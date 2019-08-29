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 В День памяти защитников Украины США призывают РФ прекратить агрессию

Соединенные Штаты в День памяти погибших украинских военнослужащих призвали Россию прекратить агрессию против Украины.

Соответствующее сообщение размещено в Twitter посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы вспоминаем тех, кто пожертвовал жизнью ради независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы совместно с народом Украины призываем Россию прекратить агрессию против Украины", - говорится в публикации.

В День памяти защитников Украины США призывают РФ прекратить агрессию 01

Как известно, 29 августа - День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

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День установлен "В поддержку инициатив общественности и с целью достойного чествования памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, увековечения их героизма, укрепления патриотического духа в обществе ..." согласно указу Президента от 23 августа 2019 года.

Также на Цензор.НЕТ: Муженко: главная ошибка Иловайска - то, что поверили Путину, обещавшему "зеленый коридор"

Именно на эти августовские дни 2014 года пришелся пик Иловайской трагедии, когда в результате противостояния российским войскам украинские вооруженные подразделения попали во враждебное окружение.

Источник: https://censor.net.ua/n3145356
 
 
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це добре, що амбасада США відкрито каже, хто є агресором у цій війні.
Але ********* не реагує на заклики до миру і розуміє лише силу.
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вот и санкции из ада где то затерялись ..
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Гдє ваша ліцензія на сбор біорєсурсов. Підарашка. Лєто Господнє 2019 от РХ.

https://www.facebook.com/100040391133812/videos/121540972535607/
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Не допоможе.
Кацапа треба знищити, лише тоді воно ********* воювати.
Вічна пам'ять полеглим захисникам України
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