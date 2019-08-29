 Богатыреву выпустили из СИЗО

Об этом "Українським Новинам" сообщил ее адвокат Дмитрий Беляев, передает Цензор.НЕТ.

"Она уже на свободе", - сказал он.

По его словам, Богатырева в ближайшее время намерена добиться принятия прокуратурой решения об окончании досудебного расследования по ее делу.

Ранее за Богатыреву внес залог в размере 6 млн грн нардеп от "Оппоблока" Вадим Новинский.

Напомним, Раиса Богатырева была задержана в аэропорту Жуляны в Киеве во вторник, 27 августа. Она вернулась в Украину после того, как суд обязал Генеральную прокуратуру закрыть против нее дело. Однако была задержана, так как из розыскной базы ее до сих пор не сняли.