 Зеленский хочет расширить список оснований для досрочного прекращения полномочий нардепов

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции Украины относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как сказано в сообщении на сайте парламента, соответствующий законопроект №1027 зарегистрирован в Верховной Раде 29 августа.
Главой государства определен данный проект закона как неотложный.
В настоящее время текст документа на сайте парламента отсутствует.
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Источник: https://censor.net.ua/n3145355
Пока они внутри еще холопы - можно заставить их проголосовать за что угодно...
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