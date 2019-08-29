EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  4271  29
Материалы по теме:
Все про:ВР (23363) Супрун Ульяна (570) Радуцкий Михаил (12)

 Меня три дня обвиняют в поддержке кандидатуры Супрун, а я не поддерживаю ее, - Радуцкий о причине нецензурной лексики в переписке (обновлено)

Нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий объяснил свою эмоциональную переписку с применением нецензурных слов тем, что несколько дней распространяются слухи о том, что он якобы поддерживает кандидатуру Ульяны Супрун на пост главы Минздрава, но это не так.

Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ.

"Это была личная переписка. Меня три дня обвиняют, что якобы поддерживаю кандидатуру Супрун, а я не поддерживаю. Я трое суток слышу: "Ты поддерживаешь Супрун, мы не за это голосовали"", - отметил Радуцкий.

Он добавил, что кандидатуру министра здравоохранения внесет будущий премьер министр, а во время консультаций фракции СН была поддержана кандидатура Зоряны Черненко.

"Думаю, дело не в том, какую фразу я сказал, обсуждая эту ситуацию. Думаю, что больший резонанс вызвали фамилии, а не слова, которые я при этом употребил. Для нас важно, что Черненко понимает, что коррупции быть не должно и отката в реформе тоже быть не должно", - сказал он.

При этом Радуцкий подчеркнул, что он очень хорошо относится к Супрун, но считает, что сегодня Минздраву нужно новое лицо, которое "исправит ряд недочетов в ее работе".

Смотрите также: "Бл#ть! Не трогайте. Хуже будет, если опубликуют, что хотите снять": Переписка Радуцкого по поводу новости на Цензор.НЕТ. ФОТО

Он также уточнил, что новая власть будет продолжать медреформу, начатую еще при министре Квиташвили.

Говоря о достижениях Супрун, он позитивно оценил реформу первичной медицины, а также введение финансовых гарантий. Однако, по его мнению, в части финансовых гарантий много вещей нужно уточнить или обновить. В частности, вопрос сооплаты. 

Напомним, сегодня Радуцкий в личной переписке в сессионном зале Рады эмоционально высказался, обсуждая вопрос назначения нового главы Минздрава. В частности, он употребил нецензурную лексику в адрес тех людей, которые говорят, что он поддерживает и.о. министра здравоохранения Супрун. После публикации новости о данной переписке на Цензоре Радуцкий задумался о том, чтобы попробовать снять новость, но его от этого отговорил собеседник.

Источник: https://censor.net.ua/n3145367
 
 
 Топ комментарии
 
х#й тебе в жопу Радуцкий ...
Никто тебе не поверит....
 показать весь комментарий
 
Первый день на работе и так обосраться. Ухахах, ну и Зебил Меня три дня обвиняют в поддержке кандидатуры Супрун, а я не поддерживаю ее, - Радуцкий о причине нецензурной лексики в переписке - Цензор.НЕТ 4061 Меня три дня обвиняют в поддержке кандидатуры Супрун, а я не поддерживаю ее, - Радуцкий о причине нецензурной лексики в переписке - Цензор.НЕТ 2973
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Да ***** оправдываться!
Отлично сказано было.
 показать весь комментарий
 
 
Тепер "йухвжопу" к нему навечно прилипнет. Вот уж отлично было сказано))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Именно такой ответ на спекуляции о возможно сохранении доктора смерть калопрун я и хотел увидеть последние дни. Он красавчик.
 показать весь комментарий
 
Первый день на работе и так обосраться. Ухахах, ну и Зебил
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Виходиш на трибуну и верещиш - Пеця Бог! И потим можеш спивать
Меня три дня обвиняют в поддержке кандидатуры Супрун, а я не поддерживаю ее, - Радуцкий о причине нецензурной лексики в переписке - Цензор.НЕТ 5329
 показать весь комментарий
 
 
зе зе зелень.. мати з першого дня! Що буде через пів року?
 показать весь комментарий
 
 
Целый день ржу над этой "радой", смех сквозь слёзы... Ну вы и дебилы, избиратели зеленой шмаркли! С нетерпением ждем принятых этой шоблой законов Меня три дня обвиняют в поддержке кандидатуры Супрун, а я не поддерживаю ее, - Радуцкий о причине нецензурной лексики в переписке - Цензор.НЕТ 6607
 показать весь комментарий
 
 
говорливый какой то слуга попался, никак рот закрыть не может.
 показать весь комментарий
 
х#й тебе в жопу Радуцкий ...
Никто тебе не поверит....
 показать весь комментарий
 
 
не надо оправдываться... Трамп уже отреагировал... Меня три дня обвиняют в поддержке кандидатуры Супрун, а я не поддерживаю ее, - Радуцкий о причине нецензурной лексики в переписке - Цензор.НЕТ 8819
 показать весь комментарий
 
 
судя по переписке, я не удивлюсь, шо он не только симпатизирует но и тайно поддерживает ляшка )))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
поросята тоже
Мене три дні звинувачують у підтримці кандидатури Супрун, а я не підтримую її, - Радуцький про причини нецензурної лексики в листуванні - Цензор.НЕТ 3988
 показать весь комментарий
 
"МОЙ человек Зоряна Черненко" Мене три дні звинувачують у підтримці кандидатури Супрун, а я не підтримую її, - Радуцький про причини нецензурної лексики в листуванні - Цензор.НЕТ 2209 Так, це крута "підтримка" пані Уляни.
 показать весь комментарий
 
Есемески з обвинуваченнями напевно поступали з Дніпровської сініагоги
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх