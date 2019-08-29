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 Общество, За рубежом
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Все про:Кольченко (231) Клых (213) Панов_Евгений (90) Сущенко (472) Балух Владимир (285) Гриб_Павел (191)

 Балух, Гриб, Клых, Кольченко, Сущенко и Панов находяться в московском СИЗО "Лефортово", - секретарь Общественной наблюдательной комиссии Мельников

Осужденный в России за шпионаж украинец Роман Сущенко находится в следственном изоляторе "Лефортово", куда его доставили из колонии в Кировской области.

"Могу сказать, что в настоящее время в следственном изоляторе "Лефортово" точно находятся Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко, Роман Сущенко и Евгений Панов", - сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он не исключил, что также в изоляторе содержаться и другие граждане Украины. Всего по моим данным более 30 человек, включая арестованных украинских моряков", - резюмировал Мельников.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145360
 
   
 Топ комментарии
 
Очень надеюсь, что всё получится....
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Балух хороший мужик. Отлично будет, если его обменяют. Другие наши тоже ничего, но за Балуха я переживал больше всего.
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Балух хороший мужик. Отлично будет, если его обменяют. Другие наши тоже ничего, но за Балуха я переживал больше всего.
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лишь бы поменяли и ничего не сорвалось в последний момент . А поющим в терновнике про зраду, предлагаю поменяться с кем то из пленных местами .
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А что слышно про Олега Сенцова? Кто в курсе?
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Щас Зеленский их побырому на кого-нибудь обменяет и пи#дец.
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Моряков, которных обязаны освободить, по решению трибунала. Включили в список видать. Тем самым дали ху.лу возможность подтереться решением трибунала, и снятием санкций за моряков. И показать какой он белый и пушистый вообще. Оттепель в отношении с парашастаном в мире, началась.
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Господи невже ці хлопці нарешті будуть вдома??!!!
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