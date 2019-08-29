 Кондратюк из "Батькивщины" избрана вице-спикером Верховной Рады

"За" проголосовали 318 народных депутатов на пленарном заседании первой сессии новоизбранного парламента в четверг, передает Цензор.НЕТ.
Елена Кондратюк родилась 17 ноября 1970 г. во Львове. В 1993 году окончила исторический факультет Львовского национального университета им.Ивана Франко. Кандидат исторических наук. В 2007г была избрана народным депутатом Украины от "Блока Юлии Тимошенко". На парламентских выборах 2012 и 2014 переизбиралась народным депутатом от партии Батькивщина".
пєдрошалави засмучені.
вечоріє, а Шуфрич ще не битий!
Учи устав, недоносок.
А вот за то, что извращаешь украинское слово БАТЬКИВЩИНА тебе надо пенделей отвесить. Чтобы запомнил украинское слово, а матькивщинал на своей сраной кухне со своей мутер.
Тебе сказали, что у тебя тонкий и короткий? Так ты сходи к ХЕРургу, подкорректируй свое скромное хозяйство, но зачем же на Тимошенко там сублимировать свои половые негаразды, чудо?
Вы представляете в Великобритании хлопа, который бы назвал бабулей королеву или Тэтчер? Только рагульйо немытое, только украинского разлива
Вы представляете в Великобритании хлопа, который бы назвал бабулей королеву или Тэтчер? Только рагульйо немытое, только украинского разлива, хоть и бздит за каким то там флагом.
***** отсасал вместе с мертветчуком ...
А так Олена вполне прогнозируемая вице !