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 Политика Украины
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 Зеленский предложил Раде утвердить Загороднюка министром обороны, а Пристайко - иностранных дел

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении своего внештатного советника, бывшего руководителя проектного офиса реформ Минобороны Андрея Загороднюка на должность министра обороны в будущем Кабинете министров страны.

Согласно информации на сайте парламента, проект постановления о назначении А.Загороднюка министром обороны Украины № 1023 от 29 августа уже передан в тираж, передает Цензор.НЕТ.

Также Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру заместителя главы Офиса президента Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел.

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Данный проект постановления зарегистрирован на сайте парламента под номером №1024 от 29 августа 2019 года.

А.Загороднюк - экс-руководитель проектного офиса реформ Минобороны, учился в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко, Университете Уарвик и в Оксфордском университете. Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С 2014 года - общественный активист, волонтер Вооруженных сил Украины. 5 июля 2019 года был назначен внештатным советником президента Зеленского.

В.Пристайко родился 20 февраля 1970 года в Одесской области. В 1994 году окончил Киевский политехнический институт, в 1998-м - Украинскую академию внешней торговли. В 1993-1994 гг. был соучредителем информационной компании "Электронные вести". В 1994-1997 гг. - главный экономист, начальник отдела, заместитель начальника Управления торгово-экономических связей со странами Африки, Азии и Тихоокеанского региона Министерства внешних экономических связей и торговли Украины. В 1997- 2000 гг. - заместитель заведующего отделом стран Азии и Тихоокеанского региона Пятого территориального управления МИД. В 200-2001 гг. - консул Генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия).

В 2001 – 2002 гг. был главным консультантом Главного управления по вопросам внешней политики администрации президента Украины. В 2002-2006 гг. - советником по политическим вопросам, временным поверенным по делам Украины в Канаде.

В 2007 - 2009 годах - заместитель директора департамента НАТО, в 2009-2012 гг. - советник-посланник, заместитель руководителя миссии посольства Украины в США. В 2012-2014 гг. - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Канаде. В 2014-2017 гг. - заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата, первый заместитель главы МИДа. С 2017 года назначен главой миссии Украины при НАТО.

В мае 2019 года Пристайко назначен на пост заместителя администрации президента Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3145329
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский предложил Раде утвердить Загороднюка министром обороны, а Пристайко - иностранных дел - Цензор.НЕТ 1037

Батько Андрія Загороднюка Павло Загороднюк з 1991 є керівником і, з певного моменту, також власником концерну "Nadra Group". Павло Загороднюк є членом правління Укрнафти, де, згідно даних Обозревателя, представляє інтереси Ігоря Коломойського
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нада папробивать а вдруг у нєво палучітца
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Ледокоин Гетьмана

@YevhenS

Ждите поставок нефтепродуктов для армии и МВД от Бени Коломойского Министром обороны будет человек который вместе с отцом занимались всю жизнь нефтепродуктами вместе с Коломойским.
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пропоную кожному кандидату на пост високопосадовця громко сказати "путін-*****" і ніколи про це не забувати!
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горній інжєнєр самоє то для арміі у нас такова єщьо нєбило так дєржать !
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В госунивере Шевченко учат горных инженеров? С каких пор?
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Зеленский предложил Раде утвердить Загороднюка министром обороны, а Пристайко - иностранных дел - Цензор.НЕТ 1037

Батько Андрія Загороднюка Павло Загороднюк з 1991 є керівником і, з певного моменту, також власником концерну "Nadra Group". Павло Загороднюк є членом правління Укрнафти, де, згідно даних Обозревателя, представляє інтереси Ігоря Коломойського
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Ледокоин Гетьмана

@YevhenS

Ждите поставок нефтепродуктов для армии и МВД от Бени Коломойского Министром обороны будет человек который вместе с отцом занимались всю жизнь нефтепродуктами вместе с Коломойским.
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не Ледокаину об этом умничать
Уж он то топил за Зеленого как никто
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и шо це будет: свыни штрих или гадкие утята бени?
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спец на спеці, спецом поганяє! новиє ліца,****, зажівьомс
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