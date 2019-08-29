 Новый состав Кабмина будут голосовать пакетом, - Зеленский

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
На министерские должности в Кабмине были выдвинуты такие кандидаты:
МИД - Вадим Пристайко
Минобороны - Андрей Загороднюк
Минобразования - Анна Новосад
Минздрав - Зоряна Черненко
Минфраструктуры - Виталий Криклий
Минфин - Оксана Маркарова
ЖКХ, Минрегион - Алена Бабак
Минэнерго - Алексей Оржель
Минэкономразвития + АПК - Тимофей Милованов
Минкультуры + Минспорта - Владимир Бородянский
МВД - Арсен Аваков
Пакет соответствующих президентских представлений уже зарегистрирован в Раде.
Не тому що так зручнiше, просто дупа у крiсло не лiзе.
А не - про€бу.
И так сойдет....
А почему только за Кабмин?!
Проголосуйте сразу за все, что будет выноситься на голосование до конца года!
Сразу, "пакетом"!
Такого даже большевики себе не позволяли...
Вот так вытирать ноги о здравый смысл....
Пакетом принимать топ.начальников.... - без обсуждений, рассмотрения кандидатуры, его взглядов на работу и тд...
Быдло пришло...
Открывай ворота...
Супрун - чуть ли не единственную кто проводила реформы убирают, а авакяна оставляют.
Зебилы, ***...