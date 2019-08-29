 Зеленский внес в Раду проекты изменений в Конституцию о деятельности омбудсмена и референдумах

Как сообщается на сайте парламента, инициатором обоих законопроектов выступил президент Украины Владимир Зеленский. Законопроекты зарегистрированы 29 августа под №№1015 и 1016 соответственно. Их текст в настоящее время не обнародован, передает Цензор.НЕТ.
Ст.93 Конституции касается права законодательной инициативы в Верховной Раде. В действующей редакции она принадлежит президенту, народным депутатам и Кабинету министров Украины. Законопроекты, определенные президентом Украины как неотложные, рассматриваются Верховной Радой вне очереди.
П.17 ст.85 и ст.101 касается назначения, увольнения и деятельности уполномоченного Верховной Рады по правам человека. П.17 является единственным пунктом ст.85, в котором речь идет о парламентских уполномоченных.
"Это какой-то кошмар". "Слуги народа" жалуются на неудобные депутатские кресла
https://vesti-ukr.com/strana/348636-eto-kakoj-to-koshmar-sluhi-naroda-zhalujutsja-na-neudobnye-deputatskie-kresla
Источник: https://censor.net.ua/n3145340
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застолбіть участок, а потом уже намивать золотішко
1. Референдум, що матиме силу закону.
2. Референдум, що матиме рекомендаційний характер.
В Конституції є уже стаття про всеукраїнський референдум.
А референдуми в Криму та Донбасі не мають юридичної сили. Оскільки вони по перше регіональні і по друге - зміна кордонів України визначається всеукраїнським референдумом. Хоч у нас є уже прецедент, коли обмінялися територіями з Молдовою
Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.
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Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.