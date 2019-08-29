 "Распускать Раду не так страшно", - Зеленский призвал депутатов к конструктивной работе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Уже сейчас понятно, что парламент этого созыва войдет в историю. Вопрос один: как именно? У вас есть все шансы попасть в учебники как парламент, который совершил невероятное, который воплотил в жизнь все, что не смогли сделать за предыдущие 28 лет, как парламент, в котором не было драк, прогулов, "кнопкодавства", вся Украина вас очень просит, а только конструктив и ежедневная кропотливая работа на благо украинского народа", - сказал Зеленский.
Зеленский отметил, что не хотел бы, чтобы новый парламент вошел в историю, как "парламент, который просуществовал меньше всего - 1 год". "Фактически, это ваш, это наш испытательный срок. Поверьте, я уже знаю, что распускать верховную Раду не так страшно", - подчеркнул он.
"Самая главная задача, которая стоит перед вами, укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны на Донбассе и возвращение аннексированного Российской Федерацией Крыма", - заявил президент.
Зеленский указал, что искренне верит, что этого не произойдет. "Давайте сделаем, все депутаты, все партии, давайте сделаем это вместе! Спасибо вам, слава Украине!", - завершил свою речь президент.
Самая главная задача, которая стоит перед вами, укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны на Донбассе и возвращение аннексированного Российской Федерацией Крыма", - заявил президент. Зеленский указал, что искренне верит, что этого не произойдет.
Но этот человек, котрорый никогда не служил, не нюхал пороха и бегал от призыва
Гетьманом он не может быть по определению.
Історики констатують, що гетьманами, отаманами, полковниками обирали людей дивовижною фізичної сили, що володіють майстерністю військової справи.
У Літописі написано: "Той, хто мріє про гетьманської булави, повинен бути воїном, народитися в законному шлюбі і зуміти знайти прихильність всіх козаків, так як військо вибирає гетьмана одноголосно".
Військо не обрало цього "гетьмана". Ветерани вийшли на окрему ходу не визнавши його гетьманом
Быть вождем лишь тот один достоин, Кому и честь, и жизнь вручает слепо воин...
А це не гетьман, а поросячий хвіст як казали козаки
🤗
Точно торчок.
парашошлюхи за недієздатну Раду, як і їх кремлівське *****.
....или йа (((
я сейчас беседку лакм вскрываю
имхо то шо сейчас тварится в раде полный пестец
псы. може ще 2 банки купить?
)))))
ЗЕЛЕНСКИЙ ПОВТОРИЛ ВЧЕРАШНИЕ СЛОВА КОЛОМОЙСКОГО.
Остальные ждуны в очереди за пособием. И пока не научатся нанимать и увольнять слуг народа по договору, то так и будут слушать сказки и ждать.
А ПЕС в оппозиции
кого пучить!!!!!!!!!!!!!!!
кого пучить!!!!!!!!!!!!!!!