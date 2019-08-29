 Зеленский хочет изменить организацию обороны Украины

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт парламента.

Соответствующий законопроект № 1011 зарегистрирован в ВР 29 августа. Этот проект закона определен главой государства как неотложный.

В настоящее время текст документа на сайте Рады отсутствует.

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