 Зеленский внес в парламент законопроект об обличителях коррупции

Соответствующая информация опубликована на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Законодательная инициатива внесена президентом в четверг, 29 августа и определена как безотлагательная.

Текст и сопроводительные документы к проекту закона в настоящее время на сайте Рады не опубликованы.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию об уменьшении состава Рады и закреплении пропорциональной избирательной системы