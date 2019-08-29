 Зеленский хочет изменить организацию обороны Украины

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт парламента.
Соответствующий законопроект № 1011 зарегистрирован в ВР 29 августа. Этот проект закона определен главой государства как неотложный.
В настоящее время текст документа на сайте Рады отсутствует.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский внес в Раду законопроект об отсрочке штрафов для владельцев "евроблях"
Краще вивчати матчасть.
Здається, що скоро знадобиться.
закон поданий, а текст його - відсутній?
Чи вони усі його подання будуть голосувати одним "пакетом", без обговорення?
Бо нападавали вже на місяць наперед, якщо працювати за регламентом та процедурами))
Одна надежда на самоорганизацию НАРОДА и
То шо говорят что он от армии закосил , то фигня .. Врут поди .!!
Горе мені з вами
Тепер я в оппозиції разом з медведчуком
Що ж мені своїм віслюкам наплести про реванш
Здається мені, що в Зюзи передоз законопроектів.
Поберегите себя! Ничего кроме экзальтации, которая может привести в дурку или довести до инсульта, это не даст.
По ходу, доводят себя до таких приступов страха и ненависти, что впору вызывать санитаров с смирительными рубахами.
🤑
зато войны не будет... ЩастЯ