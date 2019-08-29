 Зеленский хочет расширить список оснований для досрочного прекращения полномочий нардепов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как сказано в сообщении на сайте парламента, соответствующий законопроект №1027 зарегистрирован в Верховной Раде 29 августа.

Главой государства определен данный проект закона как неотложный.

В настоящее время текст документа на сайте парламента отсутствует.

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