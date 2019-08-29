 Зеленский внес в парламент законопроект об обличителях коррупции

Соответствующая информация опубликована на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ.
Законодательная инициатива внесена президентом в четверг, 29 августа и определена как безотлагательная.
Текст и сопроводительные документы к проекту закона в настоящее время на сайте Рады не опубликованы.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию об уменьшении состава Рады и закреплении пропорциональной избирательной системы
ждем-с зп по 5000 баксов для...
народа... депутатов
нормальная практика на западе - "стучать", если угодно, на нарушителей закона.
это в совке было "западло" доносить, потому что государство враг, как бы.
(((
Небесная сотня в гробу переварачивается (
Для зебилов: правильно искоренять коррупцию чтобы не за что взятки было давать а не превращать страну где каждый второй что-то да прет в конслагерь