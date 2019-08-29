 Богатыреву выпустили из СИЗО

Об этом "Українським Новинам" сообщил ее адвокат Дмитрий Беляев, передает Цензор.НЕТ.
"Она уже на свободе", - сказал он.
По его словам, Богатырева в ближайшее время намерена добиться принятия прокуратурой решения об окончании досудебного расследования по ее делу.
Ранее за Богатыреву внес залог в размере 6 млн грн нардеп от "Оппоблока" Вадим Новинский.
Напомним, Раиса Богатырева была задержана в аэропорту Жуляны в Киеве во вторник, 27 августа. Она вернулась в Украину после того, как суд обязал Генеральную прокуратуру закрыть против нее дело. Однако была задержана, так как из розыскной базы ее до сих пор не сняли.
Перестраховалась тетка...
Через 5-7 лет будите пояснять своим детям, почему вы так сделали. Ну и их, то же. Своих детей и внуков.
Причем тут " Хто голосовал за зебеню?" Это зебеня суд так отреформировал, или зебеня прокуратуру с Югиком, что не смогли доказательства собрать за 5 лет?
Кіля Азіров теж під'їде тріхи папізжє.
Это ж шо надо делать или какие гарантии давать, что бы за тебя такими деньгами рисковали?!!!!!
Ну разве что это деньги самой этой карги, просто были у новинского на сбережении!
може сплатити любу заставу
правда вы не умеете.. росссссой черепушка промыта..))))