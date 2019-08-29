 "Распускать Раду не так страшно", - Зеленский призвал депутатов к конструктивной работе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Уже сейчас понятно, что парламент этого созыва войдет в историю. Вопрос один: как именно? У вас есть все шансы попасть в учебники как парламент, который совершил невероятное, который воплотил в жизнь все, что не смогли сделать за предыдущие 28 лет, как парламент, в котором не было драк, прогулов, "кнопкодавства", вся Украина вас очень просит, а только конструктив и ежедневная кропотливая работа на благо украинского народа", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что не хотел бы, чтобы новый парламент вошел в историю, как "парламент, который просуществовал меньше всего - 1 год". "Фактически, это ваш, это наш испытательный срок. Поверьте, я уже знаю, что распускать верховную Раду не так страшно", - подчеркнул он.

"Самая главная задача, которая стоит перед вами, укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны на Донбассе и возвращение аннексированного Российской Федерацией Крыма", - заявил президент.

Зеленский указал, что искренне верит, что этого не произойдет. "Давайте сделаем, все депутаты, все партии, давайте сделаем это вместе! Спасибо вам, слава Украине!", - завершил свою речь президент.

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