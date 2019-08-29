 Восстановление доверия к госинститутам, экономический рост, борьба с коррупцией, - Разумков о приоритетах работы новой Рады

Об этом он сказал во время выступления на заседании парламента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Именно на IX созыв положена историческая миссия - восстановить доверие к государственным институтам Украины, запустить законодательный механизм стремительного экономического роста, очистить власть от коррупционных практик и кумовства, которого, к сожалению, до сих пор много в нашей стране", - сказал Разумков.

Так, подчеркнул он, есть три "магистральные" направления коренных изменений, которые этот парламент должен осуществить в ближайшее время.

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"Первое направление - реформы институтов власти и, прежде всего, Верховной Рады Украины. Высший законодательный орган страны больше не будет олигархическим клубом по интересам, убежищем для беглецов от ответственности или машиной для легализации коррупционных схем, или создания коррупционных схем", - подчеркнул Разумков.

Он заявил о необходимости прекратить "кнопкодавство", принять механизм отзыва депутатов, снять депутатскую неприкосновенность, принять закон об импичменте.

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Кроме того, заявил Разумков, необходимо выстроить новые партнерские отношения между властью и оппозицией.

Вторым направлением он назвал необходимость очищения власти от коррупционных практик, чрезмерной бюрократии и зарегулированности. В частности, Разумков подчеркнул необходимость возвращения ответственности за незаконное обогащение для госслужащих, депутатов и чиновников.

"Это надо будет обязательно сделать. И я уверен, что депутаты в этом зале это сделают в ближайшее время", - сказал он.

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Относительно третьего направления Разумков заявил, что необходимо запустить механизмы стремительного экономического роста в стране.

В четверг, 29 августа, Дмитрий Разумков был избран председателем Верховной Рады IX созыва. За его кандидатуру проголосовали 382 депутата.