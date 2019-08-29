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 Политика Украины
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 В течение нескольких недель в Украину прибудет миссия МВФ, - Гончарук

Кандидат на должность премьер-министра Украины Алексей Гончарук заявил, что миссия Международного Валютного Фонда прибудет в Украину в течение ближайших нескольких недель. Переговоры будут идти о новой программе.

Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Поэтому уже через несколько недель в Киеве будет миссия МВФ, с которой мы будем вести переговоры по новой, на 3-4 года, программе сотрудничества с Украиной", заявил Гончарук.

По его словам, сотрудничество с международными кредиторами является необходимым условием для обеспечения финансовой стабильности Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ: Переговоры с МВФ начнутся не раньше середины сентября, - Герус

Ранее в Нацбанке сообщали, что новая программа сотрудничества с МВФ будет сроком до 4 лет, а объем ее финансирования составит до 10 млрд долларов.

В МВФ ранее заявляли, что миссия фонда, которая будет вести переговоры с Украиной, прибудет в Киев тогда, когда новое правительство будет сформировано и определится с приоритетами своей работы.

Напомним, ранее замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Украина может получить следующий транш МВФ до конца 2019 года.

В рамках утвержденной программы страна должна была получить второй транш в мае, но после решения о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных выборов миссия МВФ пообещала вернуться к обсуждению этого вопроса после формирования нового правительства.

Также на Цензор.НЕТ: МВФ пришлет в Украину миссию, как только новое правительство определится с приоритетами

Источник: https://censor.net.ua/n3145371
 
 
 Топ комментарии
 
уверен- повышения тарифов не будет, найдут, чем заменить, это не мародеры во главе с мразью лалитой мальдивской
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В принципе, молодой незашоренный чувак, адекватно выступил, представляя свою программу, а главное сказал правду про монополии, про коррупцию во всех ведомствах, про повальную нищету населения, итд...
Посмотрим, на его первые шаги на посту премьера... тогда будем судить о нём.
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Миссия-шмиссия,слабоват парень,юрист сомнительных юрфирм,в экономике явно дуб-дубом,повезет если налогами и проверками бизнеса будут заниматься нормальные люди.
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уверен- повышения тарифов не будет, найдут, чем заменить, это не мародеры во главе с мразью лалитой мальдивской
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пейте меньше КОКА-колы.
От нее пучит голову....
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Землей заменят. Только вот вопрос: что с тобой делать? Им нужна земля, но не ты. Загвоздка, но, уверен, и ее решат.
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"Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске.
Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
https://censor.net.ua/news/3083731/ya_vas_razdavlyu_krichal_putin_na_poroshenko_v_minske_eksprezident_frantsii_olland_detalno_opisal_peregovory
В течение нескольких недель в Украину прибудет миссия МВФ, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6970
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2012-й, Порошенко министр при Януковиче. Всю эту кодлу на нары
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а если будет? )) ты изменишь ник и флажок? В течение нескольких недель в Украину прибудет миссия МВФ, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4961
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В принципе, молодой незашоренный чувак, адекватно выступил, представляя свою программу, а главное сказал правду про монополии, про коррупцию во всех ведомствах, про повальную нищету населения, итд...
Посмотрим, на его первые шаги на посту премьера... тогда будем судить о нём.
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От повальной нищеты припарковать машину негде, пробки такие, что и при СССР не было. В Турции, Египте повально гуляют также от повальной нищеты. Кабаки забиты до упора, наверное от голода. Может для начала определимся с термином "нищета"?
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а кто спорит что ворья много?
и миллионы живущие на минималку и афганскую пенсию
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Порошенко назвалколичество В Украине минимальную заработную плату, а именно 3723 гривны, получают около 4,5 миллиона человек.1 ****. 2018 г.
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Я не знаю таких зарплат, давно не встречал такого. Минимум 9 и выше. Оцени ситуацию по своим знакомым и сравни с тем, кто что говорит. Иногда реальность не такая, какой ее рисуют.
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ты живешь в параллельной реальности киев и города миллионники может быть да
учителя зарабатывают от 5.5 тыс до 9 -ти у меня жена учительница зарабатывает 6 тыс.
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Так или иначе, но зп выше минимума на несколько тысяч. И 9 тыс - это немного. Но я к тому, что мы далеко не нищенствуем. Я об этом. До Польши - далеко и непонятно, догоним ли вообще. Но все же, никто не голодает, если хочет работать - работает, а то и на нескольких работах. И в конечном итоге есть возможность заработать, было бы здоровье. Без него сейчас никуда.
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я знаю одного иракца из Мосула который женился на дочке одной моей знакомой когда город захватили игил он оттуда убежал в Украину и 2 года торговал шаурмой в центре города (свои арабы устроили) как только Мосул (руины) освободили он сразу отсюда сдрыснул в разрушенной пустыне лучше чем в Украине?
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Ты же всерьез не думаешь, что ворья будет меньше? Глянь на "вот это все", это же зашквар тотальный.
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адский зашквар я наблюдаю 23 года а зашквар заправленный в вышиванку последние 5 лет.
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Есть такое. Кто-то всерьез повеселился за эти 28 лет, но суть в другом. Откуда уверенность, что веселье для этих лиц не продолжится, а ты опять не окажешься в роли наблюдателя?
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средняя зарплата в Украине - 11 тысяч грн. (350 евро), средняя пенсия - 2000 грн. (65 евро), миллионы на заработках за границей...
Это и есть уровень нищеты.
Последнее место в Европе у уровню зарплат.
Когда будет средняя зарплата, как в Польше или хоть в странах Прибалтики (800-1000 евро), вот тогда можно говорить о нормальном уровне жизни населения.
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какие там 11 тыс у кого? качественный переводчик английского на удаленке получает 10 тыс
с этого на пенсию можно отложить ?
на маленького ребенка надо тыс 4-5 тыс в месяц тратить какая будет рождаемость? зато всякие выродки (цыгане) плодятся за нас счет.
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Когда будет средняя зарплата, как в Польше или хоть в странах Прибалтики

ВВП в Польше-около 13 000 долл. на человека, в Украине- 2500.
Получается 2/3 разворовывается при самом хорошем раскладе...
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сомневаюсь. скорее просто работают меньше. больше в тени.
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вот польша и прибалтика перестанут воевать и у них зарплата упадет))
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Поймите. Круговорот денег в природе
У кого-то стало меньше, у кого-то стало больше.
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Головне - в МВД нема корупції.

Согласен. Все силы брошены на янтарные войны с французским вертолетным парком...
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не ломай мозг порохоботам, там по методичке зрада должна быть
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Голободский ЗЕля ее расстреляет. В течение нескольких недель в Украину прибудет миссия МВФ, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8069
На Берковцах уже роют могилы
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на берковцы - денег не хватит , южное или лесное и то сомнительно
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Миссия-шмиссия,слабоват парень,юрист сомнительных юрфирм,в экономике явно дуб-дубом,повезет если налогами и проверками бизнеса будут заниматься нормальные люди.
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так скажи спасибо Яныку и Пороху, которые раз&***** экономику Украины и теперь без кредитов не обойтись
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миссия Международного Валютного Фонда прибудет в Украину в течение ближайших нескольких недель. Переговоры будут идти .... Китаю фига, вам кредит- согласны?... Источник: https://censor.net.ua/n3145371
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MBФ-"Мы Вам кредит,что б наш кредит Вы погасили ,А Вы взамен,служивые ,нам землю украинцев продадите."
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