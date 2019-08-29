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 Политика Украины
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Все про:Богатырева (702) СИЗО (1091)

 Богатыреву выпустили из СИЗО

Экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева вышла из следственного изолятора после внесения за нее 6 млн гривен залога нардепом от "Оппоблока" Вадимом Новинским.

Об этом "Українським Новинам" сообщил ее адвокат Дмитрий Беляев, передает Цензор.НЕТ.

"Она уже на свободе", - сказал он.

По его словам, Богатырева в ближайшее время намерена добиться принятия прокуратурой решения об окончании досудебного расследования по ее делу.

Ранее за Богатыреву внес залог в размере 6 млн грн нардеп от "Оппоблока" Вадим Новинский.

Напомним, Раиса Богатырева была задержана в аэропорту Жуляны в Киеве во вторник, 27 августа. Она вернулась в Украину после того, как суд обязал Генеральную прокуратуру закрыть против нее дело. Однако была задержана, так как из розыскной базы ее до сих пор не сняли.

Источник: https://censor.net.ua/n3145336
 
 
 Топ комментарии
 
чомусь я не дивиюся...при Зе ще не таке буде
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Она уже было министром вместе с Порошенко в преступном правительстве Азарова.


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чем тебе правительство Азарова преступное? ты же скулишь на каждом углу как было хорошо, доллар по 8-00, пиво по 5
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эт ! точно прямо в Раду а я то думаю чао вони ждут ...аааа Райку...
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Ви обережно так, вона ж може й погодитися))
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чомусь я не дивиюся...при Зе ще не таке буде
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она слезно просила без Пети её не сажать Богатирьову випустили з СІЗО - Цензор.НЕТ 3336 подождем когда неприкосновенность снимут!
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значить гулятиме Богатирьова ще довго. тим паче свої до влади повернулися Богатирьову випустили з СІЗО - Цензор.НЕТ 8943
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Эй конь, который На лошади, что скажешь? Не реванш, не?))))))
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сейчас с букетом встечает возле изолятора))
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приехала бы пораньше....- сразу бы после 21-го апреля, сейчас бы тоже при должности была, в правительстве или ВР...
Перестраховалась тетка...
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Ничего страшного,скорее всего она приехала порешать с новыми барыгами вопросы по тендерам на лекарства с ее фармацевтической фирмы.А суммы там с девятью роликами.
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Та кто бы сомневался, что ЗЕ выпустит ее. Это же не Петя.
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Что значит Зе выпустит? В деле против неё фигурирует сумма убытков государства в 6 млн, суд столько и назначил, по данной статье её просто не могли посадить без возможности залога.
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Эй, возмущающиеся, а чего за пять годков на Богатыреву так и не завели в прокуратуре и СБУ хоть пару десятков томов с доказательствами уголовных преступлений? Виноват в том Коломойский или Портнов?
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Порошенко наверное, или американцы Богатирьову випустили з СІЗО - Цензор.НЕТ 5571
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Для Новинского отстегнуть шесть лямов, всё равно что мне бутылку пива купить.
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Да вы богатенький Буратино. А впрочем о чём это я, ведь эра нищеты уже закончилась.
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Поздравляю ЗеДебилов. ВЫ ЭТО СДЕЛАЛИ ВМЕСТЕ.
Через 5-7 лет будите пояснять своим детям, почему вы так сделали. Ну и их, то же. Своих детей и внуков.
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100 лет назад, красные евреи-большевики захватили мозги украинцев обещаниями земли и свободы, сбив тем самым волну патриотизма, и движения к независимости. через 5 лет раскулачили, ограбили, расстреляли и депортировали. еще через 3 года убили голодом 12 млн, вернули в стойло империи. сегодня зеленые евреи-большевики захватили мозги зубожинням и мифической коррупцией, сбили волну патриотизма, и движения в ЕС и НАТО. в кармане точно не появится, и холодильник не наполнят, но в стойло вернут. ЗЕбе-бе-бе-бе-бе
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Вспомнилось.... Богатирьову випустили з СІЗО - Цензор.НЕТ 3164 Что такое Украинский национализм?. Ответ - Это когда президент - Еврей, премьер-министр - Еврей, а в оппозиции - Рабинович.
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Это порохосратые рехвормированные суды с югиковской прокуратурой это сделали, ВЫ ЭТО СДЕЛАЛИ ВМЕСТЕ, пеДебилы.
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а Хто голосовал за зебеню??? петя?? ))))))))))
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Читать умеешь? Она вернулась в Украину после того, как суд обязал Генеральную прокуратуру закрыть против нее дело. Источник: https://censor.net.ua/n3145336
Причем тут " Хто голосовал за зебеню?" Это зебеня суд так отреформировал, или зебеня прокуратуру с Югиком, что не смогли доказательства собрать за 5 лет?
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Негайно спиніть голосування за кабінет міністрів в Верховній Раді! Білий кабріолет з Богатирьовою ще не встиг під'їхати до будинку ВР.
Кіля Азіров теж під'їде тріхи папізжє.
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Ёе выпустили по закону под залог, ваши претензии к суду а тем более к новой власти просто нелепы. Сумма тоже соразмерна убыткам указанным в уголовном деле.
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УПК 2012г, автор Портнов А. нынешний управляющий зебильным правосудием. все возвращения согласованы с Каломоем, проплачены и контролируются.
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а петя злоупотреблял,вот ведь чорт! Богатирьову випустили з СІЗО - Цензор.НЕТ 1152
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Четверть ляма бакинских!!!!!!!
Это ж шо надо делать или какие гарантии давать, что бы за тебя такими деньгами рисковали?!!!!!
Ну разве что это деньги самой этой карги, просто были у новинского на сбережении!
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у пуйла грошей багато,
може сплатити любу заставу
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Кто-то ждал другого? 1. Зе как поп-звезда хочет всем угодить и нравится, и ватникам и патриотам, но это ещё никому не удавалось, (всем нравится и угодить) даже Богу. Зе несамостоятельная персона, как и его партия, и даже если он действительно хотел построить рай для всех - ему не удастся - слишком много желающих дорваться до корыта у него за спиной. Мораль: мессий, способных привести народ в светлое будущее, не существует. Тот, кто в них верит - как бы сказать помягче очень наивный человек.
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Назови хоть один законный повод посадить её без возможности залога?
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вот вы зебенята и думайте. ваш черед )))
правда вы не умеете.. росссссой черепушка промыта..))))
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Ща її зацьомкають,так скучив

Богатирьову випустили з СІЗО - Цензор.НЕТ 8484
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смарчок пошел бы с обратной стороны, там шесть объектов для лобызания, дякую, дуже дякую
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Пррелестно! зебобики восторженно писаються!и аваков остаеться и петя госпереворот готовит и журналистку новый депутан тыщщеко облаял !Какой прекрасный первый день,а их 365 в году!
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Новинский типа хранитель регионального общака.
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Ахаха, в теме зебильных ботов нет, листают методичка )
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Янык уже чемоданы собирает и фуры грузит.Пора домой!
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