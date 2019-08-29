 Зеленский внес в Раду законопроект об отсрочке штрафов для владельцев "евроблях"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.
Как сообщается на сайте украинского парламента, инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский. Законопроект зарегистрирован 29 августа под №1030.
Президент определил этот законопроект как неотложный.
Текст законопроекта на сайте Рады в настоящее время отсутствует.
может еще на воздух расстаможку? он тоже с Европы залетает...
растаможку сделать 300-400 $ как в Грузии... и все вопросы с расстаможкой исчезнут навсегда.
вопрос зубожилому-ты в Грузии было в 2000х годах? а вообще хоть где то кроме своего **************?
только ТО и СО на границе..
прошел - заезжай, развивай экономику и себя...
Ты уже и тут?
Да ты юморист, как я погляжу. Ты за меня не переживай - авто у меня есть - понадобится другое - куплю в салоне.
это как в армии - можешь не выполнять явно злочинный наказ...
Нормальная 5-летняя машинка стоит те же деньги.