 Блог американского полковника с обвинениями в адрес украинских военных является фейком, - военная прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Западного региона Украины.

"В отдельных СМИ появились публикации со ссылкой на фейковый личный блог американского полковника. Информация о том, что якобы "пьяные, жадные и ленивые украинские военные является главной проблемой Яворивского учебного центра", является недостоверной и представлена в ложном блоге… Недавно лицо, выдающее себя за командующего Объединенной многонациональной группе по подготовке - Украина", сделало попытку дискредитировать миссию и Вооруженные Силы Украины. Этот человек - самозванец и не представляет интересы ОТГ "Карантан" или ОМГП-У", - говорится в сообщении.

"Блог был открыт в августе, в нем две записи. Запись от 23 августа гласит, что вообще все украинские бойцы в Яворове - воры, алкаши, лентяи, дураки, и все звания покупают за деньги", - сообщает Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своем блоге.

Отмечается, что издания Depo, Страна и Новое время разместили эту новость одними из первых.

Цензор.НЕТ обратился за комментарием в ВСУ, впоследствии был размещен официальный ответ командования тактической группы "Карантан" ВС США.

Подполковник Роберт Трэйси опроверг создание блога и такого рода записи.

Позже издания Depo и Новое время заявили, что их сайты были взломаны для размещения фейковой информации, в настоящее время размещенные взломщиками материалы удалены, об информационной атаке уведомлены представители ОБСЕ в Украине.

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