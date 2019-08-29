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 Политика Украины
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 Зеленский хочет расширить список оснований для досрочного прекращения полномочий нардепов

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции Украины относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как сказано в сообщении на сайте парламента, соответствующий законопроект №1027 зарегистрирован в Верховной Раде 29 августа.

Главой государства определен данный проект закона как неотложный.

В настоящее время текст документа на сайте парламента отсутствует.

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Зеленский хочет расширить список оснований для досрочного прекращения полномочий нардепов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3145355
 
 
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правильно делает ,ссук народа должна быть возможность досрочно вытряхнуть из кресла!!!
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да,а то вдруг не проголосут за то что царь приказал
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Конечно, а как этих тупых овец держать в стаде? Зеленский хочет расширить список оснований для досрочного прекращения полномочий нардепов - Цензор.НЕТ 5432
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Народ повинен тримати їх у стаді, а не фюрер партії.
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Народ своё дело сделал, народ - свободен!
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это нужно делать быстро, пока депутаты от простого нарида не почувствовали себя начальниками...
Пока они внутри еще холопы - можно заставить их проголосовать за что угодно...
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за 3 месяца остапиз@ела уже всем! это как смотреть одну и ту же кинокомедию каждый день по много раз.
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Не наблюдается вообще "Закон об импичменте".
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Коли імперативний мандат, то тут потрібно бути обережним, щоб партія не перетворилась в дебілів.
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Это чтобы, если кто-то из "слуг" рыпнется - поменять на следующего, более тупого и послушного.
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етіх чертіл нужна дєржать на павадкє а как іначє
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хорошо подумают, а нужно ли идти в депутаты, если светит мало
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Будут лишать мандата за конфетные фантики рашен под стулом депутата? Зеленський хоче розширити перелік підстав для дострокового припинення повноважень нардепів - Цензор.НЕТ 7124
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было такое во франции когда-то

Государство - это я
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это как в рпашке лишали полномочий за то что не проголосовал за захват Крыма?
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