 Кондратюк из "Батькивщины" избрана вице-спикером Верховной Рады

"За" проголосовали 318 народных депутатов на пленарном заседании первой сессии новоизбранного парламента в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Елена Кондратюк родилась 17 ноября 1970 г. во Львове. В 1993 году окончила исторический факультет Львовского национального университета им.Ивана Франко. Кандидат исторических наук. В 2007г была избрана народным депутатом Украины от "Блока Юлии Тимошенко". На парламентских выборах 2012 и 2014 переизбиралась народным депутатом от партии Батькивщина".

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