5.5 тыс до 9 -ти у меня жена учительница зарабатывает 6 тыс.
Это и есть уровень нищеты.
Последнее место в Европе у уровню зарплат.
Когда будет средняя зарплата, как в Польше или хоть в странах Прибалтики (800-1000 евро), вот тогда можно говорить о нормальном уровне жизни населения.
с этого на пенсию можно отложить ?
на маленького ребенка надо тыс 4-5 тыс в месяц тратить какая будет рождаемость? зато всякие выродки (цыгане) плодятся за нас счет.
ВВП в Польше-около 13 000 долл. на человека, в Украине- 2500.
Получается 2/3 разворовывается при самом хорошем раскладе...
У кого-то стало меньше, у кого-то стало больше.
Согласен. Все силы брошены на янтарные войны с французским вертолетным парком...
На Берковцах уже роют могилы