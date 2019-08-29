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 Политика Украины
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 Зеленский хочет изменить организацию обороны Украины

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон Украины "Об обороне Украины" в части организации обороны государства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт парламента.

Соответствующий законопроект № 1011 зарегистрирован в ВР 29 августа. Этот проект закона определен главой государства как неотложный.

В настоящее время текст документа на сайте Рады отсутствует.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский внес в Раду законопроект об отсрочке штрафов для владельцев "евроблях"

Зеленский хочет изменить организацию обороны Украины 01

Источник: https://censor.net.ua/n3145351
 
   
 Топ комментарии
 
епаный шут оно оборону будет менять,пропал дом!
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Почни з себе - пройди військові збори.
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сдавайтесь уже, хватит мудрить))
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Теперь с любым врагом сразу перестаем стрелять, встречаемся посередине и договариваемся?
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НИКАКОЙ ОБОРОНЫ ОТ СЛОВА ВООБЩЕ.. Зелю видимо замучила ужос как диарея мозга..... Зеленский хочет изменить организацию обороны Украины - Цензор.НЕТ 5292
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от як раз держава Ізраїль нормально тримає оборону, але мені щось підказує, що в нас такого не буде.
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ты уже учишь - я зебил не стрелайте - голосовал за зелю - тут рядом есть те кто голосовал за пороха ,я покажу ,только не стрелайте ?
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ніфуя.
Краще вивчати матчасть.
Здається, що скоро знадобиться.
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сам-то боец? видать из окопа строчишь???)))
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епаный шут оно оборону будет менять,пропал дом!
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Почни з себе - пройди військові збори.
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шта?
закон поданий, а текст його - відсутній?
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Та нормально всё. Президента в мешке выбрали, теперь и с законами так будет - голосуем по названию, а потом уже вписываем текст.
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Ну а що? Головне проголосувати, а текст потім можна вписати.
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Так було завжди. Апарат Верховної Ради не є безмежним, і одразу публікувати все, особливо, коли одразу подається сотня законопроектів, не в стані. Це технічна причина, і тексти з'являться ледь пізніше. Що тут незрозумілого?
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воно совсем дурное или как это переписывать кучу нормативных актов надо под новый закон Зеленський хоче змінити організацію оборони України - Цензор.НЕТ 2389 а конфликты нормативов Зеленський хоче змінити організацію оборони України - Цензор.НЕТ 2389 писец тупорылый вован Зеленський хоче змінити організацію оборони України - Цензор.НЕТ 9527
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походу знакомым делом занялся президент - откосить и спетлять...
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я вибачаюсь, а може Вове на сьогодні вже досить?
Чи вони усі його подання будуть голосувати одним "пакетом", без обговорення?
Бо нападавали вже на місяць наперед, якщо працювати за регламентом та процедурами))
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Не Зеленский а кто то другой. Возможно-Путин. Потому что сам не служивший в армии Зеленский понимает в организации обороны страны примрено столько сколько я в устройстве Адронного коллайдера. Нихрена.
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Он хочет , но никто не знает как . Это страшно .
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А вот оно реХформатора ОНОтоле в пенсне пригласит, тот и кончит. ВСЁ.
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а Петра Алексеича он спросил....армия это его...
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100% вор АПАРЫШин насоветовал.
Одна надежда на самоорганизацию НАРОДА и
Зеленський хоче змінити організацію оборони України - Цензор.НЕТ 5562
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Интересно, Вова сам читал то, что вносит?
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да таки очень интересно - вопрос по моему очень,очень к месту))))
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Чтоб читать , сначала нужно букварь выучить . Зеленський хоче змінити організацію оборони України - Цензор.НЕТ 3851 .
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Ну кто кто , а он то понимает , в обороне страны , как никто другой . Чувак на колчаковских фронтах побывал Зеленський хоче змінити організацію оборони України - Цензор.НЕТ 5135 .
То шо говорят что он от армии закосил , то фигня .. Врут поди .!!
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Порохоботы подлежат мобилизации независимо от возраста.
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так мы до сих пор носим пиксель всу в отличии от тебя папахоносца кизяка Зеленський хоче змінити організацію оборони України - Цензор.НЕТ 6205
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??? сегодня что распродажа наколотых шоколадок Рошен? одни порохоботы клаву топчут
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Думи, мої думи
Горе мені з вами
Тепер я в оппозиції разом з медведчуком
Що ж мені своїм віслюкам наплести про реванш

Зеленський хоче змінити організацію оборони України - Цензор.НЕТ 1858
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Він там ще не втомився подавати?
Здається мені, що в Зюзи передоз законопроектів.
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Ну, і про що "базар"? Де можна ознайомитися з цим "перлом"?
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столько комментов против президента страны....кто же его выбрал?.....видно обманули патриотов
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Порохоботы сходят с ума от страха и ненависти
Поберегите себя! Ничего кроме экзальтации, которая может привести в дурку или довести до инсульта, это не даст.
По ходу, доводят себя до таких приступов страха и ненависти, что впору вызывать санитаров с смирительными рубахами.
🤑
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не истрери зелёное твоё в бате с помоевым выступать против кизяков в одежде от димы коляденко распевая реп в белой тарелке на голове Зеленський хоче змінити організацію оборони України - Цензор.НЕТ 8654
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это законпроект о капитуляции..))))
зато войны не будет... ЩастЯ
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Вовік протролив мародерів порошенок Зеленський хоче змінити організацію оборони України - Цензор.НЕТ 7757
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