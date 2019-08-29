 Зеленский внес в Раду законопроект об отсрочке штрафов для владельцев "евроблях"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

Как сообщается на сайте украинского парламента, инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский. Законопроект зарегистрирован 29 августа под №1030.

Президент определил этот законопроект как неотложный.

Текст законопроекта на сайте Рады в настоящее время отсутствует.

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