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 Политика Украины
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Все про:ВР (23363) Парубий (2005)

 Парубий: Рада VIII созыва приняла около тысячи законов и кодексов

Парламент прошлого созыва за 5 лет работы принял 2734 акта, в том числе 987 законов и кодексов.

Об этом председатель Верховной Рады предыдущего созыва Андрей Парубий сообщил во время заседания парламента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"За время работы Верховной Рады Украины VIII созыва было проведено 580 пленарных заседаний. Верховная Рада приняла в целом 2734 акта, в том числе 987 законов и кодексов. Также Верховной Радой Украины было проведено 35 парламентских слушаний", - сказал Парубий.

По его словам, парламент в течение 5 лет работал и пытался, одновременно защищая Украину от российской агрессии, проводить реформы во всех сферах общественной жизни.

"Нашей главной задачей восьмого созыва был вопрос обеспечения национальной безопасности", - сказал Парубий.

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Также он назвал важным принятие закона о функционировании украинского языка как государственного.

По словам Парубия, Рада под его руководством обеспечила ренессанс украинского кино, эфирное вещание на украинском языке, утвердила в ВСУ приветствие "Слава Украине".

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Источник: https://censor.net.ua/n3145331
 
   
 Топ комментарии
 
и от законов, которые приняли свыни- народ стал в 1000 раз жить хуже, НА МЯСОКОМБИНАТ СВИНОФЕРМУ
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Парубий забыл рассказать о достижении его мародёрской банды, когда в три раза опустили гривну по указке Порошенко и тем самым огабили украинский народ, опустив его в нищету.
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Толькко реформы пшиком оказались как и рада 8 созыва
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и от законов, которые приняли свыни- народ стал в 1000 раз жить хуже, НА МЯСОКОМБИНАТ СВИНОФЕРМУ
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Ну зачем так истерить ? Через год сравним .
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никто не истерит- видим уже- газ стал дешевле, електроенергия станет дешевле, герус сказал сегодня с вересня,
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Ещё не осень и не зима . Умнее надо быть . Ты старайся , мы в тебя верим .
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Ти пишеш від руського народу? Так вам і треба.
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шо свынобот,видишь как работают? быстро, красиво, сейчас недоторканисть снимут и пойдет твой петя по этапу Парубий: Рада VIII созыва приняла около тысячи законов и кодексов - Цензор.НЕТ 8000
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Тобі мабуть за останні 5 років точно жити краще стало. Можна тільки позаздрити успішним маладим рєспублікам.
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а нужно было принять законов 100-200, которые бы отменяли предидущую белиберду! Законодавство Украины огромно, запутано и противоречиво!
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От которых стало народу так хорошо, что валом поперли с Украины кто куда.
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реформы как лекарства, от них не хорошо становится, а нормально, в смысле чтоб не подохнуть в момент кризиса.
хорошо становится от наркотиков которые у нас называются "покращення", это когда например берешь из бюджета бабки, надуваешь гривну. всем халасо, а экономике плохо.

эпоха реформ закончилась, начинается эпоха покражень, когда вместо лечения тебя будут кормить наркотой.
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Та хватит уже мульку травить, про рехвормы. Ищи идиотов в своем окружении, может кто и клюнет. Задрали своими 144 рехвормами, от которых народ бежит с Украины.
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реформ было 3 : доллар с 12 грн до 24-х и ликвидация банков, 3-я роттердам плюс - качнуть людей на трубах и эл.сетях, построенных ЭТИМИ людьми еще в СССР по полной на коммунальных счетах -а больше никаких реформ и не было
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Парубий забыл рассказать о достижении его мародёрской банды, когда в три раза опустили гривну по указке Порошенко и тем самым огабили украинский народ, опустив его в нищету.
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да это и была Главная реформа - кидануть гривеу! опустить народ мордой в унитаз!
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Толькко реформы пшиком оказались как и рада 8 созыва
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У ахметки нет,,а что хочешь устроиться??
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Дякую.
У мене є робота.
І повітря чисте.
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а пгокугол тоже будет отчитываться сколько и чего он принял в своё время? )
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це усе гарно, тока ширинку в присутствии микадо принято застегивать
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Сплошной мусор и дебилизм....Теперь вот сколько отменять надо!
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З-н надьки дуры только чего стоит!
Ну и заодно о лугандоне - который протянули с-ки!
Картавый бы лучше помалкивал о законодательстве! Более половины можно отменить через суд за нарушение регламента!
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Ты бы парубий рассказал кто это такой тарифы в 4ре раза поднял!! и налоги кто новые навводил! и минимальный стаж 35 лет кто сделал!!
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газ в 11...тарифы в среднем в 7 раз...........курс в 3.5 обвалили..........Капитализация государства упала в 3.5 раза..........трудовая миграция молодого, трудоспособного населения, ...страну плавно превращали в аграрно-сырьевой придаток.
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6 зепрезедент
9 рада,
Зебилы ваша поза 69.
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Хех,а по моему зе петюнчиков раком поставил))
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Во главе Рады три года человек со справкой слуга Порошенко..............вот приютил его хозяинв ПЕСе.
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Парубій був першим бандерівцем на чолі держави. Заступіть його, якщо Ви - кращий. Кращий з калашників ще раду не очолював.
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пора им раскладушки в зале ставить Парубий: Рада VIII созыва приняла около тысячи законов и кодексов - Цензор.НЕТ 3972 работы непочатый край, ломать - не строить))
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ну так законы и принимались не для людей! вернее сказать для отдельно взятых людей имена которых знает вся страна!!
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Замість звіту про роботу совкове словоблуддя.
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а что он мог еще сказать? он и мог токо про то как корабли бороздят....

не будет же он рассказывать как они тарифы подымали и налоги увеличивали!
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Все, что надо знать про порошенковскую "ЕС"...

"Европейская солидарность" Порошенко выступила против снятия депутатской неприкосновенности
Парубий: Рада VIII созыва приняла около тысячи законов и кодексов - Цензор.НЕТ 8798
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забув сказати, НАВІЩО це вони наприймали?
Дефективний букви забув порахувати в тих законах
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