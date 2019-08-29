 Зеленский внес в Раду проекты изменений в Конституцию о деятельности омбудсмена и референдумах

Как сообщается на сайте парламента, инициатором обоих законопроектов выступил президент Украины Владимир Зеленский. Законопроекты зарегистрированы 29 августа под №№1015 и 1016 соответственно. Их текст в настоящее время не обнародован, передает Цензор.НЕТ.

Ст.93 Конституции касается права законодательной инициативы в Верховной Раде. В действующей редакции она принадлежит президенту, народным депутатам и Кабинету министров Украины. Законопроекты, определенные президентом Украины как неотложные, рассматриваются Верховной Радой вне очереди.

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П.17 ст.85 и ст.101 касается назначения, увольнения и деятельности уполномоченного Верховной Рады по правам человека. П.17 является единственным пунктом ст.85, в котором речь идет о парламентских уполномоченных.