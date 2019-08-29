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 Политика Украины
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Все про:ВР (23363) ГПУ (9306) законопроект (2091) Зеленский (2580)

 Зеленский внес в Раду законопроект о реформе органов прокуратуры

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

Как сообщается на сайте украинского парламента, инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский. Законопроект зарегистрирован 29 августа под №1032.

Президент определил этот законопроект как неотложный.

Текст законопроекта на сайте Рады в настоящее время отсутствует.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145350
 
 
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ВОЗВРАЩАЕМ ОБЩИЙ НАДЗОР ПРОКУРАТУРЕ... СЛЕДСТВИЕ ПРОКУРОРАМ ПО ОСОБЫМ КАТЕГОРИЯМ ДЕЛ ПРАВО САНКЦИИ НА АРЕСТ И ОБЫСК МИНУЯ СУД... осталось возродить КПСС......... Зеленский внес в Раду законопроект о реформе органов прокуратуры - Цензор.НЕТ 692
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взвыли воровские прокурорские марзи ))
Это хорошо, значит правильно делает зелень
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ты дебил? Прокурорам вовращают полный надзор,т.е увеличивают власть. Выть будут такие зебобики ,как ты Зеленский внес в Раду законопроект о реформе органов прокуратуры - Цензор.НЕТ 9990
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Фантазер, который придумывает то, чего нет
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Як можна казати правильно чи неправильно, не читаючи законопроекту? Раптом там прописано завішати В Мика завтра вранці?
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если так, то нельзя утверждать, что там все плохо. Посмотрите первая реплика чья была
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Я і не кажу що погано, просто хочу спочатку почитати.
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шо нє так вам жє сразу абіщалі всєх ізловіть і парєшать
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а как ви думалі какіє органи должни щіміть а то вас марадьор і барига распустіл с етай дємакратієй савсєм власть нє цєнєтє всьо будєт па другому скора всє ащютят сільную руку
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кацап твой папа парахабот іді лєсам марадьорний халуй
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да один кнут Стефанчук от болотных....пока сидит в президиии... но это пока.......
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Пока порохосрань гуляет на свободе...но это пока.....
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не помешало бы Зеленский внес в Раду законопроект о реформе органов прокуратуры - Цензор.НЕТ 14главное чтоб они с Петей были неразлучны!
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а что, по-твоему лучше анархия??
скоро в открытую на улицах будут убивать...
будет - хуже ЮАР, если знаешь, что это такое...
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На Московії вбивають в 6 разів більше ніж в ПАР і нічого, тішаться.
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отмену НДС давай..а то собрались со старой налоговой политикой в экономический прорыв..
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які ви наївні. але смокчіть свою канхветку. аваков вас навчить родіну любіть...і Зе
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Блин, я уже не успеваю их просто считать....а представьте как оно порохоботом быть Зеленский внес в Раду законопроект о реформе органов прокуратуры - Цензор.НЕТ 5344 хоть работу меняй))))
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а вон первый коммент уже говорит, что соевые поплыли😀
В новости сказано, что закона еще нет на сайте, а соевое чепушило уже знает, что в нем😀
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під контроль прокуратуру, набу, дбр.про такі повноваження овоч тіки мріяти міг.але ж вова видно не вивчив урок вітін.тож ростову вже не буде. найцікавіше що текстів законопоектів немає.тобто що за коти в тих мішках??? але в нього стадо дебілів та ручних баранців- приймуть все, херачи процедуру і порядок
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