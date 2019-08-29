 Зеленский внес в Раду законопроект об уменьшении количества депутатов Рады и закреплении пропорциональной избирательной системы

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в ст. 76 и 77 Конституции Украины об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.
Как сообщается на сайте украинского парламента, инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский. Законопроект зарегистрирован 29 августа под №1017.
Текст законопроекта на сайте Рады в настоящее время отсутствует.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно права президента назначать руководство НАБУ и ГБРИсточник: https://censor.net.ua/n3145330
Дуже багато подано від президента.
Чи у вас, цензоровських юродивих, світ має тільки два кольори?
Поки ще нема справжнього державника-патріота, який зміг би очолити країну.
А ти, я так розумію, з секти будкобудівельників та покращення від рошену?
Ну-ну, псявий. Тявкай, але в інший бік, бо від тебе смердить
Іди у дупу до петруся.
Тобі пощастило, дурнику, що ти не попався мені 24-го. Придушив би тебе десь в парку, і все))
От обрання за пропорційною системою, тут потрібно подумати, як вона буде працювати.
Там Зєльц обіцяв, що буде можна ВИБОРЦЯМ відкликати депутата ВРУ. А тепер подумайте, як це можна виконати реально, адже голосуємо за відкритий список, а потрібно відкликати якогось одного Рабіновіча. Тут виникає зразу проблема.
ты будешь голосовать не за партию, а за кандидата в депутаты...но каждого кандидата будет высувать своя партия
Чтобы он в кнопках не запутался, нужно оставить одну - кнопку вызова официанта из столовой ВР.
Хуже не будет.
https://www.facebook.com/sluganarodu.official/photos/a.605890223250314/607259333113403/?&theater
Там про скорочення Ради анічогісінько. Тобто виборці "слуги" за це не голосували. Може всі, що за партійними списками та мажоритарники провели зустрічі з виборцями, де одержали таке побажання народу? Ні. То що ж це за муйня?