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 Политика Украины
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 Разумков отключил депутату от ОПЗЖ Волошину микрофон за выступление на русском языке

Новоизбранный председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выключил микрофон, когда депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин отказался говорить на украинском языке.

Инцидент произошел во время обсуждения кандидатуры Руслана Стефанчука на должность вице-спикера Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Депо".

Волошин заявил, что имеет право выступать на языке своих избирателей. После этого звук выступления в трансляции из Рады пропал. После того, как Олег Волошин перешел на украинский язык, Разумков дал ему возможность закончить реплику.

В середине августа депутаты фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляли, что будут выступать в Верховной Раде на языке, на котором "им удобно".

Также на Цензор.НЕТ: Разумков о принципах языковой политики: Государственный язык нужно поддерживать, но действовать механизмом пряника

Источник: https://censor.net.ua/n3145361
 
   
 Топ комментарии
 
Правильно сделал, с третьего раза мандат сдал и нафиг, к своим избирателям.
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Хочешь сделать карьеру, учи украинский язык.
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ого...єдиний вчинок, поки що, цієї руськоговорящої щелепи, який в мене позитивні відчуття..
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От это сливают Неньку, суки зеленобобские... При мародёре такого не было! Верните нам мародёра!
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Да что уж там,просто героический поступок
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У порохоботів знову спалахнуло. Не жаліють вони свою дупу
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Якось убого виглядає Іван, дивитись на світ через призму сприймання його порохоботами. Порохозалежність зешмарклів нагадує українозалежність москалів.
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Зараз больно було? Можна спробувати лід. Просто сісти на нього
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У нас некоторые русскоязычные депутаты со своими избирателями тоже говорят по русски,но на трибуне кнессета только иврит.
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да пусть с обдолбанными дятлами говорят на том языке, который тот дятел понимает, но когда речь косается людей, то и всё правильно - говорит по людски.
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Немає поваги а ні до українців ,а ні до парламенту.І знову бачимо спекуляції на грунті руського языка.Геть з Верховної Ради,геть з України!!!!!!
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не ну это позитивно оценивается, ведь право голоса имеет и ромы и еврейи и греки, если он гражданин Украины, тогда и их депутаты могут говорить на их языках. Если это не приемлемо, то с какого давать прерогативы подыхающему сруцкому языку.
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Разумкову нужна кнопка которая включает мозги долбодятлам или вырубает совсем.
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А Рабиновичу, нужно сказать, как только в Израильском кнесите начнут выступать на русском, в тот же день на нем, начнут выступать в Раде.
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