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 Политика Украины
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 Нужно закончить этот пиар и снять с нас с вами депутатскую неприкосновенность, - Разумков

Кандидат на пост председателя Верховной Рады IX созыва от партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков подчеркивает, что новый парламент, наконец, решить вопрос отмены депутатской неприкосновенности, и это должны поддержать все политические силы, а не заниматься пиаром на этой теме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Необходимо выстроить новые партнерские отношения между властью и оппозицией, перейти от голосований за подковерные договоренности к голосованию за общие интересы нашего государства. Первым тестом для этого станет голосование именно за эту депутатскую неприкосновенность", - сказал Разумков, выступая с трибуны Верховной Рады в четверг во время обсуждения его кандидатуры на пост спикера.

Он указал, что все политические силы говорили об этом уже много лет. "Наконец-то нужно закончить этот пиар и снять с нас с вами ту самую депутатскую неприкосновенность", - подчеркнул Разумков.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145328
 
   
 Топ комментарии
 
Значит не боится. Значит не снабжался.
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Наша пісня про депутатську недоторканість гарна й нова починаєм її знову Нужно закончить этот пиар и снять с нас с вами депутатскую неприкосновенность, - Разумков - Цензор.НЕТ 5918
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Пєтрова сєкта проти, ОПЗЖ проти. Памятають киці. що народне сало колись зьїли.
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Сам присесть не боишься ? Твой "Центр" снабжался российскими деньгами. Статья 111-я.
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Снабжался. Не боится, потому что 111-ю расследует СБУ, а оно под контролем кореша Зе.
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Так под контролем всего пять лет то. А они быстро пролетают.
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Не будуть там п'яти років, Бєня так сказав.
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А через год незалежна Украина ещё будет на карте мира ?
Ой, сомневаюсь.
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А чего им бояться при монобольшинстве? При таком раскладе, для них это будет только как новый инструмент расправы над неугодными!
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Пєтрова сєкта проти, ОПЗЖ проти. Памятають киці. що народне сало колись зьїли.
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Наша пісня про депутатську недоторканість гарна й нова починаєм її знову Нужно закончить этот пиар и снять с нас с вами депутатскую неприкосновенность, - Разумков - Цензор.НЕТ 5918
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Та сама пісня, яку ПЕС співав літом 2014-го року перед виборами до ВР?
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Так Слуга почав конкретно "співати" після виборів, коли вже зайшов в Раду. Різниці не помічаєте? До того ж суттевої.
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Как много в нашей стране слабомудрых .
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Да, чтобы сажать инакомыслящих было быстрее. Тоесть - Порошенка и блок ЕС. С Юлькой Капительман и Рабиновичем судя по количеству комитетов все уже договорено.
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Кто мешал єто Петру в свое время принять. Тем более до выборов в 2014 году они это обещали.
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Снимут скорее всего. У Слуги народа большинство. Батькивщина тоже подтянется. Голос прям требовал этого. ПЭСики и рыги не в счет.
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а как насчет инфы, что 10-15% сн не хотят этого))) и все не так просто, со слов арахамия еще сегодня))) игры только начинаются,ставки сделаны))
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ну посмотрим... если снимут что тогда будут говорить порошенковские шавки?.. может Петя в тюрьму поедет?
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Шо будут говорить. Известно шо. Скажут преследование сивочолого "рехворматора" по политическим мотивам.
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Зняття недоторканості - це початок політичного стриптизу?
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Ну, Игорьвалерьичу надо не только Зе как куклу кукольного театра держать на ручке, а и членов слуги крепко держать за члены (извините за каламбурчик). Ну и служанок народа он тоже за какое-то место возьмет. Он дядька креативный.
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здається, що рука бєні знаходиться в іншому місці))
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Суть неприкосновенности в том, чтобы депутат мог быть хоть сколько-то независим и не боялся преследования со стороны власти. Ясное дело, что снятие неприкосновенности не пугает Слуг Народа, потому, что они самая большая фракция в Раде.
Но это будет инструмент давления на всех остальных...
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Тут некоторые патриоты оптимисты рассуждали о том что Слуга Народа наспех слепленая недопартия и дисциплины там кот наплакал. Ну вот, теперь когда не будет неприкосновенности они будут слушаться Зэ и Арахамию как рабы. Иначе Бенин Рябошапка быстро придумает какое нибудь дело)) Ну или аваковцы поламают ребра.
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Ща порохоскот заистерит-заскулит: не за это диды воровали!
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правильно, ворюги меньше начнут лезть в депутаты
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ишь че удумал, у него точно ума палата
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Венецианская комиссия давно озвучила свою позицию: «Комиссия считает, что текущее состояние верховенства права в Украине не гарантирует полное лишение неприкосновенности членов парламента». А общение с членами Венецианской комиссии и с судьями ЕСПЧ показывает, что общее снятие неприкосновенности, при нашей прогнившей и коррумпированной системе, приведет к ухудшению ситуации и может в итоге привести Украину к авторитаризму
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І таке може бути, але недоторканість повинна бути обмежена.
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проект пети готов - голосуйте поименно,снимайте уже.....и шляпу не забудьте снять))
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