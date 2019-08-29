 Зеленский внес в Раду законопроект о реформе органов прокуратуры

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.
Как сообщается на сайте украинского парламента, инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский. Законопроект зарегистрирован 29 августа под №1032.
Президент определил этот законопроект как неотложный.
Текст законопроекта на сайте Рады в настоящее время отсутствует.
Это хорошо, значит правильно делает зелень
скоро в открытую на улицах будут убивать...
будет - хуже ЮАР, если знаешь, что это такое...
В новости сказано, что закона еще нет на сайте, а соевое чепушило уже знает, что в нем😀